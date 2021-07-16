中国金融教育发展基金会携手蚂蚁集团 深入全国100县开展防骗教育

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:日前，一辆印有骗子各种甜蜜话术的“防骗西瓜大篷车”出现在吉林延边和龙的街头，向民众派发西瓜，提醒大家“尝个甜头，长个心眼”。

据了解，这是由中国人民银行金融消费权益保护局指导，中国金融教育发展基金会、蚂蚁集团联合发起的“星海计划”金融消费者保护行动。该行动将在今年下半年，从吉林省和龙市出发，陆续在全国100个县城进行金融知识普及宣讲，“防骗西瓜大篷车”也将开到田间地头和学校里，帮助提升民众防骗意识。

记者在现场看到，反诈志愿者们围绕电信诈骗、养老投资、保健品诈骗等常见套路进行揭示，并将自编的“金融防骗字帖十八式”免费发放。市民认真“听课”后，还能领到一张免费吃西瓜的“甜蜜瓜瓜乐”刮奖卡，上面印着骗子的各种甜蜜话术和案例，让大家尝到甜头的同时，也能长个心眼。

近年来，在全社会堪称“挖空心思”的反诈努力下，全民防骗意识得到了很大提升，电信网络诈骗治理也有了巨大成效。根据各地警方及蚂蚁集团发布的上半年反诈数据，假冒客服、杀猪盘等常见骗局案件数及损失金额均呈下降趋势。但伴随着金融服务的普及，隐藏在消费者身边的“雷区”也频发不止。

据了解，过去几年间，三线及以下城市和农村互联网理财投资者年增长率已高于一、二线城市，但是农村金融防骗意识偏低，获取金融知识的正规渠道偏少，70%的消费者金融知识不足，很容易相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐等话术，“数字陷阱”向县域下沉是客观现实，尤其三四五线城市打工人员、务农人员、留守老人及学生群体的风险识别能力最为不足，是遭遇诈骗 “重灾区”。通过事前教育，才能防骗于未然，这对于想要守护好忙碌一辈子积攒的辛苦钱的“小镇居民”尤为重要。