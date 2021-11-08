站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据36氪消息，近日，小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值超过200亿美元，由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投。

小红书方面表示:“公司本轮融资以老股东增持为主，小红书团队将继续保持初心，积极履行社会责任和创造社会价值。”

资料显示，小红书APP是年轻人的生活方式平台。包括海量美妆穿搭教程、旅游攻略、美食健身日常，还有更多生活方式等，截止2021年8月小红书月活用户约1.6亿。