国家邮政局：9月快递业务量累计完成767.7亿件 同比增长36.7%

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:今天，国家邮政局公布2021年9月邮政行业运行情况。1-9月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9279.3亿元，同比增长18.7%;业务总量累计完成9815.4亿元，同比增长29.3%。
9月份，全行业业务收入完成1113.9亿元，同比增长9.2%;业务总量完成1190.5亿元，同比增长17.7%。
1-9月，邮政服务业务总量累计完成1544亿元，同比增长7.0%;邮政寄递服务业务量累计完成195.4亿件，同比增长3.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成282.8亿元，同比下降6.8%。
9月份，邮政服务业务总量完成163.3亿元，同比增长12.0%;邮政寄递服务业务量完成22.7亿件，同比增长10.3%;邮政寄递服务业务收入完成31.7亿元，同比增长2.5%。
1-9月，邮政函件业务累计完成8.5亿件，同比下降23.2%;包裹业务累计完成1346.5万件，同比下降7.8%;报纸业务累计完成123.1亿份，同比下降1.2%;杂志业务累计完成5.2亿份，同比下降4.4%;汇兑业务累计完成498.8万笔，同比下降31.7%。
1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成767.7亿件，同比增长36.7%;业务收入累计完成7430.8亿元，同比增长21.8%。其中，同城业务量累计完成101亿件，同比增长13.8%;异地业务量累计完成650.9亿件，同比增长41.5%;国际/港澳台业务量累计完成15.8亿件，同比增长25.6%。
9月份，全国快递服务企业业务量完成94.5亿件，同比增长16.8%;业务收入完成921.4亿元，同比增长11.8%。