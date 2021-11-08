首页 > 业界 > 关键词  > 小红书最新资讯  > 正文

小红书完成新一轮5亿美元融资

2021-11-08 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:据36氪消息，近日，小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值超过200亿美元，由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投。

小红书方面表示:“公司本轮融资以老股东增持为主，小红书团队将继续保持初心，积极履行社会责任和创造社会价值。”

小红书 (1)

资料显示，小红书APP是年轻人的生活方式平台。包括海量美妆穿搭教程、旅游攻略、美食健身日常，还有更多生活方式等，截止2021年8月小红书月活用户约1.6亿。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM