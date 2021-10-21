苹果连续第九年获得Interbrand最佳品牌榜首

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:全球品牌咨询公司 Interbrand 连续第九年将苹果列为全球最有价值品牌年度榜单的榜首，这家科技巨头的“品牌价值”为4086亿美元。4086亿美元的数字比去年的业绩增长了26%，当时苹果的品牌价值为3230亿美元。

亚马逊和微软分别以2490亿美元和2100亿美元的估值分列第二和第三位，而谷歌和三星则位列前五。苹果、亚马逊和微软的总估值占今年报告评估的前十名品牌总价值的62.3%。

“苹果进一步多元化，涉足医疗保健、娱乐订阅服务、数据存储和音乐，它继续与客户保持密切联系，并继续在网上找到强大的市场尽管大流行造成了并发症，但零售解决方案，”Interbrand 报告中写道。“最终，苹果仍然展示了卓越的方向和品牌价值，其核心是为消费者提供简单、无缝的体验，这反映了其品牌价值26% 的显着增长。”

Interbrand将品牌估值作为品牌实力的衡量标准，考虑了各种主观的内部和外部因素，如领导力、参与度和相关性。其结果是评估公司对客户、员工和投资者的影响。Interbrand 表示，强大的品牌会对消费者产生影响，创造忠诚的追随者，吸引和留住员工并降低融资成本。

根据 Interbrand 的历史数据，苹果在2012年开始在科技领域的竞争对手和家喻户晓的品牌中占据一席之地，最终在2013年取代可口可乐成为世界上最有价值的品牌。