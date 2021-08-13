三星掌门人李在镕假释出狱 向国民鞠躬道歉

据报道，8月13日上午十点，韩国三星掌门人、三星电子副会长李在镕获假释出狱，李在镕接受采访时深深鞠了一躬表示：很抱歉令国民担心，认真听取了大家对我的担忧、责难和期待。我会努力的。”据悉，李在镕已被羁押207天，但由于此次是假释而非特赦，他被释放后仍无法返回三星经营岗位，其重返工作岗位还需法务部长官批准，因为法律规定，犯过某些罪的人五年内不得在与这些罪名相关的公司工作。今年1月，李在镕因行贿案获刑2年半，当