小米回应葡萄牙商店开始接受加密货币支付：系第三方行为

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日早间，一则小米葡萄牙商店开始接受比特币支付的新闻登上热搜。
据悉，此前小米葡萄牙商店在Facebook宣布，将接受比特币、以太坊、泰达币等数字货币作为支付手段。
对此，就在刚刚，小米官方回应称，关注到海外社交平台上出现关于Mi Store Portugal接受加密数字货币支付的信息。
经查，该信息系葡萄牙第三方小米专卖店授权合作伙伴Mi Store Portugal自行发布，该合作伙伴系在当地自主经营和小米公司运营并无关联。
站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日早间，一则小米葡萄牙商店开始接受比特币支付的新闻登上热搜。
据悉，此前小米葡萄牙商店在Facebook宣布，将接受比特币、以太坊、泰达币等数字货币作为支付手段。
对此，就在刚刚，小米官方回应称，关注到海外社交平台上出现关于Mi Store Portugal接受加密数字货币支付的信息。
经查，该信息系葡萄牙第三方小米专卖店授权合作伙伴Mi Store Portugal自行发布，该合作伙伴系在当地自主经营和小米公司运营并无关联。
据外媒报道，今年，比特币和加密货币价格飙升，使得加密货币市场规模超过1万亿美元，而这也吸引了一波网络犯罪者。随着大量新用户向数字资产投入数十亿美元，比特币勒索软件攻击和基于社交媒体的加密诈骗已变得司空见惯。
小米葡萄牙商店表示，从现在开始，葡萄牙Mi Store的购物体验将变得更加包容和全面，用户可以使用比特币、以太坊、泰达币（Tether）、达世币(Dash)和瑞士加密货币支付服务供应商Utrust开发的原生代币Token Utrust来买小米产品。
「尽管我们对这一领域感兴趣，但随之围绕我们对加密货币具体计划的揣测并不真实，」亚马逊一位发言人说。「我们仍然专注于探索这对于亚马逊的顾客来说可能是什么体验。」
近日，小米葡萄牙商店在官方社交媒体上宣布开始开始接受加密货币作为支付手段。顾客现在可以使用比特币、以太坊、Tether和Dash购买智能手机、吸尘器、智能手表等小米设备。
凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)对比特币的兴趣要比以前知道的更为浓厚。他在周三表示，旗下太空探索技术公司(SpaceX)也持有比特币，但是无计划出售。在周三由加密货币创新委员会举办的The B Word比特币峰会上，马斯克与方舟投资管理公司CEO凯西伍德(Cathie Wood)、Twitter CEO杰克多西(Jack Dorsey)讨论了比特币的前景。马斯克称，他个人持有比特币、以太坊以及狗狗币，特斯拉和SpaceX都只
昨天比特币突然暴涨，价格一度冲到了4万美元，日内涨幅16%，创造了一个月来的新高，原因就是有传闻亚马逊将支持比特币，并且明年还会推出自己的加密货币。考虑到亚马逊的体量及影响力，这个传闻一下子让币圈打鸡血了，比特币价格坐火箭一般蹿升。然而这个消息并不是真的，今天凌晨亚马逊否认媒体关于该公司2021年将接受比特币支付的报道，同时否认在2022年发行加密货币的计划，不过亚马逊发言人表示将会继续探索加密货币。一天之间
匿名者（Anonymous）组织刚刚在一段视频中宣布，它们将推出一款基于 DeFi 协议的全新加密货币。尽管加密货币的价格经常出现巨大的波动，但所谓的“Dogefather”还表示 —— 该组织会利用新加入“模因战争”的 Anon Unu 加密货币，将与包括 SpaceX 兼特斯拉创始人伊隆·马斯克在内的许多名人和亿万富翁展开斗争。尽管相关表述显得有些无厘头，且自 5 月以来，矿场整治行动已经让加密货币价格出现了大幅下跌，但还是有不少人认为这种
了解加密货币的完整工作原理和机制并不是世界上最容易的事情。对不太懂技术的人来说，比特币和以太坊之类的东西可能完全令人困惑。根据一项新的研究，正是因为这个原因，许多人从未购买过加密货币。PYMNTS和BitPay进行的一项研究发现，如果这样做有好处，许多美国消费者会考虑使用加密币进行日常购物。在这项研究当中，93%的加密货币持有者和59%的非持有者接受了调查。对参与者来说，最吸引人的前景是加密货币支付使网上购物更加私
本周早些时候，摩根大通在一份备忘录中告诉其财务顾问，从7月19日起接受其财富管理客户对五种加密货币产品的买卖订单。 该报告称，在此类产品中，有四款来自Grayscale Investments，一款来自Osprey Funds。 摩根大通拒绝就该报道置评。
据国外媒体报道，周五，TikTok宣布，将不再允许某些类型的广告出现在其平台上，加密货币的推广内容也包含在内。新规定将明确禁止用户发布有关金融产品的推广内容，地区不限。据悉，根据TikTok的品牌内容政策，现在该平台禁止全球范围内所有金融服务和产品的推广。
7月8日，乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼察市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。据称，该矿场位于当地一家能源公司的一个前仓库建筑，窃取的电力足以导致多个城市地区停电。
据悉加密货币内容社区“币世界”宣布即日起停止运营App和网站;据查证，苹果商店及“币世界”的官方下载渠道均已无法下载其APP。币世界网站至13:20仍有更新。
破产清算公司Begbies Treynor的专家在接受《卫报》采访时警告说，接受加密货币付款但后来破产的企业对政府的税收而言是有风险的。无法轻易追踪加密货币的支付，意味着政府可能会错过巨额的税收收入。Begbies Treynor公司的董事总经理Julie Palmer说，一旦企业倒闭，加密货币付款尤其难以追踪，因此，通常会最后一些钱的债权人会错过，税务局和海关等征税人也没有收到他们的分成，这减少了政府为福利和其他依赖公共支出的活动提供资
【TechWeb】7月30日消息，据Decrypt消息，德国通过了一项新法律，将允许机构基金投资加密货币资产。新立法将于下周一生效，机构基金将可以将20%的资金投资于加密资产。德国DLC公司首席执行官Sven Hildeberandt表示，目前德国大约共有4000只基金将有资格投资加密资产，他们持有大约有1.2万亿欧元资金，即大约有3500亿欧元可以进入加密市场。他认为这是“一个非常巨大的改变”。据悉，2020年，在德国金融监管机构BaFin将加密货币视为
据国外媒体报道，亚马逊计划为其支付团队招募一名数字货币和区块链专家，将指导团队工作，“制定亚马逊的数字货币和区块链战略和产品蓝图”。这或许暗示亚马逊未来可能也将整合加密货币。
日前，外媒The Verge记者刊文称，关于加密货币的一个有趣之处在于，它比普通货币--或加密货币爱好者称之为法定货币--更新，并且它受到的监管较少。记者在文章中谈到了《华尔街日报》发表的一篇关于币安（Binance）的报道上。币安网站截图据了解，5月19日，全球最大的加密货币交易所币安在比特币价值暴跌期间出现了类似于Robinhood宕机的事件。用户被锁定在系统之外，他们无法进行交易来阻止自己的损失。现在，Robinhood用户正在就2
据The Daily Hodl报道，印度立法者正准备提交一项加密货币法案，该法案将禁止在该国拥有私人数字资产。追踪印度议会活动的非营利组织PRS立法研究（PRS Legislative Research）称，该拟议中的加密货币和官方数字货币监管法案(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)已被列入议会的引入、考虑和通过名单。该提案旨在促进印度央行数字货币(CBDC)的创建并禁止该国的私人加密货币所有权。
【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，近日，美国参议院正在制定一项大规模的基础设施支出法案。法案草案中包含一项条款，将从根本上修改加密税务报告要求。对此美国内部已经吵翻了天，部分立法者呼吁谨慎实施这一将对美国加密领域产生重大影响的税收政策。该法案包括一项条款，包括更新券商对加密交易的申报规定，并要求企业披露 1 万美元以上的加密交易。根据草案，这意味着加密矿工、权益证明网络的验证者，甚至可能是那些活
电子前沿基金会（EFF）周一在一篇文章中指出，美国总统拜登即将提出的基础设施法案的参议院草案(一个2000多页的法案，旨在更新美国的道路、公路和数字基础设施)包含了一个条款，可能对区块链生态系统中的许多人产生新的监控要求。这可能包括开发者和其他不代表用户控制数字资产的人。虽然语言仍在演变，但该提案将寻求扩大1986年美国《国内税收法》第6045（c）(1)条规定的“经纪人”的定义，以包括代表另一个人 "负责并定期提供任?
2021年，比特币交易市场可谓是如火如荼。尤其是上半年的币圈，可以用魔幻二字来形容。比特币的行情也是震荡巨大，尤其是5月份全球强监管政策的实施，比特币暴跌。据okex网站数据显示，单单是从4月份到5月份，比特币的价格就下跌了35%。但比特币是一种分散性数字资产，在各个国家的比特币交易所可以有不同的定价。在今年1月份，MakerDAO韩国负责人Doo Wan Nam曾在推特上公开表示，韩国交易平台的加密货币价格较其他平台溢价（泡菜溢
日前，央视播出的大型纪录片《强国基石》中报道了小米自研澎湃芯片以及为粉丝打造智能房车的详细情况。纪录片提到，小米位于北京的不开灯工厂”生..
在桌面网络上验证你的身份时，必须输入发送到智能手机上的密码，这是一种非常普遍的经历，这需要用户到处找自己的手机然后读出密码。在Chrome 93中..
阿里女员工被侵害的事件引发各方关注，目前济南警方、涉事的阿里巴巴公司、华联超市等均已启动调查，相信很快就会有权威的情况通报给出。据新浪科..
【TechWeb】8月8日消息，阿里女员工自述被领导要求在KTV陪客户喝酒、被灌醉后遭到侵害一事受到网络舆论极大关注。阿里巴巴合伙人、市场公关委员会..
Intel日前发布了新一代高端迷你机NUC 11 Extreme，体积达到8升的它已经不迷你”，但凭借Tiger Lake-H65 KB系列高能处理器、全长独立显卡，依然树立..
小红书博主们的考试来了!就在本周，小红书蒲公英平台正式上线博主信用等级，对博主的账号进行等级打分。小红书最近可谓动作频繁，不久前刚刚提出切..
今天，阿里女员工被侵害”成为互联网圈一个大瓜。关于此事，8月7日晚，阿里巴巴回应称，决不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查。阿..
8月7日，阿里女员工被上司安排陪酒遭性”一事引发轩然大波，多个相关话题冲上热搜。阿里官方深夜回应称：决不容忍！”阿里CEO张勇则用震惊、气愤、..
日前，有媒体报道称，腾讯微视正在进行大规模人员优化，员工裁减比例接近70%。其中部分员工被辞退，部分员工被要求活水（内部职位调岗），部分团队..
【TechWeb】8月8日消息，据国外媒体报道，上半年始于汽车领域的全球性芯片短缺，波及到了众多领域，汽车、消费电子等领域都受到了影响，导致产品的..
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凤凰网科技讯 8月8日消息，阿里巴巴女员工疑似被公司领导侵犯事件成为热点，目前济南警方已介入调查，阿里内部亦成立由蒋芳带领的独立调查组调查。..
【TechWeb】8月8日消息，据国外媒体报道，今年年初开始，汽车、消费电子等多个行业就被芯片短缺所困扰，芯片代工商也面临着较大的压力，产能普遍紧..
对于这一代年轻人来说，精致而高水平的生活触手可及。可挣得越来越多的他们，正在告别“月光族”的消费陷阱，走向“月月有余钱”的消费降级圈子。..
日前，国际空间站捕捉到的一种奇异的颠倒闪电”在微博热传，这种闪电被称为blue jet”，他不是从雷雨云层向地面放电，而是直冲向大气平流层。在太..
今日凌晨开始，阿里巴巴相关话题等上热搜。来自济南市方面的情况通报称，阿里女员工被侵害”目前正在积极调查取证，调查侦办结果将及时向社会通报..
前不久，AMD发布了最便宜的RDNA2独显RX 6600 XT，定于8月11日开卖，定价2999元（海外379美元）。然而，在行业仍被缺芯困扰、同时加密数字货币是不..
凤凰网科技讯 8月8日消息，阿里巴巴女员工被侵犯事件成为今日热点，目前阿里内部、警方均已介入调查。从昨晚开始，网络就流传着阿里大尺度的“破冰..
RX 6600 XT即将上架，已经有人提前入手。有的选择加价倒卖，有的选择拆开看看，结果好家伙，真尴尬。国外网友曝光了一块撼迅(PowerColor)的RX 660..
【TechWeb】8月8日消息，8月7日晚间，有自称为阿里巴巴女员工的网友在社交平台发帖称，7月27日在出差济南时，被其领导要求在KTV陪客户喝酒，晚饭被..