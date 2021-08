小米回应葡萄牙商店开始接受加密货币支付：系第三方行为

据The Daily Hodl报道,印度立法者正准备提交一项加密货币法案,该法案将禁止在该国拥有私人数字资产。​追踪印度议会活动的非营利组织PRS立法研究(PRS Legislative Research)称,该拟议中的加密货币和官方数字货币监管法案(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)已被列入议会的引入、考虑和通过名单。该提案旨在促进印度央行数字货币(CBDC)的创建并禁止该国的私人加密货币所有权。