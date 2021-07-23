助力河南！微信悄悄上线新状态：等天晴

连日来，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。
微信也悄悄上线了新状态:等天晴。
现在打开微信状态，第一个选择就是“等天晴”，可以发表与此有关的话题。
大家都在盼望着灾情快点过去，为河南献力，为民生祈福。
连日来，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。
微信也悄悄上线了新状态:等天晴。
现在打开微信状态，第一个选择就是“等天晴”，可以发表与此有关的话题。
大家都在盼望着灾情快点过去，为河南献力，为民生祈福。
今年1月发布的微信8.0带来了一大波新功能，其中一个就是微信状态，可以发表图片、视频、表情，有效期24小时，一度被网友玩坏。而现在，微信状态可以直接听歌了，已经支持QQ音乐一键分享功能。在QQ音乐选择你喜欢的歌，点击分享”，就可以一步直达，直接分享到设为状态”；歌曲成功设为状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。你的心情，微信好友可以直接听了。明天周五，是时候挂个《好日子》了。昨日，微信官方正式发布了iOS 8.0.
今日午间，微信官方宣布，微信「状态」可以「听歌」了，支持QQ音乐一键分享功能。用户可以在QQ音乐选择喜欢的歌，点击「分享」，就可以一步直达，直接分享到「设为状态」;歌曲成功设为状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。
微信官方昨日发布苹果Mac平台的最新正式版3.1.1，新版版支持发朋友圈，还能浏览相册。日前，微信Windows版更新，新版本不但可以浏览朋友圈，还可以在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
微信iOS版更新8.0. 8 正式版后，加入了自定义来电铃声功能，同时还可以在微信状态设置QQ音乐。
微信今天官方发布了苹果Mac平台的最新正式版3.1.1，进一步强化朋友圈功能。微信3.0.0 Mac首次加入对朋友圈的支持，在电脑上也可以关注好友动态、随时摸鱼了，随后的微信3.3.0 Windows同样开启朋友圈，等了十多年的功能终于成真。但无论是Mac还是Windows，此前都只能看别人的朋友圈，不能直接发表，最新的3.1.1 Mac版终于可以直接发朋友圈了，而且能够浏览朋友圈相册，可以彻底脱离手机。另外，新版还修复了一些已知问题，按照惯例?
微信朋友圈广告是基于微信生态体系,整合朋友圈、公众号、小程序等多重资源,结合用户社交、阅读和生活场景,利用专业数据算法打造的社交营销推广平台。以类似朋友的原创内容形式在用户朋友圈进行展示的原生广告。通过整合亿级优质用户流量,朋友圈广告为广告主提供了靠谱的互联网社交推广营销平台。微信朋友圈广告作为受各企业喜爱的广告平台之一,是基于微信拥有超过11亿的活跃用户,以及腾讯广告精准的定向能力,瞄准活跃客户。微信朋?
微信朋友圈怎么投放广告，湖南红枫叶传媒广告公司提供微信朋友圈广告代运营投放等服务，现在开户即送万元营销大礼包,助力企业轻松营销获客！微信朋友圈广告是基于微信生态体系,整合朋友圈、公众号、小程序等多重资源,结合用户社交、阅读和生活场景,利用专业数据算法打造的社交营销推广平台。以类似朋友的原创内容形式在用户朋友圈进行展示的原生广告。通过整合亿级优质用户流量,朋友圈广告为广告主提供了靠谱的互联网社交推广营销?
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文丨语鹦企服私域管家原创最近企业微信3.1.10版本带来了重磅新功能，企业微信有历史朋友圈啦，还可以绑定视频号到员工名片入口，新群也可以提前自定义群模板啦！一起来看看吧。企业微信历史朋友圈早先企业微信刚推出是时候就被大家诟病「看不到历史发布的朋友圈内容」，今天企业微信终于上线历史朋友圈啦！客户添加企业微信员工号为好友后，即可以看到员工名片上的历史朋友圈入口，点击即可查看企业往期发布的朋友圈哦。这对于企业
【TechWeb】6月30日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。今天，微信官方对外公布了2021年6月份十大谣言，包括不打疫苗不让上飞机高铁、新冠疫苗铝佐剂会危害大脑、阻断糖来源可以饿死癌细胞等。近日，在各大社交平台上都出现了类似“不打疫苗不许坐飞机、高铁”的消息。权威部门表?
7月17日以来，河南遭遇极端强降雨，多地遭遇特大水灾，灾情牵动人心。7月21日，腾讯宣布捐赠1亿元，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。同时，腾讯公益平台在首页设置“驰援河南洪灾”专区，腾讯新闻上线“河南遭遇特大暴雨”热点专题。<br/> <br/>
近日，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。微信也悄悄上线了新状态：等天晴。
最近，一双遇光会变色的鞋子刷爆朋友圈。表面上是一双很普通的白鞋，走着走着就变红了。为何这么神奇？原来，这种鞋用了一种高科技材料，遇光就变色。据中国石化介绍，这是由中国石化仪征化纤PBT部今年5月开发出来的新产品，该产品生产出来的面料，在不同的光照下，会产生多种不同的色变。这项新产品更好地满足了人们，对服饰和多彩生活的追求，产品一出来就供不应求。资料显示，聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terepht
近日，河南多日暴雨，汛情严峻，全国接力驰援河南。多家互联网大厂、业界名人纷纷捐钱捐物，支援防汛救灾。21日晚，王思聪在社交平台发布动态宣布自己捐款500万元驰援河南，并辟谣此前朋友圈点评吴亦凡事件，表示互联网的造谣成本太低，辟谣太累。之前那些假朋友圈我都懒得去说。”昨晚，北京普思资本董事长、万达集团董事王思聪发微博称：互联网的造谣成本太低，辟谣太累。之前那些假朋友圈我都懒得去说，这次在天灾之即依然有营?
最近全国多地暴雨成灾，河南地区尤其严重，所有人最希望的就是雨过天晴，腾讯微信日前也悄悄加了个新状态等天晴。现在打开微信状态，第一个选择就是等天晴”，可以发表与此有关的话题。据报道，7月20日，@郑州气象 微博发布解答视频，视频中提到，郑州气象局对这次特大暴雨做了一个数据的梳理和统计。郑州20日16时-17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。19日20时到20日20时，单日降雨量552.5mm。17日20时到20日20时，三天的过程降
“1981年，很平常的一天，那天天气很好，我出道了……我也是一个普通人，我也会哭的，我也很笨，我做每一样事情都要练习很久……40年了，庆祝，当然要庆祝，但不是庆祝一个人红了四十年，而是庆祝一个人认认真真地工作了四十年。”
100年，今天全网刷屏的关键词之一，同时也是视频号“星球研究所”最新一期爆款视频的主题。6月25日，也就是建党100周年的前6天，“星球研究所”在视频号发布了题为《100年 重塑山河》的10分钟短片，从地理的视角，讲述了中国人如何进行地表塑造，科普100多年来中国发生的种种变化。截至发稿前，视频播放量达到1亿，点赞量超过380万，帮助“星球研究所”视频号涨粉超30万。
7月10日，根据《反垄断法》第二十八条和《经营者集中审查暂行规定》第三十五条规定，市场监管总局突然叫停虎牙和斗鱼的合并案，这个由腾讯主导、自年初就陷入反垄断审查的项目最终戏剧性收尾了。
刚刚编辑部正准备推送今天原本的文章，没想到微信和企业微信双双重磅更新。微信更新#支持来电铃声#更是直接冲上了微博热搜。
在国内投资圈以及（游戏圈之外的）互联网圈，有一种流传很广的观点:腾讯游戏并不强，只是依靠微信的强大导流能力而称霸市场。一般而言，越是懂游戏的人，越是知道上述观点的荒谬之处，所以你很少见到游戏行业的资深人士宣传这种观点。然而，鉴于不懂游戏的人永远是多数，这种观点直至今天仍算是市场主流。
7月23日，“鸿星尔克立志成为百年品牌”“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜。在微博话题下，网友纷纷心疼鸿星尔克，“快倒闭了还向河..
今日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。此前，喜茶..
美国当地时间7月22日上午九点半，FF（法拉第未来）登陆纳斯达克(上市股票代码FFIE)。FF公司的CEO毕福康出现在敲钟，而贾跃亭虽然没有上台敲钟，但..
7月14日，一条重磅消息不胫而走:阿里和腾讯考虑互相开放生态系统，双方都在分别制定放松限制的计划。市场对这种“世纪大和解”的戏码，表现出极大..
本周五，日本东京奥运会正式开幕了，中国也派出了代表团参与，并拿下了奥运首金。这两天运动健儿夺金的情况很受关注，有成功也有失利。然而一些..
据灯塔专业版数据，截至7月24日14时21分，中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破300亿元，总观影人次达7.49亿，总场次7384.44万。..
今日，@腾讯视频 在社交平台对昨日东京奥运会转播故障做出回应。腾讯称，“由于昨晚奥运开幕时多个网站均直播开幕式表演，腾讯也跟进了该时段节目..
这几天，河南的洪涝灾害牵动着全国人民的心。其中，本周刚申请破产重整的汇源果汁，向河南捐赠了价值100万元的饮用水和果汁。据李佳琦直播官方微博..
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对此，中国民办教育协会率120家有关..
近日，有网友反映，央视频推出了VIP会员服务，年费178元，月度会员费30元，季度会员费50元。..
鸿星尔克在向河南捐赠5000万物资后爆红网络，与鸿星尔克相关的微博话题登上热搜榜。据媒体报道，截至7月23日15时，鸿星尔克热搜榜话题已经达7亿阅..
7月24日消息，据媒体报道，工、农、中、建、交和邮储六大银行宣布，从本月25日起暂免ATM同城、异地跨行取现手续费。 ..
这几天河南多地遭遇大暴雨，郑州等地受灾严重，尤其网络设施受损导致部分地区通信中断。作为通信行业一哥，华为表示已经派出1100+工程师驰援河南，..
自7月中旬传出美国上市计划被暂停之后，小红书近日又紧接着传出内部即将进行两项重要调整。消息显示，小红书将于8月1日开始，正是关闭笔记好物推荐..
微软的Win11系统已经发布一个月了，全新的界面设计还是挺吸引人的，已经有不少网友开始参与测试。除了官方Insider测试通道之外，还有很多人是通过..
如今天要介绍的第三位团长，来自鲸灵蜂享家平台的“博士”团队，用百人规模的核心团队，累计卖出10亿人民币流水，现在月GMV为2000万左右，还在快速..
7月23日，四相科技合肥总部正式开业。从成都到合肥，四相科技落户庐阳大数据产业园，标志着公司双引擎发展模式的正式形成。作为首批入驻庐阳大数据..
“口腔健康卫生，重在日常维护”，现如今，随着思想观念的进步，使得人们对口腔健康的认知也变得更为深刻，对于口腔卫生的日常维护也就更加的重视..
今年初，知名演员刘涛成为丹麦有机奶粉品牌宝贝与我的代言人。在演艺生涯中，刘涛以过人演技塑造过不少经典角色;在生活中，追求品质，崇尚有机生活..
自从 #鸿星尔克向河南捐赠5000w物资 的话题登上热搜，网友开始纷纷心疼红星尔克后，大批网友开始涌入鸿星尔克品牌旗下的抖音直播间的热度暴增，接..