小米回应葡萄牙商店开始接受加密货币支付：系第三方行为

了解加密货币的完整工作原理和机制并不是世界上最容易的事情。对不太懂技术的人来说，比特币和以太坊之类的东西可能完全令人困惑。根据一项新的研究，正是因为这个原因，许多人从未购买过加密货币。PYMNTS和BitPay进行的一项研究发现，如果这样做有好处，许多美国消费者会考虑使用加密币进行日常购物。在这项研究当中，93%的加密货币持有者和59%的非持有者接受了调查。对参与者来说，最吸引人的前景是加密货币支付使网上购物更加私