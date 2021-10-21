X
广告
首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果连续第九年获得Interbrand最佳品牌榜首

2021-10-21 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:全球品牌咨询公司 Interbrand 连续第九年将苹果列为全球最有价值品牌年度榜单的榜首，这家科技巨头的“品牌价值”为4086亿美元。4086亿美元的数字比去年的业绩增长了26%，当时苹果的品牌价值为3230亿美元

苹果

亚马逊和微软分别以2490亿美元和2100亿美元的估值分列第二和第三位，而谷歌和三星则位列前五。苹果、亚马逊和微软的总估值占今年报告评估的前十名品牌总价值的62.3%。

“苹果进一步多元化，涉足医疗保健、娱乐订阅服务、数据存储和音乐，它继续与客户保持密切联系，并继续在网上找到强大的市场尽管大流行造成了并发症，但零售解决方案，”Interbrand 报告中写道。“最终，苹果仍然展示了卓越的方向和品牌价值，其核心是为消费者提供简单、无缝的体验，这反映了其品牌价值26% 的显着增长。”

Interbrand将品牌估值作为品牌实力的衡量标准，考虑了各种主观的内部和外部因素，如领导力、参与度和相关性。其结果是评估公司对客户、员工和投资者的影响。Interbrand 表示，强大的品牌会对消费者产生影响，创造忠诚的追随者，吸引和留住员工并降低融资成本。

根据 Interbrand 的历史数据，苹果在2012年开始在科技领域的竞争对手和家喻户晓的品牌中占据一席之地，最终在2013年取代可口可乐成为世界上最有价值的品牌。

45173-87886-211020-Interbrand-xl.jpg

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 三星连续第二年进入Interbrand年度最佳全球品牌前五榜单

    据外媒报道，三星电子宣布，它再次确认了其在Interbrand的2021年最佳全球品牌中的前五名品牌地位。凭借其自2013年以来最大的品牌价值增长，这家公司自2020年首次进入前五名以来已经连续两年保持这一地位。三星电子的首席营销官YH Lee表示：“看到三星电子去年进入全球前五名，然后在今年实现了巨大的两位数增长，这是我们自2013年以来品牌价值的最大飞跃，非常令人鼓舞。我们承诺将利用我们以客户为中心的管理模式，继续倾听客户的

    ​三星 ​营销 ​人工智能

  • 速绿充电荣获“2021品牌价值跃升榜样”奖项 行业地位再获认可

    2021年9月24日，主题为“新征程 新使命 新作为：全力推进大企业高质量发展”的2021中国500强企业高峰论坛全体大会在吉林长春举行，海南掌上能量传媒有限公司受邀参加“塑造品牌：如何使品牌价值跃升”主题平行论坛，获得《2021品牌价值跃升榜样》奖项，行业领先地位及综合实力再次获得权威认可。2021中国500强企业高峰论坛——塑造品牌：如何使品牌价值跃升”论坛由国务院国资委指导，中国企业联合会、中国企业家协会主办，中国广?

    ​速绿充电

  • 欧易NFT市场上线ELT盲盒，推出好莱坞电影《魔童Bright Burn》NFT

    在区块链领域，被称为NFT（不可取代的通证）的数字资产交易呈现升温趋势。由此好莱坞电影界也越来越多的选择与NFT产生交集，而此次Element Black上线欧易NFT市场，就是一次成功的电影与区块链的跨界合作。 Element.Black （ELT） 是一个致力于娱乐行业创新并基于区化链Web3. 0 的技术平台，重点打造NFT游戏和Game-Fi项目，将全球知名IP融合到NFT中并登陆NFT市场。ELT 搭建了一个互动且沉浸的网络社区，致力于彻底改变娱乐融资和商?

    ​欧易NFT市场

  • 恍如昨日：Brother打印机在Windows 11 PC上遭遇USB连接问题

    兄弟（Brother）刚刚在官网上证实，微软在本月新推出的 Windows 11 操作系统，或导致 PC 用户在使用 USB 连接时遭遇诸多问题。目前已知的是，许多人都在以下三种情况下遇到了问题 ——（1）通过 USB 连接兄弟设备和计算机时；（2）变更 Brother 设备设置时；（3）通过 USB 连接了一台以上的 Brother 设备时。（来自：Brother 官网）此外兄弟官网还详细指出了通过 USB 连接时可能遇到的应用程序 / 工具软件错误：设备设置工具纸张尺

    ​打印机 ​微软 ​cdn

  • 微软抽奖送出两台限量《Nickelodeon All-Star Brawl》主题Xbox Series X

    在上周推出之后，《Nickelodeon All-Star Brawl》受到了游戏玩家的热烈欢迎。这是一款接近于《任天堂明星大乱斗系列》（Super Smash Bros.）风格的跨界格斗游戏，但因熟悉的角色阵容和专注于竞技游戏的特点而获得了大量的关注。鉴于这款游戏的火爆程度，微软制作两台了限量主题 Xbox Series X 游戏主机。不过遗憾的是，这两台主机并不对外出售，而是通过抽奖的方式进行。其中一台主机的主角是海绵宝宝；第二台主机是莱昂纳多，他是

    ​游戏 ​xbox ​明星

  • Sonnet升级DuoModo和eGPU Breakaway Box系列：最高Radeon RX 6900XT

    Sonnet Technologies 今天升级了 DuoModo（适用于桌面）和 eGPU Breakaway Box（适用于机架）产品线，最高装备了 AMD 旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT。在提供灵活的配置和易用的安装步骤、紧凑的外观设计基础上，Sonnet 的 DuoModo 产品线提供专业、可扩展的系统，能通过 ThunderBolt 轻松将外接显卡连接 Mac、PC等。● AMD Radeon RX 6900 XT GPU该显卡由 AMD RDNA 2 架构提供支持，具有 80 个计算单元、128MB AMD Infinity Cache 和

    ​amd ​显卡 ​苹果

  • AMD锐龙Rembrandt APU曝光：8C/16T+RDNA 2核显 支持DDR5内存

    UserBenchmark 基准测试数据库，刚刚曝光了在 Corsair Xenomorph 一体机上运行的一款 AMD 锐龙 Rembrandt APU 处理器。由泄露的路线图可知，AMD 下一代 APU 将基于 Zen 3+ CPU 与 RDNA 2 GPU，以及 6nm 工艺制程。不过在海盗船的系统平台上，我们发现这枚锐龙 6000 系列 APU 拥有 8 核心 / 16 线程，且搭配了 DDR5-4800 内存。（图 via WCCFTech）预计 AMD 会继续将 Rembrandt APU 交给台积电来代工，先进制程或带来 20% 的节点密?

    ​amd ​锐龙 ​海盗船

  • 收到索尼法务警告后 Dbrand又展示了新款PS5暗色面板

    早在今年 1 季度，Dbrand 就展示过为 PlayStation 5 游戏主机打造的第三方暗色面板配件。但在遭到索尼法务的警告之后，这家配件制造商只得悻悻然下架了 Darkplates 。即便如此，该公司仍未轻言放弃，而是再次拿出了外观设计不尽相同的新款 PS5 Darkplates 。（图自：Dbrand）吃瓜群众猜测，原本索尼可能对 Dbrand 的第三方 PS5 外壳配件睁一只眼闭一只眼，但在该公司放言“你尽管来起诉”之后，索尼的面子也着实挂不住（求仁得仁了

    ​索尼 ​营销 ​侵权

  • 主打隐私保护的Brave浏览器宣布将默认使用自家的搜索引擎

    今年 6 月，Brave 推出主打隐私体验的搜索服务 Brave Search；现在该公司宣布旗下的 Brave 浏览器将默认使用自家的搜索引擎。目前在美国、加拿大和英国等特定市场的用户将默认使用该搜索引擎来替代 Google。其他国家的用户也将很快看到这一变化。与主要的搜索引擎不同，Brave的搜索引擎不包括用户跟踪，使其成为该公司用户更有吸引力的选择。美国、英国和加拿大的用户现在将默认使用 Brave Search 而不是 Google Search。此外，德?

    ​索引 ​隐私

  • 持续喷发 1 个多月后，西班牙Cumbre Vieja火山仍未显出平静的迹象

    在持续喷发 1 个多月之后，西班牙拉帕尔马岛老昆布雷（Cumbre Vieja）火山仍没有显出平静的迹象。在过去的一周里，越来越强烈的地震、熔岩喷泉以及火山灰和火山气体的排放严重影响着拉帕尔马岛。火山喷发的物质中包括二氧化硫（SO2），这是一种刺鼻的气体，与氧气和水分反应，形成灰色的火山烟雾，称为 Vog。Vog 是由硫酸和硫酸盐气溶胶组成的。2021年10月18日，美国宇航局的 Aqua 卫星获得的图像显示，有微弱可见的雾气痕迹流向欧

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM