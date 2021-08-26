欢聚时代美股盘前涨超12% 此前有消息称欢聚集团拟私有化

在8月10日的年度演讲中，雷军曾表示，因在上市后不久股价接近腰斩，自己遭到了投资人一个小时的训斥。雷军当时表示:“那段时间，我的情绪非常低落，特别不愿意见投资者。有位投资者，指名一定要见我。刚见面，她就从战略到产品再到管理，把我们当小学生，数落了一个多小时。我衬衣都湿了。会后，我一个人在会议室呆了很久。那一刻，我非常绝望。”