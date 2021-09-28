跌落测试显示iPhone13与iPhone12一样耐摔

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:保险服务Allstate Protection Plans最近进行了年度耐用性测试，用科学测试方法让iPhone经历一系列跌落序列。最新一轮评估了苹果的新iPhone13和iPhone13Pro机型。

经过一轮模拟各种生活常见意外损坏场景的测试，Allstate Protection Plans确定iPhone13和iPhone13Pro的耐用性与iPhone12和iPhone12Pro的耐用性几乎相同。

其中一次测试是，iPhone13从6英尺高处正面朝下跌落时没有明显破裂，但在第二次跌落时，其陶瓷护罩保护的屏幕在角落处破裂。手机铝制框架上的磨损在撞击区域附近很明显。在 iPhone13Pro 上进行的相同测试发现，较重的手机的显示屏在第一次跌落时破裂，玻璃的损坏部分程度更高。两种iPhone13型号都在保护皮套中出现了相同的结果。

相比之下，去年的测试中，iPhone12的单次跌落导致屏幕破裂，iPhone12Pro的显示屏损坏严重。

继续进行后退跌落测试，iPhone13在两次跌落中幸存下来，并在第三次跌落中显示出相机损坏和边角裂缝。iPhone13Pro的广角和长焦相机镜头以及背面玻璃在第一次跌落时就碎了。有趣的是，用保护壳保护的 iPhone13在遭受相机破裂之前经历了两次跌落，而有保护壳的 iPhone13Pro 在连续跌落3次后没有受到损坏。

去年，iPhone12的边角和边缘在一次跌落测试后出现磨损，而 iPhone12Pro 的性能与 iPhone13Pro 相似。

总的来说，新手机测试结果与去年的型号一样耐用，考虑到设计基本没有变化，考虑到iPhone13Pro上更大的摄像头模组以及周长和重量略有增加之外，因此得出这样的结果一点也不意外。