微信电话本10月22日下架

早在当年智能手机刚刚普及时，手机的通话费用还较为昂贵，很多套餐中的免费通话时间都还并不充足，而超出的部分价格也并不便宜。当时，微信就曾以网络对讲机”和免费语音交流为亮点，迅速打开了市场，在微信的社交属性得到增强之后，腾讯还推出了一款独立App微信电话本”，能直接拨打网络电话等等，曾红极一时，成为免费通话神器。随着微信、QQ语音通话，甚至视频通话等功能的不断提升，微信电话本的作用似乎也越来越小。日前，微?