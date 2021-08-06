小米回应葡萄牙商店开始接受加密货币支付：系第三方行为

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小米回应葡萄牙商店开始接受加密货币支付：系第三方行为

2021-08-06 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日早间，一则小米葡萄牙商店开始接受比特币支付的新闻登上热搜。

据悉，此前小米葡萄牙商店在Facebook宣布，将接受比特币、以太坊、泰达币等数字货币作为支付手段。

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对此，就在刚刚，小米官方回应称，关注到海外社交平台上出现关于Mi Store Portugal接受加密数字货币支付的信息。

经查，该信息系葡萄牙第三方小米专卖店授权合作伙伴Mi Store Portugal自行发布，该合作伙伴系在当地自主经营和小米公司运营并无关联。

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