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贾跃亭还钱了！离职法拉第未来中国前员工称收到补薪

2021-10-21 21:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:近日，一位已离职 3 年的法拉第未来中国（Faraday Future，简称FF）前员工意外发现，其银行卡曾于 9 月 30 日收到法拉第未来补发的薪资。

FF91，贾跃亭

据悉，法拉第未来中国公司拖欠款项包括员工薪酬和离职赔偿金。这位FF的前员工透露，FF自 2019 年起薪资砍半，当时承诺未来会补偿。

对于补发的金额他不便透露，但与其在职时被扣减的薪资基本相符。他还表示，前同事们基本都收到了补发的薪资。

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