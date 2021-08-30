比亚迪高端品牌将于 2023 年一季度实现量产销售

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比亚迪高端品牌将于 2023 年一季度实现量产销售

2021-08-30 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月30日消息:据财联社报道，消息人士表示，比亚迪高端品牌将在2023年一季度实现量产销售。同时，比亚迪今年既定新能源汽车交付目标为60万辆，明年新能源汽车销量目标为150万辆，比亚迪海洋系列产品将在明年上半年推新。

比亚迪

8月27日晚间，比亚迪发布上半年财报。报告显示，比亚迪上半年实现营业收入908.85亿元，同比增长50%;实现归母净利润11.74亿元。目前，比亚迪股份主营业务包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务，城市轨道交通及其他业务。

今年6月，在比亚迪高层沟通会上，比亚迪汽车品牌及公关事业部总经理李云飞表示，比亚迪正在打造的高端品牌，将于今年第四季度正式发布。李云飞透露，预计车价区间在50-80万，这款车将规划于比亚迪一个全新的品牌旗下，该品牌是「独立品牌、独立团地、独立销售网络」，他认为，这款车「足以让人第一眼看见，眼睛就不想离开」。

据乘联会数据显示，2020年，国内新能源乘用车累计批发量为117万辆，同比增长12%，超预期完成目标。其中，以特斯拉为代表的高端车型成为拉动新能源汽车市场增长的动力之一。

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