芯片代工成本增加苹果 iPhone 13系列将会更贵？

据MacRumors报道，消息人士向日经亚洲透露，苹果将需要为其设备中的芯片支付更多费用，并可能将上升的成本转嫁给其客户。

苹果公司的主要芯片供应商台积电正在提高其价格，因为全球芯片供应短缺导致该行业出现了广泛的价格上涨。该公司计划的价格上涨据说是十年来最大幅度的芯片价格上涨。

台积电的芯片已经比其直接竞争对手的芯片贵了约20%，但是由于材料和物流成本的提高，各小型代工厂也已经提高了自己的价格，而且台积电已经承诺在未来三年内进行1000亿美元的新投资，促使该公司提高价格以保持其溢价，并将这些增加的成本转嫁给客户。

据报道，台积电目前仍在处理现有的订单，这意味着明年产能扩大和现有订单完成后，价格上涨的影响将更加明显。消息人士对日经新闻表示，高通等芯片开发商将把台积电的涨价转嫁给苹果等设备制造商。台积电还直接向苹果提供A14和M1等芯片。对智能手机和电脑等设备的零售价格的影响预计将是「明显的」。据推测，消费电子品牌明年将提高其高端机型的零售价格，以抵消对中端和入门级设备的影响。

上月底，DigiTimes就报道说，芯片价格上涨可能比预期的要早，由于芯片成本增加，iPhone13系列会更贵。即便如此，看来芯片价格上涨的影响要到明年才会完全影响苹果。