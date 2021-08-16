知乎发布第二季度财报：营收6.384亿 月活用户数达9430万

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知乎发布第二季度财报：营收6.384亿 月活用户数达9430万

2021-08-16 17:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日消息:知乎今日公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，知乎第二季度营收达6.384亿元（人民币，下同），同比增长144.2%，毛利率由去年同期的48.4%增长至2021年第二季度的59%。商业内容解决方案首次成为第二大收入来源。

知乎(1)

知乎平均月活跃用户数（MAU）为9430万，同比增长46.2%，其中年轻用户成为增长主力军;季度平均月付费会员数约为470万，同比增长121.1%;付费率由2021年第一季度的4.7%提升至2021年第二季度的5%。2021年第二季度知乎平均月付费会员数为470万，同比增长121.1%;付费率由2021年第一季度的4.7%提升至5%。

目前，知乎营收途径主要包括线上广告、商业内容解决方案、付费会员和其他业务（包括在线教育、电商）。知乎线上广告业务在该季度收入为2.483亿元，同比增长48.4%，占总收入比例为38.9%;知乎商业内容解决方案业务该季度收入为2.074亿元，相较去年增长1529.3%，首次成为知乎第二大收入来源，占总收入比例为32.5%;付费会员业务收入为1.549亿元，同比增长123.5%，在总收入中占比24.3%;在该季度，致力提供职业培训和专业课程的在线教育服务，以及电商业务为主的其他业务收入为2778万元，同比增长130.9%。

知乎创始人兼CEO周源表示，「知乎的运营和财务业绩均实现又一个季度的稳健增长，以内容为中心的增长和可持续的商业模式，是知乎的发展动力」。在今年5月，知乎公布并实施了「获得感」内容标准，同时升级内容分发机制，致力于为用户提供「能够开阔眼界，带来帮助或引发共鸣」的内容。周源表示，「获得感不仅会加强用户、内容创作者和知乎之间的信任，还将成为知乎增强和巩固在市场上长期领导地位的关键因素。」

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