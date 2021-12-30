DNF魔界女孩萌动扭蛋机能开出什么 魔界女孩萌动扭蛋机奖励汇总

DNF在12月30日开启了魔界女孩萌动扭蛋机的活动，可以获取很多奖励宠物，一些玩家还不清楚奖励是什么，下面就来为大家分享一下。

觉得魔界家园里的女魔法师们萌吗?可以通过魔界女孩萌动扭蛋机获得哦!

礼包 道具说明 价格 萌动扭蛋券 可以通过女魔法师雪人活动NPC来参与扭蛋机 每启动一次扭蛋机，消耗萌动扭蛋券一张 200点券 萌动扭蛋券（5个） 可以通过女魔法师雪人活动NPC来参与扭蛋机 每启动一次扭蛋机，消耗萌动扭蛋券一张 1000点券

* 萌动扭蛋券没有额外的购买限制，不能赠送，可以放入购物篮，购买时，发放到消耗品物品栏里。账号绑定，没有携带限制，

2022年01月20日06:00时删除。

同时魔法家园活动NPC魔法协会见习生追加出售萌动扭蛋券礼盒，每周可以购买2次，需要花费100雪花金币，每个礼盒开启后可以获得1个萌动扭蛋券，删除时间相同。

使用萌动扭蛋券可以在扭蛋机中抽取各女魔法师雪人活动中出现的女魔法师形象相同的宠物，抽取分为单抽和5抽，获得道具无区别，在活动期间，扭蛋机内三种神器品级雪人宠物出现几率会轮流上升，2021年12月30日维护后~2022年1月6日05:59被窝雪人出现几率上升，2022年1月6日06:00~2022年1月13日05:59雪人滑板车咻咻出现几率上升，2022年1月13日06:00~2022年1月20日维护前雪人超级魔法师出现几率上升。雪人女魔法师宠物分为普通/稀有/神器三个品级，一共14种。每种只会获得一次，抽取到已获得的宠物后，会获得萌动扭蛋硬币。

普通等级

雪人模范生

雪人困了

雪人两眼放光

雪人泪流满面

雪人羞羞哒

雪人惊吓

稀有等级

雪人头顶煎蛋

雪人帅气墨镜

幸福雪人

雪人气呼呼

雪人蓝色心情

神器等级

被窝雪人

雪人滑板车咻咻

雪人超级魔法师

收集齐任意一个品级的迷你女魔法师宠物后，就会获得对应品级的奖励。每种品级奖励只能获得1次。

注意!需要打开雪人宠物礼盒后获得的雪人宠物才会计入收集箱!

宠物品级 获得奖励 道具详情 交易类型 普通 宠物幻化栏扩展 券礼盒 开启后，可以获得1个宠物幻化栏扩展券。获得的道具为账号绑定。 获得的宠物幻化栏扩展券与商城在售道具相同。 账号绑定 稀有 [可染色]像素 帽子礼盒 开启后，可以选择获得1个像素帽子装扮。获得的装扮没有属性， 无法合成和分解， 可以染色。 获得的像素帽子装扮无属性，不可交易、合成、分解，但可以染色。（冒险家名望值:69） 账号绑定 神器 稀有克隆装扮升级券 使用后，可将所选的稀有装扮升级为相同部位和属性的稀有克隆装扮。 只能用于未注明删除时间的稀有装扮，且无法合成和分解的稀有装扮无法升级为稀有克隆装扮。 账号绑定

最后，使用在扭蛋机中获得的萌动扭蛋硬币在魔法家园活动NPC见习女魔法师处购买奖励

道具名 详细内容 购买限制 所需萌动 扭蛋硬币 魔界雪人萌宠宝珠 只能用于通过[魔界女孩萌动扭蛋机]获得的宠物。 宝珠属性:1~50级技能等级+1（TP技能除外） 账号5次 10 [普通]魔界雪人宠物 自选礼盒 开启后， 可以从收集箱的6种普通级别女魔法师宠物中， 选择获得1个。 获得的宠物无法交易， 没有属性。 账号2次 20 [稀有]魔界雪人宠物 自选礼盒 开启后，可以从收集箱的5种稀有级别女魔法师宠物中，选择获得1个。获得的宠物无法交易， 没有属性。 账号2次 60 [神器]魔界雪人宠物 自选礼盒 开启后， 可以从收集箱的3种神器级别女魔法师宠物中， 选择获得1个。获得的宠物无法交易， 没有属性。 账号1次 100 宠物幻化栏扩展 券礼盒 开启后， 可以获得1个宠物幻化栏扩展券。获得的道具为账号绑定。 获得的宠物幻化栏扩展券与商城出售道具相同。 账号1次 15 抗疲劳秘药 （10点） 使用后， 可以恢复10点疲劳值。仅在疲劳值不足146点时才能使用。 账号每周1次 2 闪亮的雷米援助 礼盒 （10个） 开启后， 可以获得10个闪亮的雷米援助。 - 2

[可染色]像素帽子礼盒外型展示

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