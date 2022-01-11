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苹果公司将允许韩国 App Store 中使用第三方支付系统

2022-01-11 14:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:据MacRumors援引The Korea Herald报道，韩国通过了一项禁止应用商店运营商要求开发者使用自己的应用内购买系统的法律之后，苹果将允许应用商店的开发者在韩国提供替代性支付系统。

苹果应用商店、手机APP

根据苹果公司提交给韩国通信委员会的计划，该公司仍计划对通过替代支付系统进行的购买收取一定的费用。报道称，苹果公司没有说明新政策何时生效，也没有说明其对替代性支付的佣金结构是什么。

「我们期待着与韩国通信委员会和我们的开发者社区合作，制定有利于我们韩国用户的解决方案，」苹果公司在与The Korea Herald分享的一份声明中说。「苹果公司非常尊重韩国的法律，并与该国优秀的应用开发者有着深厚的合作历史。我们的工作将始终以保持App Store成为我们的用户下载他们喜爱的应用程序的安全和值得信赖的地方为指导。」

去年11月，谷歌宣布它也将让开发者在韩国的Play Store中提供替代的应用内收费系统，并表示它将把替代支付系统的费用降低四个百分点。对于「绝大多数」开发者，谷歌表示其费用将从通过Google Play计费系统交易的15%降至通过替代计费系统交易的11%。

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