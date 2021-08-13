三星掌门人李在镕假释出狱 向国民鞠躬道歉

8月13日，韩国三星掌门人、三星电子副会长李在镕获假释出狱，时隔207天重获自由。
在现场，李在镕穿正装没系领带，不过消瘦稍显，向国民鞠躬道歉。
今年1月18日，李在镕因行贿等罪名获刑2年6个月。
不过李在镕假是获得假释而非特赦，仍无法返回三星经营岗位。
另外，李在镕仍有多起案件正在审判过程中，依然存在再次入狱的可能性。
8月13日，韩国三星掌门人、三星电子副会长李在镕获假释出狱，时隔207天重获自由。
在现场，李在镕穿正装没系领带，不过消瘦稍显，向国民鞠躬道歉。
今年1月18日，李在镕因行贿等罪名获刑2年6个月。
不过李在镕假是获得假释而非特赦，仍无法返回三星经营岗位。
另外，李在镕仍有多起案件正在审判过程中，依然存在再次入狱的可能性。
据外媒报道，昨日下午韩国法务部假释审查委员会召开会议，认定三星掌门、三星电子副会长李在镕具备保释资格。李在镕也因此从本月13日起被允许离开服刑场所得到假释。
据央视财经报道，当地时间9日下午，韩国法务部假释审查委员会召开会议，认定三星掌门、三星电子副会长李在镕具备保释资格，随后法务部长官朴范界予以批准。据悉，李在镕已被羁押207天，将于13日上午出狱。此前在2017年8月的一审宣判中，李在镕因行贿、转移资产以及伪证等罪名获刑5年。后在2018年2月二审中获刑2年6个月，缓刑4年，李在镕随即在被关押近1年后得以释放。但2019年10月韩国大法院终审过程中对二审所涉行贿金额等表示异?
三星电子副会长李在镕今日正式获假释出狱。据此前韩国法务部称，为纪念韩国“光复节”，政府将于13日假释李在镕等810名犯人。但李在镕出狱并不意味着他能够立刻回到三星，他还有可能因其他官司再度入狱。
据韩联社9日消息，韩国法务部假释审查委员会当天举行闭门会议，表决通过了于本月光复节”（8月15日）前的13日假释三星电子副会长李在镕的议案。不过由于李在镕所涉及的非法并购案和非法注射麻醉药案正在审理过程中，不排除他今后再次入狱的可能性。韩国法务部长官朴范界随即批准了该决议。由此，李在镕将在因亲信干政案入狱的207天后重获自由之身。朴范界当天在记者会上表示，综合考虑疫情常态化下的国家经济情况和国际经济环境、?
韩国司法部决定于8月9日批准假释三星电子副会长李在镕。李在镕将于8月13日获释出狱，他曾于今年1月18日被判处两年半监禁。假释决定没有达到韩国商界人士的期望，他们一直呼吁韩国政府赦免李在镕。
三星集团实际控制人、三星电子副会长李在镕（(Lee Jae-yong）)今天获假释出狱，重获自由身。从现场照片来看，李在镕有些消瘦。据此前韩国法务部称，为纪念韩国“光复节”，政府将于13日假释李在镕等810名犯人。
韩联社今天发布了一项民意调查结果，称70%的韩国人支持三星集团实际控制人李在镕的假释。
据韩媒报道，韩国首尔拘留所已向韩国司法部提交了一份包括李在镕在内的有资格获得假释的人名单。该部的假释审查委员会将于8月初召开会议，对有资格获得假释的人进行最终审查。
【TechWeb】8月9日消息，据国外媒体报道，今日下午，韩国法务部假释审查委员会召开会议，认定三星掌门、三星电子副会长李在镕具备保释资格，法务部长官朴范界予以批准。这意味着他将很快从监狱释放。据报道，李在镕将于周五(8月13日)上午10点从首尔拘留中心获释。今年1月，他因“亲信干政”案获刑2年半。截至7月底，李在镕已经服完60%的刑期。不过他还面临其他刑事案件，包括涉嫌滥用麻醉药。
一个可能影响全球芯片行业格局的男人，要出狱了。据彭博8月13日报道，韩国三星电子副会长李在镕获假释出狱。韩国法务部表示，因受贿和挪用公款等罪名入狱的三星电子有限公司副会长李在镕已经获准假释，将于本周五出狱。批准三星电子副会长李在镕假释的决定是对公众情绪和羁押期间的良好表现等各种因素进行全面评估的结果。”韩国法务部周一在一份声明中表示。现年53岁的李在镕因贿赂前总统朴槿惠的一位朋友，被判刑30个月，目前已?
据报道，8月13日上午十点，韩国三星掌门人、三星电子副会长李在镕获假释出狱，李在镕接受采访时深深鞠了一躬表示：很抱歉令国民担心，认真听取了大家对我的担忧、责难和期待。我会努力的。”据悉，李在镕已被羁押207天，但由于此次是假释而非特赦，他被释放后仍无法返回三星经营岗位，其重返工作岗位还需法务部长官批准，因为法律规定，犯过某些罪的人五年内不得在与这些罪名相关的公司工作。今年1月，李在镕因行贿案获刑2年半，当
凤凰网科技讯 北京时间8月10日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看人物：孟晚舟引渡案进入“司法补救措施”阶段的审理温哥华当地时间8月9日，孟晚舟引渡案在加拿大不列颠哥伦比亚高等法院开庭。孟晚舟出现在法庭上。从当天开始，法庭就“司法补救措施”进行审理。代表孟晚舟的律师在此之前，已经从四个主要方面（即四个分支），对本案存在“滥用司法程序”的问题进行了陈述，相关的听证也陆续完成。辩方
三星即将于8月11日发布Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款折叠屏旗舰，Galaxy Note系列则不会亮相。按照以往惯例，三星每年在上半年发布Galaxy S系列旗舰，下半年发布Galaxy Note系列旗舰。然而今年三星在发布Galaxy S21系列之后，传闻中的Galaxy Note 21系列则不会亮相，三星也证实了这一消息。对于GalaxyNote系列用户来说，这一消息让人感到遗憾。7月31日消息，SamMobile在change.org上发起了一项请愿活动，希望三星能在2022年?
三星电子正在对其各个业务部门进行管理审查。这些审查原定于7月结束，但已延期。Elec获悉，三星移动部门的管理层将在8月份接受审查
三星将在8月11日晚上举行一场名为Galaxy Unpacked的发布会，届时将要发布Galaxy Z Fold3\Z Flip3，Galaxy Watch4 智能手表、Galaxy Buds2 真无线耳机等多款新品，这里发布会将在几点开始，哪里可以观看直播呢，以下我们来看下具体的介绍。
8月11日三星预计将发布几款智能手表新产品，包括广泛传言的Galaxy Watch 4和Galaxy Watch 4 Classic。然而，从这些手表成功中获益最多的公司不是三星，而是谷歌。多年来Android生态系统中，没有任何东西能与苹果手质量和效用相媲美。随着手机发展速度似乎越来越慢，可穿戴设备的发展速度仍有机会增长。如果Android用户没有可行的替代方案，苹果就更有可能蚕食Android生态系统。现在Google似乎终于准备好了，最终做出强有力的尝试，
8月7日消息，据媒体报道，三星是少有的在全球范围内大规模量产销售折叠屏智能手机的制造商，这使得三星在折叠屏手机市场占据了主导地位。调研机构Counterpoint Research指出，三星2021年会在折叠屏手机市场上占据88%的市场份额，其市场规模预计比去年同期增加2倍。Sammobile表示，三星在折叠屏手机领域还没有强大的对手。值得注意的是，三星即将在8月11日推出两款折叠屏手机，分别是Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3。据爆料，三星G
Buds2将具有蓝牙5.2、光泽表面（从所有渲染中都可以明显看出）、支持有源噪声消除和环境模式、每个耳塞3个麦克风、支持外壳Qi充电以及IPX7等级。
据国外媒体报道，今年第二季度三星电子的收入超过英特尔，成为全球第一大芯片制造商。据报道，三星电子第二季度的收入为197亿美元，超过了英特尔的196亿美元。
即将上市的三星Galaxy Buds2 TWS耳机已经被传闻了很长一段时间，而且泄露的范围也相当广泛。我们已经知道了大部分功能以及设计和可用的颜色。剩下的是定价我们已经从各种渠道得到了一些价格猜测，但这是第一个来自于аtech media的猜测，在这类产品方面有着良好的记录。如果内部连接正确，Galaxy Bubed 2的成本大约为€172.90包括增值税到目前为止，Galaxy Bubes Pro大约€130-140，但他们询问了€发射时为230。可以将其视为"星系+"发
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、..
在前不久的腾讯游戏年度发布会上，腾讯天美公布了一款即时操作战略手游《重返帝国》。日前，这款由天美联合Xbox Game Studios合作推出的RTS手游《..
据外媒报道，耶鲁大学的一项新研究显示，随着时间的推移，像Twitter这样的社交媒体平台会放大道德愤怒的表达，因为用户学习这样的语言会得到更多的..
据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击..
【TechWeb】8月15日消息，美一好微信公众号发布讣告称，2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好..
据外媒报道，来自萨里大学和密歇根州立大学(MSU) FRIB实验室的科学家们合作探索铝-26的起源。铝-26是一种罕见的同位素，为了解濒死恒星提供了一扇..
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、..
美国的反赛段不只是会对国内企业天价罚款，中国公司牵涉到反垄断诉讼中也会面临高额罚款。日前华北制药宣布胜诉美国对华反垄断第一案，整个官司打..
日前关注游戏行业、特别是TapTap的用户，对于国产独立游戏《弈剑行》在8月6日上线，仅一天后就因为黑客组织网络攻击不得不停服的消息想必有所耳闻..
又一则与“元宇宙”有关的新闻，震惊了行业。8月12日，美国智能芯片巨头英伟达（NVIDIA）自曝，在其4月举行的发布会上，CEO黄仁勋的演讲中有14秒由..
8月10日，网传腾讯一位实习生给CEO马化腾和总裁刘炽平发私信，要求“赶紧颁布拒绝陪酒相关条令”“你身为领导必须为此事发声”“务必回复”，还..
日前，小米官方通过小米社区发布公告，介绍了MIUI本周大事记以及Top10问题答复。对于用户反馈的小米11青春版日常使用中发热的问题，官方表示，小米..
在公共属性较大的公共汽车、列车上，一些人时常会肆无忌惮的打开自己手机的外放，在某音、某手上面，欣赏嘎嘎嘎”的魔性笑声，实在容易引起人们的..
最近，苹果公推出了一项新的儿童安全功能，它可以代表政府扫描用户iCloud照片中跟儿童性虐待相关的图片。然而，这一决定却遭到了隐私倡导者的严厉..
据外媒报道，福特已经提交了一项要求美国旧金山地区法院驳回竞争对手通用汽车(GM)对其BlueCruise自动驾驶功能的诉讼的动议。上个月，GM提起商标侵..
据媒体报道，近日，一个科学家小组对在俄罗斯西伯利亚永久冻土层中发现的两只狮子幼崽化石展开研究。其中一只被命名为斯巴达”的幼狮化石距今已有..
据外媒报道，苹果将在今年晚些时候推出新款MacBook Pro。作为从英特尔处理器转型的一部分，新机器将采用Apple Silicon处理器。关于即将推出的14英..
最近一段时间里，暴雪的日子很不爽，公司多位高管因为歧视甚至骚扰女性员工要么被起诉，要么被开除，一堆麻烦在等着，暴雪的股价也大跌。丑闻爆发..
今天是七夕，正在太空出差的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波从太空发来七夕祝福。聂海胜表示，牛郎织女在天河团聚，我们在天和舱向大家送上祝福。..
根据金庸同名小说改编，由于荣光执导的新版电视剧《天龙八部》正式定档，今晚20点在中央电视台电视剧频道（CCTV-8）经典剧场上星独播。该剧改编自..