库克：苹果将向山西捐款 帮助重建

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:近日，山西强降水引发全国人民的关注，国内各大科技公司纷纷捐款驰援山西。今日，苹果CEO库克也在微博表态称，苹果将向山西捐款。
库克称，随着山西地区逐步复苏，我们想要尽自己的一份力量来支持救灾，帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区，不过库克并未说明具体捐款详情。
以下为库克微博全内容:
随着山西地区逐步复苏，我们想要尽自己的一份力量来支持救灾，帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区。As the Shanxi region turns toward recovery， we want to do our part supporting relief efforts and helping with the rebuilding. Apple is making a donation to help the affected communities.
此前，阿里巴巴、腾讯、百度等宣布捐赠5000万元，宁德时代、安踏捐赠2500万元。网易、蚂蚁集团、鸿星尔克均捐赠2000万元，小米、唯品会、OPPO、vivo均捐赠1000万元。