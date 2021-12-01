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网信办：组织直播、社交等多类别平台公布举报受理方式

2021-12-01 17:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:据“网信中国”消息，为深入推进网络生态综合治理，推动更多网站平台接受社会公众监督，中央网信办违法和不良信息举报中心近日组织第八批共450家网站平台向社会统一公布举报受理方式。

此次公布举报受理方式的网站平台包含新闻资讯、社交、直播、音视频、浏览器、电商购物、在线教育等多个类别。

其中，西瓜视频、懒人畅听等音视频类，vivo手机浏览器、火狐浏览器等浏览器类，新东方在线、中公教育等在线教育类，懂车帝、优信二手车等汽车服务类网站平台在公布名单之列。

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