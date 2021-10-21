贾跃亭还钱了！离职法拉第未来中国前员工称收到补薪

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:近日，一位已离职 3 年的法拉第未来中国（Faraday Future，简称FF）前员工意外发现，其银行卡曾于 9 月 30 日收到法拉第未来补发的薪资。
据悉，法拉第未来中国公司拖欠款项包括员工薪酬和离职赔偿金。这位FF的前员工透露，FF自 2019 年起薪资砍半，当时承诺未来会补偿。
对于补发的金额他不便透露，但与其在职时被扣减的薪资基本相符。他还表示，前同事们基本都收到了补发的薪资。
站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:近日，一位已离职 3 年的法拉第未来中国（Faraday Future，简称FF）前员工意外发现，其银行卡曾于 9 月 30 日收到法拉第未来补发的薪资。
据悉，法拉第未来中国公司拖欠款项包括员工薪酬和离职赔偿金。这位FF的前员工透露，FF自 2019 年起薪资砍半，当时承诺未来会补偿。
对于补发的金额他不便透露，但与其在职时被扣减的薪资基本相符。他还表示，前同事们基本都收到了补发的薪资。
凤凰网科技讯 10月21日消息，据法拉第未来中国前员工爆料，其银行卡曾于9月30日收到法拉第未来补发的薪资，补发的金额不便透露，但与其在职时被扣减的薪资基本相符。凤凰网科技随后向已离职法拉第未来中国员工求证，该消息属实。法拉第未来中国公司拖欠款项包括员工薪酬和离职赔偿金。凤凰网科技求证的前员工已于9月下旬中秋节收到汇款，与离职时承诺金额一致，不同员工的情况和收到时间可能有所不同。10月15日，法拉第未来在其官?
凤凰网科技讯 北京时间10月9日消息，律师事务所Bernstein Litowitz Berger Grossmann LLP（以下简称“BLBG”）将对法拉第未来是否触犯美国联邦证券法律展开调查。BLBG调查的重点，是法拉第未来是否向投资者披露了关于其生产电动汽车能力的误导性信息。BLBG进行这次调查的起因，是做空机构美奇金投资（J Capital Research）当地时间10月7日发布的一份报告。美奇金投资在报告中称法拉第未来不大可能卖出去一辆汽车。报告指出，成立8?
10月21日，据媒体报道，一位已离职3年的法拉第未来中国（Faraday Future，简称FF）前员工意外发现，其银行卡曾于9月30日收到法拉第未来补发的薪资。截图显示，打款账户为法法汽车（中国）有限公司，信息摘要显示为代发工资”，交易时间为2021年9月30日。不过对于补发金额，这位前员工表示不便透露，但与其在职时被扣减的薪水基本相符。据这位FF的前员工透露，FF自2019年起薪资砍半，据这位FF的前员工透露，当时承诺未来会补偿。对?
凤凰网科技讯 北京时间10月9日消息，尽管非农就业数据远逊预期，投资者仍然预计美联储将按计划缩减资产购买规模，美股收跌，国债收益率上升重挫科技板块。截至收盘，道指跌8.69点，跌幅为0.03%，报收34746.25点；标普500指数跌8.42点，跌幅为0.19%，报收4391.34点；纳指跌74.48点，跌幅为0.51%，报收14579.54点。纳指跌0.51%，报收14579.54点美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股多数上涨：中国主要科技股中?
当地时间10月7日，美国做空机构发布了一份关于贾跃亭创办的FF（Faraday Future）公司的报告。该报告称，虽然FF创办了8年，但未能交付一辆汽车，不认为FF公司能卖出一辆汽车。
当地时间10月7日，美国做空机构J Capital Research发布了一份关于FF公司的沽空报告，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等，直言不认为FF公司能卖出哪怕一辆汽车”。面对外界的做空，FF表现的并不在意，其高调表示计划在未来12个月内大幅扩充员工人数实现量产，将会在2022交付首款车型FF 91。据报道，法拉第未来汉福德工厂建设投产的全部资源已经到位，为实现在今年7月完成合并上?
据中国证券报消息，美国做空机构J Capital Research发布了一份关于FF公司的沽空报告，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等方式，表示“不认为FF公司能卖出哪怕一辆汽车”。
贾跃亭又摊上事了。当地时间10月7日，美国做空机构J Capital Research抛出了一份长达28页的沽空报告，报告直言“不认为FF公司能卖出哪怕一辆汽车”，质疑其造车能力。
J Capital Research（美奇金投资）发布了针对Faraday Future（简称FF，纳斯达克股票代码：FFIE）的做空报告。针对该做空机构的报告，FF相关人士表示， 该报告所述内容严重失实，属于无稽之谈，充满大量误导性信息，缺乏逻辑且无事实依据。FF对该机构不负责任的行为表示失望且予以谴责，并将对此类不实指控保留法律追诉的权利。
据媒体报道，当地时间10月7日，美国做空机构J Capital Research发布了一份关于FF公司的沽空报告，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等，直言不认为FF公司能卖出哪怕一辆汽车”。同时，该报告还指出FF公司没有履行在美国及中国五个地方建厂的承诺，对第六个工厂建设也一再拖延。该机构表示在8月至9月的时间内，曾三次参观FF位于美国加州的汉福德工厂，发现该工厂并未开始投入生产?
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