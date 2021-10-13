库克：苹果将向山西捐款 帮助重建

近日，一段女模街头筹钱隆胸的视频在国外油管上走红。视频中，一位身材火辣的比基尼女模站在伦敦泰晤士河南岸街头，手里举着纸牌，上面写：“模特：需要为隆胸手术筹钱”，引大批路人围观。据了解，该女模是来自挪威的模特Juliane Snekkestad，此举其实是视频博主DengisV的一个创意，收到的所有捐款都将用于乳腺癌研究。Juliane举牌不久，就有大批路人驻足围观，不少人还拿出手机拍照，并与她合影，捐钱的也是络绎不绝。没想到，?