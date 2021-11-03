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百度逐步收录抖音视频 抢占排名引流新渠道？

2021-11-03 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:今年6月份，抖音电脑网页版（官方站点网址:www.douyin.com）正式上线，网站不仅支持看视频，还可以点赞、查看评论，以及分享视频。

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图注:抖音电脑网页版首页

01

百度逐步收录抖音视频

随着网页版的上线，近期陆续有站长，百度已经开始收录部分抖音页面，进入链接后就可以直接观看抖音视频。这让不少站长期待，抖音视频内容有望成为一种做百度排名的新渠道。

那么抖音内容在百度排名的效果究竟如何呢?

站长之家查询之后发现，抖音网页版（www.douyin.com）共有1亿6774万个网页被百度收录。相比之下，快手网页版(www.kuaishou.com)仅有2200万多个网页被百度收录。

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图注:抖音站点百度收录量

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图注:快手站点百度收录量

虽然抖音被收录的页面数量远超快手，但就目前来看，其页面收录时效性表现是比较差的。

如下图所示，我们查询了抖音最近一天和最近一周的收录情况发现，一天内的收录量（11月3日）只有两条。

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图注:一天内收录页面

而查看最近一周内在百度的收录情况，收录时间的间隔相对也比较长，基本上是四五天前的数据。

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图注:一周内收录页面

02

抖音关键词排名上涨趋势明显

下面我们来继续看看抖音站点关键词排名的数据增长情况。

我们通过站长工具（工具查询网址:https://rank.chinaz.com/www.douyin.com）查询可以看到，不管是百度PC端还是移动端，抖音站点的的关键词排名从9月14日左右开始出现较为明显增长，其中移动版的增长趋势较为明显，也可以预测未来依旧有着明显上涨的趋势。

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图注:抖音在百度PC端排名趋势

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图注:抖音在百度移动端排名趋势

尽管整体关键词收录量向好，不过目前在百度搜索第一页且搜索量较高的的关键词仍主要与“抖音”相关，比如抖音APP、抖音短视频、抖音安装等等，而抖音用户视频描述关键词暂未表现出较好的排名。

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图注:排在首页部分关键词

当然，也不乏有其它相关关键词，如年轻的表妹、宁波美缝施工等出现在抖音短视频中的关键词。

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图注:排在首页部分关键词

除了百度，抖音站点在其它搜索引擎收录情况又如何呢?通过站长工具查询后可以看到:

在360搜索引擎上，抖音站点的收录情况几乎没有明显的变化。

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图注:抖音在360搜索排名趋势

在搜狗搜索引擎上，抖音站点的关键词排名从9月30日左右开始出现较为明显增长，同样也呈现继续增长的趋势，不过目前收录量级较小。

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图注:抖音在搜狗搜索排名趋势

利用抖音做百度排名未来可期?

尽管目前抖音站点的关键词整体呈现增长趋势，但按这样的实时收录表现和关键词排名情况，现阶段抖音内容要做百度排名的效果并不是很理想，随着后期发展可能会有很大的成长空间。

对此，也有站长认为，小红书、简书、知乎、B站等这些平台的搜索流量比较大，在百度排名优势比较好，现在有很多人利用这些平台快速抢占百度排名进行引流。

比如在百度搜索知乎引流，就可以发现很多关于利用知乎抢占排名引流的内容备受关注。

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图注:百度搜索知乎引流方法备受关注

题外话，站长之家此前也推出了知乎高效引流工具——知乎营销大数据https://yx.chinaz.com/，可以帮助用户筛选出阅读量和关注度较高的帖子，以进行占位推广。

由此推测，随着百度收录抖音内容数量级的上涨，未来成为一个主要做排名的渠道也不是不可能。

当然也有站长略微担忧，如果百度给与抖音、公众号等大平台更高的数据排名，肯定将更不利于站长的，这样可能会导致网站排名更是难做

对此你又是怎么看呢?大家可以在评论区分享观点

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