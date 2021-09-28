跌落测试显示iPhone13与iPhone12一样耐摔

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > iPhone13最新资讯 > 正文

跌落测试显示iPhone13与iPhone12一样耐摔

2021-09-28 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:保险服务Allstate Protection Plans最近进行了年度耐用性测试，用科学测试方法让iPhone经历一系列跌落序列。最新一轮评估了苹果的新iPhone13和iPhone13Pro机型。

iPhone13.jpg

经过一轮模拟各种生活常见意外损坏场景的测试，Allstate Protection Plans确定iPhone13和iPhone13Pro的耐用性与iPhone12和iPhone12Pro的耐用性几乎相同。

其中一次测试是，iPhone13从6英尺高处正面朝下跌落时没有明显破裂，但在第二次跌落时，其陶瓷护罩保护的屏幕在角落处破裂。手机铝制框架上的磨损在撞击区域附近很明显。在 iPhone13Pro 上进行的相同测试发现，较重的手机的显示屏在第一次跌落时破裂，玻璃的损坏部分程度更高。两种iPhone13型号都在保护皮套中出现了相同的结果。

相比之下，去年的测试中，iPhone12的单次跌落导致屏幕破裂，iPhone12Pro的显示屏损坏严重。

继续进行后退跌落测试，iPhone13在两次跌落中幸存下来，并在第三次跌落中显示出相机损坏和边角裂缝。iPhone13Pro的广角和长焦相机镜头以及背面玻璃在第一次跌落时就碎了。有趣的是，用保护壳保护的 iPhone13在遭受相机破裂之前经历了两次跌落，而有保护壳的 iPhone13Pro 在连续跌落3次后没有受到损坏。

去年，iPhone12的边角和边缘在一次跌落测试后出现磨损，而 iPhone12Pro 的性能与 iPhone13Pro 相似。

总的来说，新手机测试结果与去年的型号一样耐用，考虑到设计基本没有变化，考虑到iPhone13Pro上更大的摄像头模组以及周长和重量略有增加之外，因此得出这样的结果一点也不意外。

Apple 苹果 iPhone 12 5G智能手机 128GB，满4000-600券
京东商城
￥5599元
Apple 苹果 iPhone 13 Pro 5G智能手机 128GB
京东商城
￥7999元
Apple 苹果 iPhone 13 5G智能手机 128GB
京东商城
￥5999元
Apple 苹果 iPhone 13 Pro Max 5G智能手机 128GB
京东商城
￥8999元
Apple iPhone 13 mini (A2629) 128GB 粉色
京东商城
￥5199元
Apple 苹果 iPad mini6 8.3英寸平板电脑 WIFI版 64GB
京东商城
￥3799元
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • iPhone 13 Pro机型跌落测试视频出炉

    据外媒报道，苹果最新发布的iPhone13系列配备了大量的新功能及盖子下面的改进，这使其成为了一个值得升级的产品。从外观上看，iPhone13和iPhone12系列并没有什么不同。iPhone13和iPhone13Pro机型采用的是Ceramic Sheild玻璃，这跟前代产品相同。现在，有关iPhone13Pro机型的跌落测试已经出炉。iPhone13Pro和iPhone13Pro Max的跌落测试显示，跟前代产品相比耐用性相同YouTube频道EverthingApplePro进行了新iPhone13Pro Max跌落测试?

    苹果

  • iPhone13iPhone12有什么区别 苹果13升级了什么

    苹果iPhone13手机对比iPhone12升级了什么，两款手机具体有哪些区别呢。对于想要换机的用户而言，肯定想要知道两款手机在配置参数以及功能方面的不同，这里我们来看下两款手机具体不同的介绍。

    iPhone13 iPhone12 苹果13

  • iPhone13发布之后 iPhone12价格直降千元

    苹果iPhone13系列手机作为今年年度旗舰手机在今天凌晨正式发布，除了容量从128GB起步之外，iPhone13系列整体价格也比去年iPhone12便宜不少。也是在iPhone13发布之后，苹果官方就调整了iPhone12售价，降价幅度达到了千元以上。

    iPhone13 iPhone12 苹果13

  • 库克用iPhone12 Pro Max发中秋祝福 网友调侃：库克也没抢到iPhone13

    【TechWeb】9月21日消息，今天是中秋节，库克在微博上给中国网友送上了中秋祝福，称“祝大家中秋快乐，阖家团圆，与亲朋好友欢聚一堂，尽享佳节月饼。”不过，有意思的是，库克并没有用最新发布的iPhone13发布这条微博，而是iPhone 12 Pro Max，而这也被网友调侃“原来库克都没有抢到iPhone13”。日前，在9月17日晚，iPhone13系列在苹果官网和各大电商平台开启预购，虽然外观方面和上代产品几乎没什么区别，性能也没有划时代的提升

    库克 苹果 微博

  • iphone13出来12会降价吗 苹果12什么时候降价

    苹果iPhone13系列手机将在9月份正式发布。在每一年新iPhone发布之后，旧款的iPhone也会同步降价，那么今年iPhone12手机什么时候会降价，降价幅度是多少呢，我们来一起看下具体的降价信息介绍。

    iPhone13 iPhone13 苹果12

  • Geekbench显示：iPhone13 Pro GPU性能比iPhone12 Pro高55%

    虽然iPhone13和13-mini有一个4核GPU，但iPhone13-Pro和13-Pro-Max以及新的iPadMini都有一个5核GPU。

    iPhone13 iPhone12

  • iPhone13 系列发布后苹果官网下架 iPhone 12 Pro/Max

    据苹果官网显示，随着 iPhone13系列的推出，苹果下架了 iPhone XR 和 iPhone12Pro、iPhone12Pro Max。目前苹果官网在售 iPhone 阵容包括iPhoneSE、iPhone11、iPhone12和iPhone13及iPhone13Pro系列。

    iPhone13 苹果 iPhone12

  • 首批iPhone13发货了！郭明錤：新款预购高于iPhone 12系列

    根据最新报道，最早预定的iPhone 13系列已经开始发货，正在赶往用户手中的路上，根据以往经验来看，首批用户将会在9月24日收到新款手机。日前，天风国际分析师郭明錤发表分析报告，称iPhone13系列预购表现高于iPhone 12系列，但符合市场预期。郭明錤表示，苹果官网显示的送达时间，可以作为判断需求强弱的指标。2周内、25周与56周以上的运送时间，分别代表需求低于预期、符合预期与优于预期。根据目前苹果官网的数据，iPhone 13 Pr

    苹果 华为

  • 苹果iphone13iphone13pro的预购从今天开始

    苹果今天开始预购最新的iPhone13智能手机。今年所有四款机型都将上市，不像去年iPhone12系列成双上市。该在线商店将于UTC中午12点（太平洋标准时间上午5点、纽约上午8点、伦敦下午1点和印度下午5:30）开业。第一波包括30个国家和地区，发货(或从实体店收集设备)将在一周内开始，即9月24日。第二波市场必须等到10月1日才有机会预购这些设备，7天后，即10月8日，将再次开始发货。苹果商店目前正在关闭，所以你甚至不能购买更旧的设备

    iphone13 iphone13pro

  • iPhone1312哪个值得买 苹果13值得购买吗

    今年发布的苹果iPhone13手机在很多方面都进行了升级，包括更强的A15处理器，变窄的“刘海”，还有更大的电池续航能力，那么对比iPhone12来说，iPhone13手机值得买吗，下面我们来对比下两款手机的参数信息来看看哪款更值得买。

    iPhone13 iPhone12 苹果13

  • iPhone13iPhone13Pro有什么区别 苹果13参数配置对比

    苹果iPhone13系列有四款不同的型号，其中iPhone13和iPhone13Pro都是6.1英寸，但是价格相差了2000元，这两款手机的参数配置有哪些不同，具体的区别是什么呢，我们来看下具体的不同之处介绍。

    iPhone13 iPhone13Pro 苹果13

  • iPhone13评测解禁 最明显的升级是续航

    9月21日晚，苹果iPhone13系列开箱视频正式解禁，和上代相比，iPhone13系列在刘海，相机方面都有一些变化。而其中，令人感知最明显的升级可能是续航。

    iPhone13 iPhone13评测 苹果

  • 苹果 iPhone 13 系列 RAM 内存与 iPhone 12 系列相同

    据MacRumors报道，苹果从不宣传iPhone的RAM内存大小，但根据Xcode13测试版中包含的字符串可以确认，iPhone13Pro和iPhone13Pro Max机型配备了6GB的内存，而iPhone13和iPhone13mini则有4GB的内存。这与iPhone12系列相比没有变化。

    iPhone13 苹果 A15芯片

  • 即便是iPhone 13发布前夕 iPhone 12的销售也并没有放缓

    在苹果的iPhone发布会当天，新的研究表明，在全球供应链问题解决和iPhone 13发布之前，该公司的iPhone12机型的销售仍然强劲。在一份给投资者的说明中，摩根大通的分析师SamikChatterjee引用了Wave7研究的新的美国运营商数据，数据直到今年8月份。与之前的Wave7报告一样，最新的信息表明，iPhone的销售并没有放缓多少。截至8月份，iPhone在美国三大运营商的销量中仍占60%左右，"令人惊讶的是，在进入9月份iPhone新品发布期时，只有?

    苹果 lg 投资

  • 报告称：iPhone11用户升级到iPhone13的比例最高

    最近一份研究表明，在购买iPhone13系列旧iPhone用户中，iPhone11的比例最高。该分析是通过收集和研究过去几周内数以万计的iPhone以旧换新的数据进行的。

    iPhone11 iPhone13 苹果13

  • 报告称：苹果iPhone12iPhone13将占据全球5G手机出货量三分之一

    新的一份研究称，即将面世的iPhone13系列手机与已经销售近一年的iPhone12系列，将让苹果在2021年的5G智能手机总销量份额增加到33%。

    iPhone13 5G手机 苹果

  • 在这里观看苹果iphone13的发布

    苹果预定的9月活动终于到了，我们期待看到新的iPhone13系列。派对于太平洋标准时间上午10点/美国东部时间下午1点/格林威治时间下午5点/美国东部时间晚上10:30开始，您可以从下面嵌入的视频流观看智能手机将成为此次展会的明星，我们将看到不少于四款设备——iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。苹果手表系列7也可能以两种不同的尺寸出现——41毫米和45毫米在"可能"的角落里坐着AirPods 3、iPad mini 6?

    苹果 ipad airpods

  • iPhone13官方保护壳曝光 颜色极为丰富

    再过不久，iPhone 13将正式发布，而率先曝光的是iPhone13官方保护壳。据媒体报道，目前疑似iPhone 13 硅胶保护壳和真皮保护壳的照片流出。

    iPhone13 iPhone13保护壳

  • 30万人预约iPhone13

    今日凌晨，苹果发布了iPhone13系列、iPad mini 6、iPad 2021（iPad9）、Apple Watch Series7等新品。其中，大家最关注的iPhone13系列“加量又减价”，入门存储容量提升至128GB，并新增512GB选项，还配备了比前作小20%的刘海，以及更大容量的电池。

    iPhone iPhone13 苹果

  • iPhone 13系列整机较iPhone 12更重 最重接近半斤

    据国外媒体报道，苹果公司9月15日凌晨推出的iPhone 13系列智能手机，已开始接受消费者预订，在各大主要市场的预订量相当可观，将在9月24日开始发货。与去年10月份推出的iPhone 12系列相比，iPhone 13系列在处理器、屏幕、摄像头、电池等方面都有明显升级，最低存储容量提升到了128GB，最高则提供1TB版本。

    苹果 摄像头 流媒体

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM