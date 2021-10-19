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特步唯品会5亿元合开消费金融公司

2021-10-19 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:企查查APP显示，10月19日，四川省唯品富邦消费金融有限公司成立，法定代表人为王义华，注册资本5亿元人民币，经营范围包括接受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构借款等。

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股权穿透显示，该公司由唯品会（中国）有限公司、特步(中国)有限公司、富邦华一银行有限公司共同持股。

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