抖音上线“帐号处罚公示”功能 已开启测试

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:尽管抖音不断加强对违规内容的打击，但仍会冒出很多存在违规行为的账号。为此，抖音宣布上线“违规帐号处罚公示”功能。

抖音表示，为了推动抖音打击治理违规内容、帐号的工作透明化，让广大网友能够清晰了解平台打击治理进度与内容，2021年8月开始，抖音上线“违规帐号处罚公示”功能，针对部分违规行为、内容及帐号开启测试。

左图为封禁帐号公示效果，右图为投稿权限封禁处罚公示效果

据悉，“违规帐号处罚公示”功能将在违规用户的帐号主页添加“违规公示”模块，点击用户头像进入帐号主页即可查看处罚公示内容。根据违规帐号被处罚的级别不同，模块会展示不同违规提示信息。

抖音称，“违规帐号处罚公示”功能上线测试中，将会针对网络诈骗、青少年保护和老年人保护等项目中部分永远被封禁的帐号，以及部分典型违规帐号进行公示。同时，也会对部分典型投稿权限被封禁处罚的帐号作出公示。未来将会逐步放开功能覆盖的违规范围，逐步覆盖至平台所有违规行为、内容及帐号。

这意味着，对于账号而言，如果之后存在违规行为，一旦遭到“违规帐号处罚公示”，那就会长期留下了“污点”，离账号“作废”可能也不远了。