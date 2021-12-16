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一张图看懂 | 2021年互联网世界里一分钟都发生了啥？

2021-12-16 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:在我们的日常生活中，一分钟内可能不会发生太多事情。但是，在互联网活动中，一分钟却发生了很多事情，要知道全球约有50 亿互联网用户。

下面这张来自Domo 的年度信息图记录了全球主流互联网平台 1 分钟内正在进行的活动量，以及用户生成的数据量。

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以下是一分钟内发生的事情的一些关键数据：

  • 亚马逊用户花费 283，000 美元

  • 1200 万人发送 iMessage

  • 600 万人在线购物

  • Slack用户发送 148，000 条消息

  • Microsoft Teams 连接 100，000 名用户

  • YouTube用户播放了 694，000 个视频

  • Facebook Live 获得 4400 万次观看

  • Instagram用户分享了 65，000 张照片

  • Tiktok用户观看了 1.67 亿个视频

从这些数据可以看到，大型科技公司对我们的生活有着相当大的影响。

以下是一分钟内科技巨头赚钱的一些关键数据

  • 亚马逊每分钟收入955，517 美元

  • 苹果每分钟收入848，090 美元

  • Alphabet（谷歌）每分钟收入433，014 美元

  • 微软每分钟收入27，823 美元

  • Facebook每分钟收入213，628 美元

  • 特斯拉每分钟收入81，766 美元

  • 奈飞每分钟收入50，566 美元

2021 年互联网用户总数增长了 5 亿，比 2020 年的 45 亿用户增长了大约 11%，也就是每分钟增加 950 名新用户。

从长远来看，随着基础设施的完善，新兴市场中的某些地区互联公民数量将更加快速增长。我们可以预期未来的数据会变得更加惊人，之后可能可以用秒作为单位来计算互联网上发生的事情。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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