大润发郑州门店设置临时庇护所 免费提供应急物资

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日，郑州遭遇强降雨天气，全国各地纷纷增援河南，各大企业也捐款启动救援服务。大润发也提供了相应的救援服务。
据悉，7月20日，郑州大润发门店设置临时庇护所，为市民和抗灾人员免费提供饮用水、热姜汤等应急物资，同时还设置免费充电区域。此外还为女性提供所需求的物品。
7月21日凌晨，郑州大润发大学路店紧急调派物资，为商务局提供牛奶、方便面等救援食品，及时保证救援物资的供应。
站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日，郑州遭遇强降雨天气，全国各地纷纷增援河南，各大企业也捐款启动救援服务。大润发也提供了相应的救援服务。
据悉，7月20日，郑州大润发门店设置临时庇护所，为市民和抗灾人员免费提供饮用水、热姜汤等应急物资，同时还设置免费充电区域。此外还为女性提供所需求的物品。
7月21日凌晨，郑州大润发大学路店紧急调派物资，为商务局提供牛奶、方便面等救援食品，及时保证救援物资的供应。
今日早间，潮流文化娱乐公司泡泡玛特发布捐赠公告称，高度关注河南郑州等地遭遇的极端强降雨带来的自然灾害。泡泡玛特称，经董事会连夜紧急会议研究决定，向河南省慈善总会捐赠500万元定向用于郑州市和新乡市等地防汛救灾工作。其中350万元用于购置防汛与灾后重建物资，150万元用于购置救援设备支持一线社会救援工作。
7月21日，腾讯集团宣布，腾讯公益慈善基金会将首批捐款1亿元驰援河南。腾讯将联合前线的救援机构与慈善组织，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。腾讯表示，正紧急调动产品技术资源，全力助力政府与社会各界抗洪救灾。腾讯公益平台在首页设置驰援河南洪灾”专区，为全国网友的爱心捐助开辟通道，为河南抗洪抢险提供坚实保障。腾讯新闻上线河南遭遇特大暴雨”热点专题，持续关注最新消息，且实时更新救援电话、天气预报等
凤凰网科技讯7月21日消息，滴滴官方微博公告显示捐赠1亿元驰援河南。为进一步做好安全保障工作，滴滴暂停郑州出行服务，组织防汛救灾车队，开通紧急避难点。
7月12日晚，苏宁易购发布公告，张近东辞任苏宁易购董事长，担任名誉董事长，副董事长孙为民、董事孟祥胜也一同退出董事会。值得注意的是，苏宁易购此轮董事会改选，并未产生新的董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。任峻出生于1977年，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。公告还显示，黄明端已经被提名为苏宁易购下一届董事会战略委员会主任委员，而根据新浪科技报道，黄明端极有可能成为新一任?
河南遭遇极端强降雨天气，受损严重，社会各界纷纷伸出援手。7月21日下午，苹果CEO库克通过个人微博宣布，苹果公司将捐款支持河南的救援和重建工作。库克表示：我们心系受到河南省强降雨影响的每个人以及在一线保护人们安全的救援人员。”库克并未披露具体捐款数额，不过多少不是最重要的，而且苹果在这方面一直比较低调，之前武汉疫情捐款也没有公开宣传。截至目前，苹果也是第一家、唯一一家宣布捐助河南灾区的外企。
苹果公司将向西欧的洪水救援工作捐款，那里的暴雨肆虐着德国、比利时和周边地区。首席执行官蒂姆-库克周五在一条推文中宣布，在严重的洪水造成至少125人死亡，1000多人失踪之后，该公司将为救灾工作提供一笔未透露的资金。"我们的心与所有在德国、比利时和西欧遭受毁灭性洪水影响的人同在。库克说："苹果公司将为支持救灾工作而捐款。在这场灾难性的风暴中，德国和比利时是受灾最严重的国家之一，它在一些人口稠密的地区引发了洪水
喜茶在其官博宣布，已向郑州慈善总会捐款500万元，用于防汛救灾。同时，正在紧急调动资源启动物资捐赠，希望能够为防汛救灾工作提供更多支持。
7月19日至20日，河南省遭遇极端强降雨，郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来的历史极值，包括省会郑州在内的河南多个市县遭遇严重水患。
今天上午，阿里巴巴宣布，阿里巴巴公益基金会将追加捐助人民币1亿元，马云公益基金会将捐助人民币5000万元，配合河南省政府指挥，用于救灾紧急举措和灾后恢复工作。
今天，腾讯公益慈善基金会紧急宣布首批捐款 1 亿元，联合前线的救援机构与慈善组织，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。腾讯正紧急调动产品技术资源，权利助力政府与设备各界抗洪救灾。
北京字节跳动公益基金会宣布捐赠1亿元人民币，联合公益机构，优先为受灾地区儿童的安全保障和生活学习提供服务，救助对象包括儿童救助站、孤儿院、安置点等地的儿童。
腾讯在其官方公众号宣布，腾讯公益慈善基金会已首批为河南捐款一亿，为河南紧急采购救援物资。
这两天河南多个地区暴雨，受灾严重，其中郑州更是遭遇千年一遇的特大暴雨。腾讯公司率先行动，捐款1亿元支援河南救灾。腾讯官方发布公告称，7月17日以来,河南遭遇极端强降雨，中部和西北部出现大到暴雨，郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山等地的部分地区出现大暴雨。多地遭遇特大水灾,国家防总已启动防汛鹞级应急响应。灾情牵动人心,救援迫在眉睫。腾讯公益慈善基金会紧急宣布首批捐款1亿元，联合前线的救援机构与慈善组织,用?
河南出现极端强降雨天气，国家防总已启动防汛Ⅱ级应急响应，多家科技和互联网企业也纷纷行动，包括腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动、美团、小米等等，第一时间捐款捐物，支援灾区。滴滴官方宣布，已经紧急成立防汛救灾指挥小组，持续关注汛情进展，在主管部门和防汛部门的指导下，做好防汛救灾、安全保障工作。1、暂停郑州出行服务为保障司机和乘客安全，郑州滴滴网约车、顺风车、代驾、快的新出租、花小猪打车已在7月20日晚间紧急
今天苹果CEO蒂姆·库克发布微博称，我们心系受到河南省洪水影响的每个人以及在一线保护人们安全的救援人员。Apple 将捐款支持当地的救援和重建工作。
理想汽车官博发文称，河南多地遭遇持续强降雨天气，郑州等城市发生了严重的内涝灾害。理想汽车向河南省慈善总会捐款1000万，用于防汛救灾工作。
凤凰网科技讯7月21日消息，滴滴官方微博公告显示捐赠1亿元驰援河南。为进一步做好安全保障工作，滴滴暂停郑州出行服务，组织防汛救灾车队，开通紧急避难点。
苹果公司宣布，其为应对加州住房短缺的努力做出了贡献，在过去18个月中花费了超过10亿美元。继2019年承诺提供25亿美元帮助加州住房短缺，以及最初的2020年落实4亿美元支出之后，苹果公司表示，它现在已经为这项工作贡献了超过10亿美元。苹果公司负责全球房地产和设施的副总裁克里斯蒂娜-拉斯佩在一份声明中说："在过去的一年里，加州的社区在面对巨大的挑战时表现出了他们的适应力。"我们展望未来的光明前景时，苹果公司致力于继续
据国外媒体报道，巴菲特已经正式宣布将辞去比尔和梅琳达盖茨基金会的受托人职务，还承诺向该基金会及其他4家机构捐赠价值41亿美元的伯克希尔哈撒韦公司股票。
河南省遭遇极端强降雨，灾情牵动着全国人民的心。7月17日以来，河南遭遇极端强降雨，中部和西北部出现大到暴雨，郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山等地的部分地区出现大暴雨，多地遭遇特大水灾。灾情牵动人心，救援迫在眉睫。7月21日，多家科技互联网企业宣布捐款捐物，驰援河南。7月21日，vivo在官方微博表示，捐赠5000万元人民币驰援河南。vivo提到，河南汛情突发，经紧急联络，vivo公司已向河南省慈善总会捐赠5000万元，用?
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