一张图看懂 | 2021年互联网世界里一分钟都发生了啥？

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:在我们的日常生活中，一分钟内可能不会发生太多事情。但是，在互联网活动中，一分钟却发生了很多事情，要知道全球约有50 亿互联网用户。

下面这张来自Domo 的年度信息图记录了全球主流互联网平台 1 分钟内正在进行的活动量，以及用户生成的数据量。

以下是一分钟内发生的事情的一些关键数据：

亚马逊用户花费 283，000 美元

1200 万人发送 iMessage

600 万人在线购物

Slack用户发送 148，000 条消息

Microsoft Teams 连接 100，000 名用户

YouTube用户播放了 694，000 个视频

Facebook Live 获得 4400 万次观看

Instagram用户分享了 65，000 张照片

Tiktok用户观看了 1.67 亿个视频

从这些数据可以看到，大型科技公司对我们的生活有着相当大的影响。

以下是一分钟内科技巨头赚钱的一些关键数据

亚马逊每分钟收入955，517 美元

苹果每分钟收入848，090 美元

Alphabet（谷歌）每分钟收入433，014 美元

微软每分钟收入27，823 美元

Facebook每分钟收入213，628 美元

特斯拉每分钟收入81，766 美元

奈飞每分钟收入50，566 美元

2021 年互联网用户总数增长了 5 亿，比 2020 年的 45 亿用户增长了大约 11%，也就是每分钟增加 950 名新用户。

从长远来看，随着基础设施的完善，新兴市场中的某些地区互联公民数量将更加快速增长。我们可以预期未来的数据会变得更加惊人，之后可能可以用秒作为单位来计算互联网上发生的事情。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。