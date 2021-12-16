部落与弯刀正式版时隔两年正式发布 正式版全部更新内容汇总

部落与弯刀这款游戏想必大家都不陌生了，官方在12月16日宣布正式版发布，很多玩家还不清楚此次的正式版改动了什么，下面就来为大家分享一下。

致各位大漠的旅人们:

从《部落与弯刀》第一次"反向跳票"与大家见面，已经过去了快2年时间。今天游戏V1.0版本终于在Steam与WeGame平台正式发布。

在过去的这段旅途中，游戏总共经历了35+次更新。《部落与弯刀》项目对我们来说本就是一次大胆的尝试， 我们一直十分谦虚的审视整个项目。在此非常感谢大家的支持。从首发至今的近两年时间里，我们的更新一直围绕着补足游戏的短板来进行。

我们非常感谢那些在游戏早期给与我们开发意见和支持的玩家们，努力优化和完善游戏，让游戏内容更加丰富有更多的可玩性，才是我们认为对大家最负责的交代。

其实这次的1.0转正，也并非是终点，还有许多功能是排在我们未来的开发计划中的。（例如:手柄支持功能，更多Mod兼容性的优化）

----1.0版本究竟增加了哪些内容----

【新增沙盒模式】

“加入【沙盒模式】主要是为了给大家提供更多的选择。很多玩家在评论区留言，认为固定剧情和自由探索在理念上有所冲突，这点就算在我们开发人员内部也有所分歧，所以我们提供了一个完全自由的模式，脱离线性叙事的束缚，可以按自己的节奏游玩。”

【职业专属任务&随机任务】

职业专属任务

我们为【心灵巫师】【心灵女巫】【鬣狗】【野性之魂】【领主】这几个职业设计了专属剧情任务。

【新增五个随机任务】

这次我们设计了五个新的部落相关的随机任务。在这些任务中，NPC们会主动邀请玩家加入部落，部落内的上级还会给你指派各种任务。比如，你可能要带兵攻下一座城镇，或去劝降敌对部落的城主;你还会被拉拢参与设计陷害其他同僚，甚至有人煽动你和他们一起谋反叛变，许诺拥立你作为新的部落首领等。

【BOSS、怪物&副本】

重制部分BOSS的数值与技能

调高了战斗的挑战性，需要投入更多策略战胜BOSS。

新增大量野外怪物

野外新增大量强盗、叛军、野兽和怪物，他们会随着玩家实力的提升而变强。

调整副本掉落物品

提高掉落装备的多样性，上调部分装备的爆率，如高级巫杖、高级双手武器、高级饰品和其他特殊装备。

----【新的职业、英雄&兵种】----

【重制所有职业技能】

在过往的游戏中，我们常常听到玩家反馈多数职业的设定不够鲜明，似乎这些职业玩起来的感觉都有些类似——冲上去按键盘甩一套技能，随后操纵鼠标走位等待技能冷却。

为了让每个职业的游玩体验更具有特色，我们重新设计了所有职业的技能。比如，在全新的设计下，【剑豪】被定位成一个大师级别的剑客，他需要连续不断地使用不同的技能去瓦解对手的防御，通过行云流水的“连招”击溃敌人。我们赋予了【剑豪】一整套全新的华丽剑术，当然这也略微提高了一些上手难度。而重制后的【领主】，则更像一个专精于科技研究的发明家，他可以发明独特的古代机械来武装自己。从机械枪到回旋镖再到喷火器，领主会用自己的方式征服沙扎尔!

- 新增【英雄统率技能】:我们为每个英雄添加了专属的统率技能，可以大幅增强队内的士兵。例如，野马王可以增强所有骑兵部队造成的伤害，而治疗师曲玉则更加专注于后勤部队的恢复能力。获得英雄的好感，能加强统率效果。

- 新增英雄配音和台词:我们为各大部落的初始城主添加了配音和台词。

【重制所有兵种】

我们重做了所有兵种的基础属性、攻击类型、护甲类型、天赋技能。不同兵种的特色和进阶路线会更清晰。

我们发现以前版本中的各类兵种差异不明显，兵种的进阶路线也比较简单，玩家对于这类兵种问题的反馈也鞭策我们进行相关优化和调整。1.0版本中，部落及中立势力的兵种将更具有特色，并拥有更清晰且激动人心的进阶路线。绝大部分兵种因为部落归属、自身特性的不同，而拥有不同的“天赋”。

新增【传奇精英兵种】

目前每个部落均会拥有自己独特的传奇精英兵种。除了部落之外，中立势力以及怪物中也会有少部分史诗生物符合传奇精英兵种的条件，比如龙。传奇精英兵种会拥有最为强大的能力，但同时也将有苛刻的招募条件限制与数量上限。

在1.0版本中，我们设计了36个风格迥异的技能页，每个技能页都由专属的主动和被动技能组成。每个职业和英雄可以拥有至少3个技能页，来组成独特的战斗风格。

但是技能页不是可以随意加满的，玩家必须找到适合自己和手下们的战斗方式，组成一支战力超群的队伍。同时，我们优化了游戏内的技能描述，希望能帮助你们更好地制定组队策略!

----【全新玩法】----

新增【酒馆搏击】

我们决定在各种巫术、刀光剑影之余，为大家引入一个新的玩法【酒馆搏击】。在搏击玩法里没有那些炫酷的特效与技能效果，只有拳拳到肉。玩家使用简单的刺拳、飞腿、踩脚趾等肉搏技巧，和强壮的搏击斗士们分成两组，在狭小的酒馆擂台上决出胜负。广交好友的旅行者，战斗中可能会遇到英雄出手相助;情急之下，酒馆老板娘也可能抛来一罐救命伤药。当然，只能有一边成为最后的胜者。

新增【比武大会】

各大部落定期举办比武大会，你将会在这里碰到各大部落的高手与一些职业拳手。如果你能战胜他们，就会获得丰厚的奖励。

调整【英魂雕像挑战】

我们在每个地图设立了一座固定的英魂雕像，每10天定期开启1~3座英魂雕像的挑战，玩家挑战成功可以获得强力装备。英魂的实力被大幅增强，并会随着玩家等级提升而继续增强。

新增【兵种魔晶系统】

我们在1.0版本中增加了全新的魔晶道具，旅行者可以使用魔晶道具给兵卡增加魔晶槽，并使用各种魔晶赋予兵种独特的能力。

“过往的游戏较为缺乏中后期培养士兵的动力，这主要是因为除了等级之外，我们没有提供其他途径让玩家能增强士兵了。然而我们又深刻感受到玩家对于养成士兵的渴望，因此我们加入了这个全新系统。”

现在，你可以在各种高级副本、城镇中的魔晶商人处获取魔晶，并通过魔晶来强化甚至改变你的士兵。魔晶会具有非常独特的效果，并不单单只是增强士兵某一方面的数值能力，而是可以深刻地影响士兵的方方面面。从将士兵的护甲从轻甲替换为中甲，到将弩手威胁有限的轻弩替换为具备强大破坏能力的古代机械武装，甚至是将往常只能充当炮灰的雇佣剑士转变为手持圣剑的战士。我们希望通过魔晶给所有的士兵提供新的可能性，和在游戏中后期的养成乐趣!

新增【部落头衔系统】

在部落内会依功行赏，旅行者的贡献度决定了在部落内的头衔。头衔越高，封地、亲兵和俸禄越多，甚至可以指挥低头衔的城主。

在EA阶段中，玩家提名的最鸡肋的玩法之一，就是加入部落做一个打工人了。AI首领们刻薄小气，玩家获得的奖励不多;但是，一旦玩家获得了一个地点，就又可以直接获得大量的收入和当地军队，属实有点奇怪。

这次我们大大的扩展了这部分内容。首先，我们对一些规则进行了修改，比如玩家加入部落后，拥有定期的俸禄，无法直接管理城内驻军，只能通过编为亲兵或者命令他们临时跟随出征，封地收入需要进贡一部分给部落首领等。我们还引进了【头衔系统】。你在部落内击败敌人、劫掠敌对商队、攻下敌人城池、帮同僚完成任务，都可以获得贡献度，而贡献度决定了你在部落内的头衔。一旦你的头衔得到提升，那么你将会获得更多的封地、亲兵和俸禄，甚至可以指挥更低头衔的城主等等。现在的各大部落更像是一个有着森严等级的群体，等待着你的加入。

新增【NPC好感系统】

沙扎尔大漠中NPC们的关系也不是一成不变的，NPC们相处中的各种事件和他们的性格差异会影响这段关系的走向。

在EA版本里，NPC之间没有好感度，只有玩家和NPC的关系会发生变化。而在1.0版本中，我们设计NPC之间的好感度会随着沙扎尔大漠里各种或普通或离奇的事情而改变。NPC们是这些事件的主角，而NPC们的性格会影响事件的结果。例如一个莽撞的人和一个谨慎的人，你可别指望他俩在一起会有什么好事儿!

新增【AI叛乱系统】

在1.0版本中，我们新设计了“AI叛乱系统”，当部落城主和首领关系破裂后，城主可能携城池谋反叛逃，甚至说服他的朋友一起成立新的部落。

配合“AI叛乱系统”，我们还新增了一些部落势力相关的事件，事件走向会严重影响部落内的人际关系网。例如某位固执的城主体罚士兵的行为，会让一些正直善良的城主感到不满;一些首领收取高税收的行为可能会获得其他首领的认同等等。玩家会发现，那些与部落首领天生不和的城主可不会一直乖乖尽忠，一旦与首领的关系差到一定程度，他便有可能起谋反之心，带着自己的城池叛逃。当然，玩家也在这个关系网内，若不想寄人篱下，何不反了他霍驹，带上红石城成立自己的部落呢?

【装备词缀】

新增装备词缀效果

我们这次翻新了大漠中的装备——给装备新增了大量词缀。现在，穿戴装备不再是简单增加基础属性，各种词缀有可能给装备带来新的技能或特殊效果。玩家如果打出稀有词缀，也意味着赚了一笔大钱——商人们可是热衷于高价购买你的稀有装备呢!

调整玩家的经济成长曲线

为了让玩家体验到更好的游戏节奏，我们调整了资源获取过快，乌塔、铁石木材、玉石获取难度和数量差异过大的问题;还调整了城镇收益和高级兵种招募成本。同时，我们将一部分额外的资源投入在一些新系统中，如俸禄，比武大会等，玩家想全部拿到的话，可就要仔细谋划了!

【重制跑商环节】

我们重新设计了各地商品种类和数量分布。玩家在跑商时可能需要多多开动脑筋，才能赚得盆满钵满!

新增流动商人与特殊NPC

地图上的流动商人游走售卖各种商品，可能会售卖特殊商品。酒馆里也多了一批客人，会介绍雇佣兵、售卖物品、传授搏击技巧、合成药剂等。他们随机出现在大漠的酒馆里，所以不要想着一定能在红石城碰见赫炎学会的巧巧，或者在沙风镇能找到搏击大师“铁拳”哦。

【传承】

新增辅助技能和特殊技能

新增治疗、召唤、护甲等除伤害外的技能。

移除部分旧版技能

移除巨人重剑、护卫、冲锋等旧版技能。

EA版本的传承技能种类虽然繁多，但都是伤害为主，缺乏一定辅助和特殊技能。我们这次调整了传承技能类型，结合我们为每个职业设计的多种发展方向，玩家可以体验更多的传承技能的搭配策略!

【天赋】

重制部分天赋

重新整理并调整了部分天赋的功能和数值。

天赋树也是在之前设计里被忽略的一个点。有些天赋过于强大，有些又过于鸡肋。我们重新整理并调整了部分天赋的功能和数值，结合了一些外部的新玩法，重新出了一个天赋树。会使得天赋的选择更有策略性。

【建筑】

新增建筑【医疗站】

在EA版本，治疗士兵一直是个难题。白蔷薇秘药稀少且有保质期，很多伤兵得不到救援。现在我们在各大主城都提供了【医疗站】，玩家可以花费资源医治士兵，也可以遣散他们，回收一部分资源——治疗他们可不便宜，除非你在我们设计的新相关天赋里学到了相关技巧。

新增部落地标建筑

我们为沙扎尔中的一些特殊城镇，例如红石城，陶山镇，紫木镇，那古卡，浅溪镇，驼铃集市等，增加了地标建筑。同时我们也调整了一些建筑的效果，如蛮牛部落的攻城器械厂可以生产专属的蛮牛冲车系列兵种等。

【美术】

- 重制职业立绘和模型:所有职业添加了全新立绘和模型。

- 新增英雄立绘:各大部落初始城主添加了全新立绘。

- 新增酒馆女郎立绘:【西云晴】【巴渝】添加了专属立绘。

- 新增部落特色建筑图标:根据部落特点，新增了40多个建筑图标。

- 调整了地图和景观:美化了沙盒地图，调整了各大主城景观。

希望这次的更新，能够给每一位《部落与弯刀》的玩家带来更多的快乐，我们会在QQ群和Steam公告上同步游戏的最新消息。感谢每一位支持我们的玩家。