欢聚时代美股盘前涨超12% 此前有消息称欢聚集团拟私有化

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日美股开盘前，欢聚时代股价一度涨超12%。
此前，有消息称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。
据欢聚集团于8月19日发布的财报显示，二季度欢聚集团营收达6.62亿美元，同比增长39.7%，全球平均移动端月活跃用户同比下滑26.0%至3.075亿。
站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日美股开盘前，欢聚时代股价一度涨超12%。
此前，有消息称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。
据欢聚集团于8月19日发布的财报显示，二季度欢聚集团营收达6.62亿美元，同比增长39.7%，全球平均移动端月活跃用户同比下滑26.0%至3.075亿。
财报显示，剥离 YY Live 业务后，欢聚于本季度首次基本实现集团层面的盈亏平衡（非美国通用会计准则下）。其中，BIGO 营收从4.32亿美元提升至5.98亿美元， 同比增长38.4%，盈利水平进一步提升，调整后净利率从一季度1.6% 环比提升至3.3%，实现调整后净利润1944万美元。
七月流火，再热的天气都挡不住痘博士粉丝的热情，痘粉以热爱前行，为青春点燃盛大的花火。7月18日，“向美而生，同心逐梦”2021痘博士718粉丝节，11周年庆典在北京拉开帷幕，来自全国70座城市，156家门店的祛痘主任和痘粉欢聚会场，以汇聚战“痘”智慧、分享战“痘”经验的形式，倡导广大痘友勇敢发声，科学祛痘，为美丽和自信喝彩，成就无痘幸福人生。718痘粉节现场热闹非凡据悉，本届粉丝节为期11天，以寻找“最强颜值体验官”和
北京时间 2021 年 8 月 19 日，欢聚集团（NASDAQ:YY，简称“欢聚”）发布 2021 年第二季度财报。 2021 年第二季度，欢聚集团全球业务持续增长，营收达6. 62 亿美元，同比增长39.7%。值得一提的是，在剥离YY Live业务后，欢聚首次基本实现集团层面的盈亏平衡（非美国通用会计准则下）。其中，BIGO营收从4. 32 亿美元提升至5. 98 亿美元， 同比增长38.4%，盈利水平进一步提升，调整后净利率从一季度1.6%环比提升至3.3%，实现调整后净
恒企教育诞生于 2002 年，多年来始终坚守教育本质，牢记“把经验传递给有梦想的人”的使命，为学员打造了丰富多样的教学模式和课程。恒企网校作为恒企教育的线上授课平台，通过线上云网校、全国终端网点，打造行业领先的移动学习方案，真正实现学员随时随地自在学习。恒企教育为丰富网校学员的业余生活，打造了专属财务人的新天地。恒企教育新突破 为网校学员开辟新路径由开元教育·恒企教育精心打造的财务人学习成长社区——米友?
一场突如其来的疫情，给全球消费品市场带来了不小的震荡，而随着国内疫情的逐步稳定，中国大国制造力的优势日益突出，国外消费者对于国内产品的需求不断提高的背景下，这对于国货出海来说，其实是一个非常好的机遇时期。中国要趁此机会，从单纯的产品输出转变为品牌输出，这就是中国品牌的崛起时代。日前，作为中国领先的消费品数字供应链服务平台行云集团，助力国货IKKO荣登日本E-earphone2021上半年员工推荐排行榜TOP2，就是中国
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为不不实谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：?
8月3日，小米再传喜讯，继Q2全球登顶全球第二之后，小米再登欧洲第一，超越三星、苹果。得知这一消息后，雷军激动地表示：这个好消息来得太突然！”雷军称，小米好消息不断，手机销量全球第二、欧洲率先登顶，第三次入选世界500强，还有，即将迎来小米手机十周年。此时此刻，心情无比激动。过去十年，我们经历过多少次艰难选择？又是怎样的梦想指引我们走到今天？8月10日（周二）晚上7点半，我将举办年度演讲，聊聊我最艰难的10个?
8月22日，蚂蚁集团发布严正声明称，对于网传相关人员“入股蚂蚁集团”的不实谣言。
日前，京东集团与吉利控股集团在北京签署了战略合作框架协议，基于双方在智能物流供应链领域的探索和经验，依托京东物流一体化供应链能力，结合吉利控股集团的业务情况，双方未来将在供应链咨询、智能预测、全渠道仓储物流服务、厂内物流服务、物流系统升级、智能化仓储、商用车技术赋能等方面展开一系列深度合作。
在昨日晚间的年度演讲中，雷军谈到了小米上市风波。雷军称，2018年7月9日，小米赴香港IPO，发售价17港元，却尴尬地遭遇破发。2019年，由于再受中美贸易战影响，小米股票在2019年9月时，跌到了接近历史最低点的8.28港币，相较于17港币的发行价接近腰斩。
今日晚间，雷军年度演讲正式开始。在演讲的开头，雷军公布数据称，2021年Q2小米手机销量已超越苹果，成为全球第二。同时，8月2日，小米第三次上榜《财富》世界500强。
8月4日消息，小米集团董事长兼CEO雷军为小米MIX 4预热。雷军表示，小米MIX 4绝不辜负大家的期待。作为小米旗下最高端的产品线，MIX系列承载了小米对未来科技的想象。2016年，小米MIX一代惊艳问世，开创了一个全面屏时代。小米集团公关部王化指出，全面屏这个词语2016年10月出现之后，整个行业都在探索怎么把屏占比做到更极致，都在以9X.X%的屏占比描述自家的屏幕，却不知就连安卓当时要适配这样屏幕的系统显示比例都是小米的工程师
凤凰网科技讯 8月2日消息，泛社交泛娱乐平台Hello Group Inc.（Nasdaq: MOMO）陌陌科技宣布，公司的法定名称从“Momo Inc.”更改为“Hello Group Inc.”，2021年8月2日生效，公司的美国存托股票将于2021年8月2日开始以新公司的名义进行交易。
在前景被普遍看好的同时，各大企业对人才的需求度也水涨船高，如何聚集人才成为了各大企业面临的头等大事。在此背景下，青岛全时健身将国民招聘大平台58 同城招聘作为其“招兵买马”的主要渠道。在过去3 年多的时间里，全时健身已经迅速聚集起超1000 位健身领域的复合型人才，为业务快速发展打下了坚实的基础。 全时健身创立于2012 年，主要从事健身场馆的投资和管理业务，现公司旗下有50 家健身俱乐部，会员保有量超过10 万人，?
但当看到下面这张对比图的时候，的确如网友所说“不能说毫无关系，只能说一模一样”，“雷军选苏神当小米代言人，严重怀疑他是想省一张宣传海报。”
在8月10日的年度演讲中，雷军曾表示，因在上市后不久股价接近腰斩，自己遭到了投资人一个小时的训斥。雷军当时表示:“那段时间，我的情绪非常低落，特别不愿意见投资者。有位投资者，指名一定要见我。刚见面，她就从战略到产品再到管理，把我们当小学生，数落了一个多小时。我衬衣都湿了。会后，我一个人在会议室呆了很久。那一刻，我非常绝望。”
曾经立下的Flag，你都实现了吗？今年是小米新十年的第一年，也是小米手机发布的十周年。今晚，雷军发表我的梦想，我的选择”年度演讲，与大家一起分享这十年，小米发生了哪些变化，它是如何一步一步成长的。演讲一开始，雷军提到了当年的一段小插曲。七年前，乌镇世界互联网大会上，意气风发的雷军曾当众表达小米的梦想：五到十年，小米要做到全球第一。”在场的苹果公司高级副总裁布鲁斯塞维尔说：Its easy to say, its much more
上午10点整，雷军在社交平台宣布，请苏炳添代言小米品牌。雷军称，苏炳添表示他说他喜欢小米，他愿意代言小米品牌。
小米CEO雷军在社交媒体发文称，明晚进行的发布会内容比较多，预计时长3个小时，请大家做好准备。
继B站、微信之后，今日，优酷、百度、微博等也陆续发布公告称将开展财经内容违规专项行动，将重点打击以下8类违规问题:1. 胡评妄议、歪曲解读财经..
昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向Tech..
为照顾想要升级 Windows 11，但又不确定当前硬件和固件是否支持的客户，微软已经重新发布了 Windows 11 兼容性检查工具。据悉，微软于 2021 年 6 ..
Linux 定于本周日（8 月 29 号）发布大版本更新，从而为接下来几个月的企业与云应用程序奠定良好的安全与性能基础。由官方公告可知，Linux 5.14 将..
百度百家号发布关于开展财经内容违规专项行动的公告，称百度百家号积极响应国家网信办开展的整治专项行动的要求，对照专项要求，第一时间组建工作..
日前，优酷发布《关于开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治行动的公告》称，针对近期网上屡屡发生的“自媒体”歪曲..
昨天中通宣布快递派费每单上调0.1元，是给快递小哥提升收入的。今天圆通也跟进了，同样上调派费0.1元，并强调各网点不能截留。据圆通快递加盟网点..
自从小米MIUI 12系统饱受吐槽开始，官方就成立了专项修复组，专门针对每周反馈的问题进行修复和解答，小米负责人每周都会与用户能直接对话。8月27..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，微博官方账号@微博管理员 发布公告称，为贯彻落实国家网信办“清朗”系列专项行动要求，进一步规范网络传播秩序..
在过去几年中，Intel在CPU性能上一直保持单核/游戏上的领先记录，但AMD的Zen3架构锐龙5000逆转了这一点，首次做到了单核、多核性能同时领先，Inte..
有外媒在Geekbench数据库中发现了一款出自微软的笔记本设备。虽然没有检测出具体产品型号，但是根据配置来看，再结合定位推断，不难猜出应该就是S..
从6月底发布Win11系统之后，微软给出的最低硬件要求就引发了诸多争议，其中TPM 2.0的加入限制了很多平台升级，现在微软微调了最低硬件要求，TPM 2..
在今年 4 月的公开预览之后，微软终于在今日宣布了将向所有 Windows 10 PC 用户推送 64-bit 版本的 OneDrive 同步客户端的消息。在此之前，该公司..
2021年8月27日晚，国美零售发布2021年中期业绩。财报数据显示，在中国经济整体复苏的大背景之下，国美零售整体销售收入收入为人民币260.4亿元，同..
8 月 27 日消息，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)于今日发布 2021 年中期业绩公告。公告显示， 51 信用卡上半年收益总额为2. 11 亿元，同..
8 月 27 日，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)发布了 2021 年中期业绩公告，公司上半年实现营收2. 11 亿元，同比增长28.2%;经调整净利润 ..
【2021年8月，上海】近日，源自新加坡的国际高端健康生活方式的领军品牌OSIM傲胜迎来其42周年欢庆月，相继举办“uDream创新5感养身椅”旗舰产品线..
德国人喜欢通过打电话得到商家的售后服务，尤其是中老年人。德国的社会环境和德国人严谨的思维模式也体现在德国企业使用电信服务的规范管理上。德..
大家好，我是口腔师林严。随着生活水平的提高，现在越来越多的人都开始注重其自己的口腔问题，这是一个好现象，但我国80%以上的国民都或多或少的存..
最近一段时间，随着字节跳动、快手等互联网大厂的表态，越来越多的互联网企业都宣布取消996、大小周制度，现在硬件厂商也加入进来了。8月28日，vi..