库克：苹果将向山西捐款 帮助重建

站长之家(ChinaZ.com)10月13日 消息:近日,山西强降水引发全国人民的关注,国内各大科技公司纷纷捐款驰援山西。今日,苹果CEO库克也在微博表态称,苹果将向山西捐款。

库克称,随着山西地区逐步复苏,我们想要尽自己的一份力量来支持救灾,帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区,不过库克并未说明具体捐款详情。

以下为库克微博全内容:

随着山西地区逐步复苏,我们想要尽自己的一份力量来支持救灾,帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区。As the Shanxi region turns toward recovery, we want to do our part supporting relief efforts and helping with the rebuilding. Apple is making a donation to help the affected communities.

此前,阿里巴巴、腾讯、百度等宣布捐赠5000万元,宁德时代、安踏捐赠2500万元。网易、蚂蚁集团、鸿星尔克均捐赠2000万元,小米、唯品会、OPPO、vivo均捐赠1000万元。