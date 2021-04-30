苹果正在开发15寸巨屏iPad：支持运行Mac应用

在彭博社最新一期的 Power On 时事通讯中，Mark Gurman 表示：苹果应该将巨型 iPad 作为其智能家居门户，而且苹果正在考虑将 iPad 屏幕做得更长更大，以支持更强的扬声器，并将镜头重新定位到横向优先的方向。
图片来自 Apple
据悉，这款屏幕更大的iPad产品，可能对应 15 寸，它会通过某种方式支持运行 Mac 应用，音响功能强大，为了容纳发声单元，机身会比较厚，电源接口在后方，支持壁挂等。
在彭博社最新一期的 Power On 时事通讯中，Mark Gurman 表示：苹果应该将巨型 iPad 作为其智能家居门户，而且苹果正在考虑将 iPad 屏幕做得更长更大，以支持更强的扬声器，并将镜头重新定位到横向优先的方向。
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据悉，这款屏幕更大的iPad产品，可能对应 15 寸，它会通过某种方式支持运行 Mac 应用，音响功能强大，为了容纳发声单元，机身会比较厚，电源接口在后方，支持壁挂等。
iPad Pro将重新设计凤凰网科技讯 北京时间12月6日消息，知名科技记者马克古尔曼(Mark Gurman)在其最新一期《Power On》栏目中对2022年的苹果新品进行了展望。他预计，在新的一年里，苹果将推出重新设计后的iPad Pro、高端版iMac以及新款Mac Pro。古尔曼证实了此前关于苹果2022年新品的大部分报道。他依旧表示，苹果正计划推出一款支持无线充电的新iPad Pro，并升级iPad Air和入门级iPad。古尔曼还透露，苹果正在为明年重新设计MacB
12.9寸似乎并不是iPad屏幕的终点。在最新一期Power On节目中，苹果名记Mark Gurman重申了自己在6月份的观点，即苹果工程师及设计团队正在开发屏幕更大的iPad产品，可能对应15寸。比较奇怪的是，15寸iPad锁定的竞争对手并非安卓平板，而是智能大屏扬声器，市场对手包括亚马逊Echo Show 15等。CIRP的数据显示，在北美智能扬声器市场，苹果份额仅5%，远远落后于亚马逊的69%和谷歌的25%。那么15寸iPad有什么看点？屏幕自然值得期待，与
知名科技记者马克古尔曼(Mark Gurman)在其最新一期《Power On》栏目中对2022年的苹果新品进行了展望。他预计，在新的一年里，苹果将推出重新设计后的iPad Pro、高端版iMac以及新款Mac Pro。古尔曼证实了此前关于苹果2022年新品的大部分报道。他依旧表示，苹果正计划推出一款支持无线充电的新iPad Pro设计，并升级低端iPad Air和入门级iPad。
据外媒最新报道称，苹果准备在2022年更新其三款iPad，包括入门级的iPad、iPad Air和iPad Pro，其中新款iPad Pro采用新的设计并加入无线充电能力。入门级iPad今年得到了一些比较有价值的更新，增加了A13芯片、True Tone和带有Center Stage的1200万像素超宽前置摄像头用于视频通话。自2017年以来，苹果每年都会发布新版本的入门级iPad，通常会进行小规模的规格和芯片升级，以保持设备的低价格，所以2022年的新版本做法与前几年一致，
苹果的无线充电板AirPower凤凰网科技讯 北京时间11月29日消息，苹果曾在2017年发布了无线充电板AirPower，但是由于过热等问题最终没有推向市场。但是据知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)透露，苹果仍在开发某种多设备充电器。古尔曼认为，苹果还在开发短距离、长距离无线充电解决方案，未来所有苹果主要设备都能彼此进行充电，例如iPad给iPhone充电，然后再让iPhone给AirPods或者Apple Watch充电。iPhone的反向充电功能已经传了好几
前几天，土耳其宣布了新的汇率政策，结果导致该国货币里拉暴跌20%以上，物价飞涨，以致于苹果不得不紧急停售iPhone等产品，现在才恢复上架，然而后果就是价格上涨了25%。前几天土耳其宣布再次下调利率到15%，导致该国货币贬值，23日一天就贬值20%，严重影响了当地的物价，唯一受益的就是海外代购了，趁着货币贬值抢购高价产品，苹果为了避免汇率损失，当天起直接在土耳其下架了所有商品，消费者无法将任何设备添加到购物车或购买。
苹果 Apple Watch 产品和零部件需要缴纳关税，因为它们是从中国进口的。不过，苹果最重要的产品 iPhone 没有被征收关税。苹果产品的最终制造都在中国完成，尽管苹果已经努力使其制造基地多样化。苹果这项申请是全过程中的一个步骤，可能会恢复美国政府授予对苹果Apple Watch征收7.5%关税和对Mac Pro部件征收25%的关税豁免权。
在本周由MacRumors获得的一份内部备忘录中，苹果公司表示，在Apple Store或苹果授权服务提供商处维修过iPhone或Mac的客户，现在有资格为该设备购买AppleCare+，只要该设备是在一年内购买的，并且在维修后通过了物理检查和诊断。
苹果公司今天正式推出了Swift Playgrounds4，这是对Swift Playgrounds应用的更新，该应用已经开发了一段时间。该应用程序的最新版本允许在iPad上直接创建iPhone和iPad应用程序，而不需要Mac。
据报道，苹果可能正在开发一款15英寸的iPad。大屏幕iPad的定位方式可以支持该品牌的智能扬声器，该平板很可能是面向家庭用户。
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