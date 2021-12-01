网信办：组织直播、社交等多类别平台公布举报受理方式

作为一个IT网站编辑，笔者自己也经常浏览国外同行的IT网站的，然而过去几年中有很多优秀的网站关闭。这两天英国老牌网站Hexus.net突然宣布关闭，引发网友关注。Hexus网站David Ros在1998年创立的，已有23年资历，在业内也是非常资深的，他除了这个网站之外，还有个网站bit-tech，这次也一同关闭。他在Hexus网站上发表了长文回顾了这么多年来的历程，该网站一共发表了148579篇文章，将近15万篇，也是非常惊人的积累了。David Ross并