国家邮政局：9月快递业务量累计完成767.7亿件 同比增长36.7%

相信不少人网购时，都遇到过包裹未经同意却被放到快递柜或者代收点的情况。而来自北京的一名小伙，就因为快递员将其包裹放点快递代收点，做了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，来自北京顺义的快递员小李报警称，自己将客户的一个包裹放到快递代收点后不翼而飞。而经过调查后发现，拿快递的实际上就是自称未收到包裹的客户本人。根据快递员小李的描述，当时由于配送时间问题，和购买者张某打电话沟通后决定，将购买的价值1.8万?