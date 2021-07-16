苹果投资的公司发布了数字钥匙3.0 可支持解锁更多车型

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苹果投资的公司发布了数字钥匙3.0 可支持解锁更多车型

2021-07-16 14:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:Car Connectivity Consortium由多家公司投资成立，其中还包括苹果。最近这家公司宣布了数字钥匙3.0，它对数字钥匙2.0进行了重大改进，并提供了解锁兼容汽车更多选项。新技术将提供给车联网联盟的成员，他们可以使用数字钥匙3.0技术实现智能设备解锁车辆。

汽车，新能源，电动车

苹果去年推出了数字钥匙2.0，用户可以使用iPhone或Apple Watch锁定兼容的车辆。它基于NFC技术工作，目前宝马是少数支持该技术的兼容车辆之一。

另一方面，升级后的数字密钥3.0基于超宽带和蓝牙LE连接。它提供了更高的安全性，可以抵御第三方入侵或中继攻击，并且适用于配备U1传感器的iPhone11或更新型号的iPhone。使用新版本的数字钥匙还可以进行更远距离的操作汽车。用户可以使用数字钥匙提供的智能选项锁定、解锁甚至启动车辆。此外，当数字钥匙被激活时，即使iPhone电池电量耗尽，在五个小时内也可以打开兼容的汽车。

除了宝马，现代汽车也将加入数字钥匙3.0的兼容车型。目前，该技术只有少数兼容的车辆可以用户。根据宝马的说法，2020年的车型将使用数字钥匙。数字密钥存储在装有iOS13.6或更高版本的iPhone以及 Apple Watch内的Wallet应用程序中。

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