英特尔计划300亿美元收购芯片代工厂GlobalFoundries

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:《华尔街日报》援引知情人士的话报道称，英特尔正在洽谈以约300亿美元的价格收购GlobalFoundries。英特尔尚未证实该报道，但如果该报道属实， GlobalFoundries在今年晚些时候IPO的计划可能不会实现。对于该传闻，英特尔回应称不对谣言和猜测发表评论。

该消息是在最近传出英特尔正在谈判以20亿美元收购RISC-V芯片设计公司SiFive之后发布的，SiFive公司正在新任首席执行官Pat Gelsinger的领导下进行重大重组。

传闻英特尔收购计划的同时，它还游说美国政府提供补贴以提高其制造能力，特别是帮助资助其IDM2.0计划，该计划将通过新成立的英特尔代工服务 （IFS） 为其他公司生产芯片。英特尔已承诺自有资金200亿美元，以在亚利桑那州的两家晶圆厂启动该计划。

收购GlobalFoundries将立即为该计划注入一剂强心针，特别是因为它将带来经验丰富的领导团队和已经很成熟的第三方代工业务。 GlobalFoundries的后缘节点的生产能力是大多数第三方晶圆厂的最大量推动者，也非常符合英特尔开始向其他芯片公司提供制造服务的计划。

尽管GlobalFoundries放弃了先进节点技术的竞争，但它在美国拥有大量现有的晶圆厂。GlobalFoundries长期以来一直与美国政府签订合同。因此，该公司与美国政府的现有合作使其有望获得美国政府的支持。

GlobalFoundries是AMD的前代工厂，总部位于美国。该公司目前归阿布扎比政府的投资机构穆巴达拉投资公司所有。据报道，格罗方德正在寻求 IPO，但去年在大流行的动荡中取消了其计划。然而，据《华尔街日报》报道，如果与英特尔的谈判失败，GlobalFoundries可能会推进其计划中的 IPO。