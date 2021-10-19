微信电话本10月22日下架

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:近日，微信电话本发布下架通知称，将于2021年10月22日下架。
据悉，微信电话本是由腾讯公司于2014年11月11日发布的一款通讯增强软件。
微信电话本提供微信头像导入、垃圾短信拦截、短信收藏、来电归属地、黑名单、联系人自动备份、陌生号码识别等功能。
2020 年 12 月，微信电话本等 60 款APP因违规被工信部点名，所涉问题包括“APP强制、频繁、过度索取权限”，当时，工信部要求限期整改。
站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:近日，微信电话本发布下架通知称，将于2021年10月22日下架。
据悉，微信电话本是由腾讯公司于2014年11月11日发布的一款通讯增强软件。
微信电话本提供微信头像导入、垃圾短信拦截、短信收藏、来电归属地、黑名单、联系人自动备份、陌生号码识别等功能。
2020 年 12 月，微信电话本等 60 款APP因违规被工信部点名，所涉问题包括“APP强制、频繁、过度索取权限”，当时，工信部要求限期整改。
早在当年智能手机刚刚普及时，手机的通话费用还较为昂贵，很多套餐中的免费通话时间都还并不充足，而超出的部分价格也并不便宜。当时，微信就曾以网络对讲机”和免费语音交流为亮点，迅速打开了市场，在微信的社交属性得到增强之后，腾讯还推出了一款独立App微信电话本”，能直接拨打网络电话等等，曾红极一时，成为免费通话神器。随着微信、QQ语音通话，甚至视频通话等功能的不断提升，微信电话本的作用似乎也越来越小。日前，微?
据IT之家消息，微信电话本日前向用户发出通知，宣布将于10月22日下架。公开资料显示，微信电话本是腾讯公司打造的一款高效智能的通讯增强软件，于2014年11月11日推出，支持通知类短信自动归档、垃圾短信拦截、短信收藏加密等智能管理；还有来电归属地、黑名单、联系人自动备份和超过5000万的陌生号码识别。
近日，银联云闪付开始逐步接入腾讯和微信部分场景。具体为:云闪付App支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务，以及微信读书和腾讯视频微信小程序灰度测试云闪付支付。
据2020年第七次人口普查的数据显示，与10年前相比，15到59岁年龄段的人口占总人口的比例下降了6.79个百分点，而60岁以上人口所占比例上升了5.44个百分点，占总人口比重达到了18.7%。随着我国老年人群体越来越多，手机App也就有必要为这部分人群进行改造，让其享受数字化的便利。前不久，微信上线关怀模式”开启该模式后，微信文字将会变大，色彩也会更加鲜艳，更方便老年人使用。继微信后，日前，腾讯QQ也宣布上线关怀模式”，在开
家里人年纪大了，用的智能手机会出现字体太小看不清，但是就算调大了，看着也实在费力，最近微信推出了一个新的模式，叫作关怀模式，这个模式的主要功能就是把字体调大，让眼力不好的人看着轻松一些，下面给大家分享一下详细的操作方法。首先在微信中点击“我”，之后点击“设置”。进入设置后，就可以看到青少年模式下面多了一个关怀模式。进入关怀密室界面，点击开启就能开启关怀模式了。开启关怀模式后，字体就变大了，当然除了
有网友反馈称，自己在切换微信账号时，可以在原有的绑定了手机号的微信账号外，辅助注册新微信号，无需新手机号。目前，该功能仅部分用户拥有，或还处于测试阶段。具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。
【TechWeb】10月5日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了2021年9月份十大谣言，包括接通电话手机里的钱就会被转走、新冠不是病毒而是细菌、去阿富汗工作年薪220万等。日前，网传“接到陌生电话，询问是否接种了新冠疫苗，按1后网上银行资金都被转移了”。?
昨天，微信悄悄内测“一个手机号可以注册两个微信”的功能。对于不少用户来说，简直喜大普奔。光速围观体验了一番之后，这就给家人们奉上独家体验~
今日早间，有部分微信用户反馈称自己的移动和PC端均无法收发图片、文件，同时，对方也无法正常查看。此外，还有用户反馈称，即使能收到图片的缩略图，但仍然无法点开图片大图显示。
微信8.0.14for iOS 更新啦!这次更新不仅上线了关怀模式，还有了期待已久的折叠群聊功能。和以往的更新说明——解决了一些已知问题不同，这一次微信的更新说明写得详细了一些:
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