大润发郑州门店设置临时庇护所 免费提供应急物资

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大润发郑州门店设置临时庇护所 免费提供应急物资

2021-07-21 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日，郑州遭遇强降雨天气，全国各地纷纷增援河南，各大企业也捐款启动救援服务。大润发也提供了相应的救援服务。

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据悉，7月20日，郑州大润发门店设置临时庇护所，为市民和抗灾人员免费提供饮用水、热姜汤等应急物资，同时还设置免费充电区域。此外还为女性提供所需求的物品。

7月21日凌晨，郑州大润发大学路店紧急调派物资，为商务局提供牛奶、方便面等救援食品，及时保证救援物资的供应。

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