欢聚时代美股盘前涨超12% 此前有消息称欢聚集团拟私有化

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欢聚时代美股盘前涨超12% 此前有消息称欢聚集团拟私有化

2021-08-26 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日美股开盘前，欢聚时代股价一度涨超12%。

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此前，有消息称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。

据欢聚集团于8月19日发布的财报显示，二季度欢聚集团营收达6.62亿美元，同比增长39.7%，全球平均移动端月活跃用户同比下滑26.0%至3.075亿。

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