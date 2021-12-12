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中国知网:从不向任何个人销售查重服务

2021-12-12 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:继向89岁退休教授赵德馨道歉之后，昨日晚间，知网通过其微信公众号集纳发布了自2019年至今年的有关学术不端文献检测系统的声明、通告。

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知网在声明称，为了全面抑制抄袭、剽窃、一稿多投、不当署名等学术不端行为，整体扭转学术不正之风，自2008年底至2009年初，同方知网陆续发布了“科技期刊学术不端文献检测系统”、“社科期刊学术不端文献检测系统”以及“学位论文学术不端行为检测系统”， 为广大期刊编辑部和研究生培养单位提供切实可行的技术手段来辅助提高论文质量。

公告强调知网发布、开发的学术不端检测系统一直仅向机构提供服务，且只允许检测本单位论文。知网从不向任何个人销售学术不端检测服务。网络上销售的知网的学术不端检测系统均是通过非法或者侵权手段获得的，知网一直在用户的配合下对其进行严厉打击。目前已有多人因此被追究刑事和民事责任。

发布时间为今年6月的通告还称，不法分子主要利用合法使用机构管理漏洞和个别管理人员非法倒卖等途径盗用或窃取账号而大肆牟利。

12月10日，中国知网发布《关于“赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明》，表示向赵德馨教授道歉，并提出将妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。《说明》称，社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评。对于该道歉，赵德馨教授表示，希望知网之后能拿出具体的整改措施，真正拿出诚意去解决问题，而不是停留于表面。

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    12月10日，中国知网发布《关于赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明》，表示向赵德馨教授道歉，并提出将妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。《说明》称，社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评。自2019年起，中国知网已开通作者服务平台，所有作者一经实名注册，即可无限期免费使用自己的作品，管理自己的学术成果，并随时跟踪其研究成果产生的学术影响。近日，中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨状告中

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