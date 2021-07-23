助力河南！微信悄悄上线新状态：等天晴

最近，一双遇光会变色的鞋子刷爆朋友圈。表面上是一双很普通的白鞋，走着走着就变红了。为何这么神奇？原来，这种鞋用了一种高科技材料，遇光就变色。据中国石化介绍，这是由中国石化仪征化纤PBT部今年5月开发出来的新产品，该产品生产出来的面料，在不同的光照下，会产生多种不同的色变。这项新产品更好地满足了人们，对服饰和多彩生活的追求，产品一出来就供不应求。资料显示，聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terepht