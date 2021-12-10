英雄联盟事件任务积分即将改版前瞻 事件任务积分更新改动汇总

英雄联盟官方在最近宣布即将对事件任务积分进行改版，总体而言积分对于普通玩家而言变得更容易获取了，下面就来为大家分享一下这次的事件任务积分即将改版前瞻。

我是 Riot Rovient，从12月10日的执事（2021）事件开始，我们将对《英雄联盟》的任务积分系统进行调整。这次调整会尽量贴近现有系统，不会对大家的体验有很大影响。此外，有具体目标的任务(如“击杀600个小兵”)也不会改动。

那么，到底哪里变了呢?

今后所有《英雄联盟》事件中，积分奖励将根据你的游戏时长，而非游戏局数来发放。根据召唤师峡谷一局 PvP 比赛的平均时长，对部分任务的目标进行了调整。

● 每周胜场任务:获得40积分，胜场 =5分 | 负场 =2分—> 通过参加和赢得比赛获取1650分。每玩1分钟可获得4分，胜场每玩1分钟可获得6分（奖励250枚事件币）

● 法球任务:进行30场对局—> 获取4500分（奖励1个事件法球 +40枚事件币）

● 通行证代币储存任务:进行一场对局（根据游戏模式和胜负，奖励2-10枚事件币）—> 获取400分(奖励20枚事件币)

以下调整也将同时生效:

●极地大乱斗和限时游戏模式每玩1分钟可获得4分，胜场每玩1分钟可获得6分。此调整涵盖无限火力、克隆大作战、终极魔典等游戏模式。也就是说，这些模式的积分与 PvP 召唤师峡谷对局相同。

●《云顶之弈》每玩1分钟可获得2分，最终排名1-4位的对局每玩1分钟可获得3分。同时还加入了《云顶之弈》挂机检测功能。

●《云顶之弈》狂暴模式和双人作战也可积累《英雄联盟》任务进度了!

●人机对战游戏每玩1分钟可获得1分，胜场每玩1分钟可获得2分，积分速度是召唤师峡谷 PvP 对局的33%。此模式仍不计入通行证代币储存任务。

为什么要调整?

以前的积分模式，有些不够重视召唤师的时间投入。

比如要求“获得30分”的任务（胜场 =5分，负场 =2分），就完全没有考虑投入的时间。在召唤师峡谷排位赛中苦战45分钟，最终惜败?2分。对方中路一个人头没拿到还被杀12次，对面15分钟就投了?5分。换句话说，你获得的积分，和你在每局比赛中投入的时间和精力，有时候不成比例。

还有些玩家为了尽快获得积分，采取了一些消极的游戏行为来速刷积分，尽管他们会受到相应的惩罚，但是在对局中依然会为另外9个召唤师带来不好的游戏体验。我们希望每一位召唤师们能在英雄联盟中获得乐趣，能真正享受一场好局。因此，在改版之后，你可以不用考虑各模式积分获取效率的不同去玩自己最喜欢的模式，不论是召唤师峡谷、极地大乱斗，还是限时游戏模式（这个月是终极魔典），因为他们每分钟获取积分的速率是一样的。

《云顶之弈》粉丝的呼声，我们也听到了。尽管《云顶之弈》对局仍然参加《英雄联盟》的任务，但积分速度已经调低了。经过调整后，《英雄联盟》的事件奖励将更侧重《英雄联盟》对局。（友情提示:《云顶之弈》也有专属的活动和宝典哦!）

我们调整的目标，是让《英雄联盟》的任务体验更好，更专注于《英雄联盟》，让大家一边愉快游戏，一边获得奖励。我们将密切关注执事（2021）事件的数据，考察是否有必要对未来的事件进行其他调整。当然，我们时刻欢迎大家的反馈，请把你的想法告诉我们!

今天要说的就是这些了。期待看到调整后的事件与大家见面，带来更好的任务体验。祝所有玩家好运!