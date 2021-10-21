贾跃亭还钱了！离职法拉第未来中国前员工称收到补薪

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:近日，一位已离职 3 年的法拉第未来中国（Faraday Future，简称FF）前员工意外发现，其银行卡曾于 9 月 30 日收到法拉第未来补发的薪资。

据悉，法拉第未来中国公司拖欠款项包括员工薪酬和离职赔偿金。这位FF的前员工透露，FF自 2019 年起薪资砍半，当时承诺未来会补偿。

对于补发的金额他不便透露，但与其在职时被扣减的薪资基本相符。他还表示，前同事们基本都收到了补发的薪资。