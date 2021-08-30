比亚迪高端品牌将于 2023 年一季度实现量产销售

【TechWeb】8月6日消息，据国外媒体报道，有传言称，电动汽车制造商特斯拉将使用比亚迪的刀片电池。消息人士称，比亚迪最早将在2022年第二季度向特斯拉供应刀片电池。目前还不清楚特斯拉的哪些车型将使用比亚迪的刀片电池。据报道，搭载比亚迪电池的特斯拉车型目前已进入C样测试阶段。比亚迪的刀片电池于今年3月下旬发布，它具有超长的使用寿命和超长的续航能力，是一款超级安全的电池。据悉，比亚迪已经在其纯电动汽车汉EV和2021?