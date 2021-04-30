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苹果正在开发15寸巨屏iPad：支持运行Mac应用

2021-12-20 16:42 · 稿源：站长之家

在彭博社最新一期的 Power On 时事通讯中，Mark Gurman 表示：苹果应该将巨型 iPad 作为其智能家居门户，而且苹果正在考虑将 iPad 屏幕做得更长更大，以支持更强的扬声器，并将镜头重新定位到横向优先的方向。

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图片来自 Apple

据悉，这款屏幕更大的iPad产品，可能对应 15 寸，它会通过某种方式支持运行 Mac 应用，音响功能强大，为了容纳发声单元，机身会比较厚，电源接口在后方，支持壁挂等。

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