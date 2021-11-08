站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据36氪消息，近日，小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值超过200亿美元，由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投。
小红书方面表示:“公司本轮融资以老股东增持为主，小红书团队将继续保持初心，积极履行社会责任和创造社会价值。”
资料显示，小红书APP是年轻人的生活方式平台。包括海量美妆穿搭教程、旅游攻略、美食健身日常，还有更多生活方式等，截止2021年8月小红书月活用户约1.6亿。
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据36氪消息，近日，小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值超过200亿美元，由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投。
小红书方面表示:“公司本轮融资以老股东增持为主，小红书团队将继续保持初心，积极履行社会责任和创造社会价值。”
资料显示，小红书APP是年轻人的生活方式平台。包括海量美妆穿搭教程、旅游攻略、美食健身日常，还有更多生活方式等，截止2021年8月小红书月活用户约1.6亿。
近日，小红书科技有限公司申请的“老红书”商标状态变更为驳回复审，该商标国际分类涉9类科学仪器，申请日期为6月8日。
又有吐槽小红书种草翻车的帖子火了。近日，一位微博网友发布了三张照片，前两张是小红书博主的种草图片，蓝色的小屋、嶙峋的石头，壮阔的大海，画面看起来小资又浪漫，标题写着是“海南陵水蓝房子，0元解锁三亚超好拍的秘境”。而第三张则是她实地探访的照片，所谓的“蓝房子”就像人们在路边就能看到的破旧小屋，虽然它的确是蓝色的。
户外露营风潮势头见涨——根据小红书发布数据显示，在今年端午三天假期期间，露营的搜索量同比增长约 4 倍，北京、成都、上海、重庆和杭州成为露营搜索量最高的 5 个城市。这项原本小众的户外生活方式，为何正吸引更广泛的人群入场？这背后既有社区平台的推波助澜，也蕴藏着疫情后旅游行业努力挖掘的一片新蓝海，小红书等内容社区商业化在此间的助力也不可小觑。 今年端午小长假的第一天。位于大兴区的松鼠小镇大热荒野营地上， 6
不知不觉小红书首页已经接近3年未做过改变了，而这3年也恰好是小红书快速发展的3年。目前小红书上的大多数用户都来源于最近这3年的增长，这代表着有些人刚用小红书时，小红书就长这个样子，对他们来说，这种首页是小红书的“原生形象”，也是小红书本来的面目。
一家具有社区与平台属性的公司，其叙事往往由它所遭遇的重大事件所定义。当指责、批评甚至谩骂纷迭而至，它“自己眼中的自己”、“用户眼中的自己”、“创作者眼中的自己”和“公众眼中的自己”之间的形象错位会被放大，如果错位所造成的冲击对它没有伤筋动骨，将是它完成叙事进化，了解自己和帮助他人了解自己的机会。
不谈粉丝质量，抽奖的确是小红书涨粉最快的方式之一......因为利益的驱动让人太难以拒绝了，抽个iphone，涨个万八千粉丝的真不是什么大问题。
成立的第八年，小红书已经成为了难以忽视的“种草平台”，但也遇到了极难处理的生态治理问题。 近期，小红书又一次因为过度的“滤镜”而被挂上热搜。刚刚过去不久的国庆假期中，小红书平台上充斥的夸大的景点“种草”笔记，引起了用户的不满。
这句话是去年小红书因为限流和内容审核机制的问题在微博上被小红书博主们口诛笔伐而冲上了热搜，当时我写了一篇文章《如果小红书真倒闭，会发生什么》，不得不说，那次的事件导致了不少博主流失，尽管小红书可能也不那么缺博主。
忘了从什么时候开始，双11已经不是11月11号一天的狂欢了，而变成了一个阶段性购物的节日。今年的双11似乎好像还没开始，但又好像快要过去了。而在小红书上的品牌双11营销，也就是大家说的博主投放，却还没有彻底结束，依然还在持续的投放过程中。
针对媒体报道“小红书种草笔记代发4元一篇”，小红书回应称，严打各类代写代发灰黑产作弊行为的决心不变。
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