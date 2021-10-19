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微信电话本10月22日下架

2021-10-19 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:近日，微信电话本发布下架通知称，将于2021年10月22日下架。

QQ截图20211019084843.jpg

据悉，微信电话本是由腾讯公司于2014年11月11日发布的一款通讯增强软件。

微信电话本提供微信头像导入、垃圾短信拦截、短信收藏、来电归属地、黑名单、联系人自动备份、陌生号码识别等功能。

2020 年 12 月，微信电话本等 60 款APP因违规被工信部点名，所涉问题包括“APP强制、频繁、过度索取权限”，当时，工信部要求限期整改。

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