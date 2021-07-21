大润发郑州门店设置临时庇护所 免费提供应急物资

苹果公司将向西欧的洪水救援工作捐款，那里的暴雨肆虐着德国、比利时和周边地区。首席执行官蒂姆-库克周五在一条推文中宣布，在严重的洪水造成至少125人死亡，1000多人失踪之后，该公司将为救灾工作提供一笔未透露的资金。"我们的心与所有在德国、比利时和西欧遭受毁灭性洪水影响的人同在。库克说："苹果公司将为支持救灾工作而捐款。在这场灾难性的风暴中，德国和比利时是受灾最严重的国家之一，它在一些人口稠密的地区引发了洪水