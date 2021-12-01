网信办：组织直播、社交等多类别平台公布举报受理方式

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:据“网信中国”消息，为深入推进网络生态综合治理，推动更多网站平台接受社会公众监督，中央网信办违法和不良信息举报中心近日组织第八批共450家网站平台向社会统一公布举报受理方式。
此次公布举报受理方式的网站平台包含新闻资讯、社交、直播、音视频、浏览器、电商购物、在线教育等多个类别。
其中，西瓜视频、懒人畅听等音视频类，vivo手机浏览器、火狐浏览器等浏览器类，新东方在线、中公教育等在线教育类，懂车帝、优信二手车等汽车服务类网站平台在公布名单之列。
站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:据“网信中国”消息，为深入推进网络生态综合治理，推动更多网站平台接受社会公众监督，中央网信办违法和不良信息举报中心近日组织第八批共450家网站平台向社会统一公布举报受理方式。
此次公布举报受理方式的网站平台包含新闻资讯、社交、直播、音视频、浏览器、电商购物、在线教育等多个类别。
其中，西瓜视频、懒人畅听等音视频类，vivo手机浏览器、火狐浏览器等浏览器类，新东方在线、中公教育等在线教育类，懂车帝、优信二手车等汽车服务类网站平台在公布名单之列。
SEO是一个信息差异化很大的工作，每天在接触企业主各种问题的时候，普遍都会发现一些基础性的问题，虽然国内SEO行业已经发展很多年。
经历了持续一年多的追踪，网络安全研究人员终于摸清了“中东之眼”新闻网站入侵事件的来龙去脉。由 ESET 周二发布的报告可知，一群黑客入侵了总部位于伦敦的这家热门新闻网站。这家网站着眼于中东地区的新闻报道，而攻击者的最终目标却是网站访客。伊朗驻阿布扎比大使馆网站的脚本注入据悉，这轮黑客活动一直从 2020 年 3 月活跃到 2021 年 8 月，期间波及大约 20 个网站，同时导致不少访客中招。具体说来是，攻击者利用了所谓的“
作为一个IT网站编辑，笔者自己也经常浏览国外同行的IT网站的，然而过去几年中有很多优秀的网站关闭。这两天英国老牌网站Hexus.net突然宣布关闭，引发网友关注。Hexus网站David Ros在1998年创立的，已有23年资历，在业内也是非常资深的，他除了这个网站之外，还有个网站bit-tech，这次也一同关闭。他在Hexus网站上发表了长文回顾了这么多年来的历程，该网站一共发表了148579篇文章，将近15万篇，也是非常惊人的积累了。David Ross并
为深入推进网络生态综合治理，推动更多网站平台接受社会公众监督，中央网信办违法和不良信息举报中心近日组织第八批共450家网站平台向社会统一公布举报受理方式。
漫威和MCU的粉丝们可能还记得，《复仇者联盟：终局之战》在全美电影票务网站开启电影票预售后迎来了一个巨大的数字。现在看来，《蜘蛛侠：英雄无归》也遇到了同样的情况，粉丝们在网上称AMC和Fandango都因为需求而崩溃。NFT的发布可能是部分原因。周日早些时候，AMC宣布首批86000名购买或预订12月16日《蜘蛛侠》的AMC存根A-List、首映或Investor Connect会员将收到一份“环保型”蜘蛛侠NFT。很难说这是否对AMC网站的瘫痪构成任何影
此前，因视频平台会员仍需观看广告等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。浙江省消保委表示，上述视频网站存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题。
页面速度和其他体验指标量化了终端用户与网站的互动方式，现在是谷歌确定如何在搜索中进行结果排名的首选方法之一。页面体验包含了速度（加载时间）、响应性(互动性)和视觉稳定性——例如，由于网站在加载过程中意外移动而点错了按钮。这三个重要参考提供了一个「用户在网页上的体验质量的整体情况」。
美国聚变外展团队，这个专注于减少外展工作障碍的聚变社区基层组织已经推出了一个新的集中式网站，以吸引不断扩大的劳动力、媒体、教育工作者和公众参与到以聚变能源为动力的未来之旅。美国核聚变社区刚刚完成了一个为期两年的战略规划过程，专注于一个大胆的新方向：在2035年之前建造一个原型核聚变电站。根据研究人员创建的共识报告（社区规划进程和为未来提供动力报告）的建议，来自美国核聚变能源界的一个多元化的利益相关者委
Twitter今日宣布，该公司将于美国东部时间11月28日晚7点举办其首个购物直播，进而成为拥抱这一趋势的最新社交媒体平台。Cyber Deals Sunday直播将跟沃尔玛合作，在感恩节后的周末进行--这通常跟大型促销活动有关。Twitter将这个由Jason Derulo主持的直播节目描述为一个“30分钟的综艺节目”，它将展示“电子产品、家居用品、服装、季节性装饰品、惊喜的特别嘉宾及更多”。Twitter加入了社交媒体上日益增长的以购物为重点的现场直播
此前，因视频平台会员存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。
你好，我是摸鱼掌柜。最近不是在玩抖音嘛，尝试了个新玩法，没有在任何平台去公开的推过我的号，但还是收到不少人反馈说，在抖音看到我了，并且还..
作为一名口腔护理博主，徐正一直很关注电动牙刷行业的发展。由于国人口腔问题非常复杂多样，因此牙医非常支持国人使用电动牙刷。但是各大社交平台..
电视盒子可以为电视提供更好的配置和系统，一个好的电视盒子可以决定我们日常看电视的体验，今天和大家来聊一下主流电视盒子有哪些?帮助大家解决..
今日，抖音电商宣布正式上线双12运费险百万补贴活动，在12月1日至12月26日期间，运费险每单补贴10%。本次活动参与条件对象为，未报名【抖音双12狂..
11 月 26 日，2021 TMA移动营销峰会在广州富力丽思卡尔顿酒店成功举办。品牌企业、网络媒体及平台、广告公司、技术公司、第三方研究机构、高校学者..
电商行业的人力资源管理特点是什么？电商行业的特点大多表现在业务发展快、人员增长、办公跨地区等因素；这些特点就导致了企业管理复杂，能否更好..
在生活水平逐步提高的今天，人们的消费能力也在迅速增长。同样的，房价也在逐步上升，这也意味着租房成为了许多年轻人的首选。就在前几日，贝壳研..
英雄联盟的官方在最近发布了关于2021LPL全明星周末购票的FAQ，很多对购票有疑问的玩家可以看看这篇官方回答，能够详细的清楚LPL全明星周末的购票规..
2021 年首届“进化的力量·刘润年度演讲”在上海举行，刘润带领听众登陆 8 个岛屿，分析 2021 商业变化，洞悉行业趋势。其中信也科技深耕科技领域..
一、引言在游戏中，如何确保包括青少年在内的用户处于一个安全环境中，一直是玩家大量聚集的集“社交”、“娱乐”、“竞技”等于一身的多类型游戏..
“蔚小理”商标已被多个自然人及公司申请注册，国际分类涉及运输工具、科学仪器、日化用品等。目前，申请于2021年4月的科学仪器类“蔚小理”商标已..
森海塞尔（Sennheiser）刚刚推出了一款面向工作室和专业人士的监听级耳机新品，它就是旨在提供纯粹音频体验的 HD400PRO 。所谓监听耳机，意味着它..
Phoronix 报道称：Fedora 36 有望支持 Linux 内核的 fs-verity 代码，从而允许围绕 RPM 软件包的一些有趣的完整性（Integrity）和真实性（Authent..
Gartner营销部门副总裁兼杰出分析师Andrew Frank表示:「如果消费者熟悉要求跟踪的品牌，大约有四分之一的消费者会允许跟踪，尤其是作为现金奖励、..
据英国每日邮报报道，俄罗斯机器人制造公司Promobot为了给下一批机器人寻找一张真实的面孔，计划用20万美元购买人脸的永久使用权，折合人民币约12..
《青春环游记第三季》终于更新了，在最新的一季新加入了几位成员，相信能带给观众更多不同的欢乐。说到追综艺，当然少不了腾讯极光盒子 4 了，毕竟..
2021 年已经到了最近的尾声，今年的电子雾化市场新锐品牌和老品牌都争相发力，多维度大胆创新，给玩家们带来了非常多值得一提的新品。其中，11 月..
存量市场的竞争日益激烈，传统的营销方式正在发生变革。在线上新经营模式的带动下，如何把握好线上发展机遇，在激烈的竞争环境中实现增长目标，已..
12 月 3 日，抖音电商披露平台内容治理阶段成果。数据显示，自 10 月中旬推行内容质量分级标准以来，抖音电商已识别并打压低质内容创作者6. 7 万人..
抖音电商在内容治理方面的成效正在显现。 12 月 3 日，抖音电商披露了自 5 月《电商创作者管理总则》实施以来，其坚守内容治理红线、对违规行为持..