助力河南！微信悄悄上线新状态：等天晴

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助力河南！微信悄悄上线新状态：等天晴

2021-07-23 10:50 · 稿源：站长之家

连日来，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。

微信也悄悄上线了新状态:等天晴。

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现在打开微信状态，第一个选择就是“等天晴”，可以发表与此有关的话题。

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大家都在盼望着灾情快点过去，为河南献力，为民生祈福。

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