预计新款MacBook Pro需求量大 苹果寻找Mini-LED显示器第二供应商

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:苹果似乎正在为今年下半年推出的2021款14英寸和16英寸MacBook Pro做准备，考虑到新款笔记本的需求可能较大，苹果将会为mini-LED显示器寻找第二家供应商。

（图源：苹果官网）

据DigiTimes报道，苹果已将立讯精密工业列为第二家mini-LED显示器贴片技术 (SMT) 供应商。苹果此前仅与一家中国台湾的贴片公司合作，作为其mini-LED 12.9 英寸iPad Pro和即将推出的 MacBook Pro 的SMT工艺的供应商。

今年4月，苹果首次在其高端12.9英寸iPad Pro中引入了mini-LED显示屏。虽然2021款iPad Pro在4月才发布，但由于需求旺盛且生产良率困难，该设备直到5月下旬才开始发货。在全球芯片短缺和持续的疫情影响下，苹果及其供应商过去一年在维持新设备的生产方面面临挑战。

由于多项期待已久的功能和变化，即将推出的MacBook Pro预计会有很高的需求。除了更强大的苹果自研M1芯片外，传闻新款 MacBook Pro还在外观、接口等方面做出重大调整，比如棱角分明的外观、移除 Touch Bar和加入新的接口。

DigiTimes表示，新款 MacBook Pro预计将在今年第四季度推出。苹果去年在11月的一次数字活动中宣布了其搭载了M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro（13英寸）。