三六零：上半年营业收入56. 19亿元，同比增长13.03%

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日消息:三六零发布半年报，公司实现营业收入56. 19 亿元，同比增长13.03%；净利润为5. 72 亿元，同比减少48.87%。报告期内，以政企安全为代表的安全及其他业务收入为9. 12 亿元，同比增长322.45%；智能硬件业务收入为10. 49 亿元，同比增长16.16%；互联网相关业务收入为36. 51 亿元。

三六零董事长周鸿祎曾表示，公司历时 16 年，积累了庞大的安全大数据，形成了一套新的战法和新一代安全能力框架。在新战法、新框架战略下， 360 将自身能力基础设施化，形成云端基础设施体系，同时把安全大数据和各种安全能力云化，将XaaS服务输出，像提供水电气一样面向用户提供安全基础服务，形成云端安全基础体系将安全基础能力辐射到一线、赋能到基层。同时与生态厂商的各类产品进行有效整合，从而支撑工业互联网、车联网、能源互联网、智慧城市等各行各业的数字化场景解决方案。

据介绍，目前，以“ 360 安全大脑”为核心的新一代网络安全能力框架，在重庆、天津、青岛、鹤壁、苏州、郑州等地区相继落地，开创了智慧城市安全运营典型标杆，逐步形成了明显的试点效应。



