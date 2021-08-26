一张图看懂 | 智能手机含有哪些稀有金属？

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一张图看懂 | 智能手机含有哪些稀有金属？

2021-08-26 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :智能手机已成为我们生活中不可分割的一部分。世界上超过60% 的人口拥有手机，而世界各地的发展中国家对智能手机的使用率持续上升。

虽然每个品牌组件可能有所不同，无论是三星、小米 还是苹果iPhone，但大多数智能手机使用的材料都涵盖了元素周期表上大约80%的稳定元素。

这张基于伯明翰大学数据的信息图详细介绍了大家所使用智能手机所用到的重要金属。

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1.触摸屏

屏幕由多层玻璃和塑料组成，并涂有一种称为铟的导体材料，该材料具有高导电性和透明性。

2.显示器

智能手机屏幕在液晶显示器上显示图像。就像大多数电视和电脑显示器一样，手机液晶显示器使用电流来调整每个像素的颜色，而几种稀土元素被用来产生屏幕上的颜色。重要金属元素有:镧、钆、镨、铕、铽、镝。

3.电子产品

智能手机采用多种天线系统，例如蓝牙、GPS 和 WiFi。这些天线系统之间的距离通常很小，因此很难实现完美的性能。这种情况下需要由稀有、坚硬、蓝灰色金属钽制成的电容器用于滤波和频率调谐。镍还用于电容器和手机电气连接。另一种银色金属镓用于半导体。

4.麦克风、扬声器、振动装置

镍用于麦克风振膜（响应声波而振动）。包含稀土钕、镨和钆的合金用于扬声器和麦克风中的磁铁。钕、铽和镝也用于振动单元。

5.外壳

用来制作手机壳的材料有很多，比如塑料、铝、碳纤维，甚至还有黄金。通常，外壳含有镍以减少电磁干扰 （EMI） 和镁合金用于 EMI 屏蔽。

6.电池

现在的智能手机使用的是锂电池。随着技术的不断进步，未来智能手机所需金属的需求也将不断增加。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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