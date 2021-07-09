抖音电商正式上线抖店服务市场 具备6大核心功能

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 抖音电商最新资讯 > 正文

抖音电商正式上线抖店服务市场 具备6大核心功能

2021-07-09 15:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:近日，抖音电商正式上线抖店服务市场，构建起专属于商家和服务商的沟通阵地。

抖店服务市场」包括:服务商分类、保证金、服务商服务透出、服务商标签、服务商搜索、合作评价6大核心功能，从服务商筛选到服务商选择，再到服务商评价，全链路的选择和合作机制，为合作双方打开了一条高效的撮合通道。

图片

通过服务商分类，商家可以根据经营需求快速锁定服务商，同时通过服务透出可以直接获得服务商的详细介绍，提前了解服务商的擅长领域、案例以及业务优势，减少沟通成本。

已对服务商有基础了解的商家，则可以直接通过服务商标签和服务商搜索精准锁定目标服务商，最终找到最合适的服务，达成合作。而在合作过程中，也可以对服务商做合作评价，最终为合作画上一个完美的句号。

同样，对于服务商而言，6大功能中的「服务商透出」则是一个充分展示自身优势和实力的窗口，能够快速获得商家关注和合作机会。

当服务商可以提供6+1类目中一个或多个类目服务时，可通过「服务商透出」功能高效展示自身定位与核心服务能力，如全案运营能力、营销管理能力、直播服务等，这样一来，商家和服务商之间能够节省沟通成本，提升转化效率，实现高效撮合。

图片

对于服务商来说，抖店服务市场是重要的经营和宣传阵地，为服务商提供入驻、资质、保证金、服务上架、订单管理、商服绑定关系管理等全流程服务，通过标准化、线上化、清晰透明的平台机制，帮助服务商更好地建立经营阵地。

同时，抖店服务市场拥有丰富的商家资源和覆盖全平台的宣发入口，是服务商重要的宣传阵地。

如服务商可在抖店服务市场专题页、商品详情页等宣传页面展示自身能力，提升曝光，多频次的平台活动也成为服务商打响品牌声量的机会。

图片

此前，商家与服务商的合作主要在发生在“巨量百应”平台上，与达人机构共用入口，随着商家与服务商合作需求不断增加，建立起专属于商家和服务商的合作场，提供更精细化的撮合手段也被纳入抖音电商完善平台能力的规划中。

因此抖音电商专门推出「抖店服务市场」，并将以此为商家与服务商合作的唯一官方网站。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 兴趣电商新趋势，引领抖音电商获得更好发展

    国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商

    兴趣电商 抖音电商

  • 兴趣电商时代，抖音电商助力商家通过“兴趣电商”获得新增长

    对于电商大家并不陌生，它是互联网发展到一定程度的产物，为我们的生活带来了诸多便利。在发展中，电商有了各种各样的形式，比如说内容电商、直播电商，还有近期兴起的“兴趣电商”。兴趣电商是 2021 年 4 月 8 日首届抖音电商生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出的，抖音电商给出的官方定义为：“兴趣电商是一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。”对于电商商家来说，在发展过程中如?

    兴趣电商

  • 兴趣电商兴起，抖音电商扶持商家立足兴趣电商获得长效发展

    2020 年 4 月 8 日，抖音电商总裁康泽宇在抖音电商的首届生态大会上发表演讲时，是这样定义抖音电商的：“外界对抖音电商的解读是直播电商或内容电商，但在抖音电商团队的定义中，抖音电商是一种新的电商形态——兴趣电商。”什么叫作兴趣电商呢？抖音电商官方给出的定义为：一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。简单讲，兴趣电商就是帮助消费者发现自己潜在需求的一个过程。抖音电商?

    抖音电商 兴趣电商

  • 定位兴趣电商抖音电商立足兴趣电商推出“FACT”模型助力商家发展

    国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商

    兴趣电商 抖音电商

  • 罗永浩为非遗商品公益带货，携手抖音电商助力非遗传承与保护

    6月12日是今年的文化和自然遗产日，响应文化和旅游部支持的“非遗购物节”，抖音电商推出了“遇见新国潮”活动，邀请罗永浩担任抖音电商文化好物推荐官，在其直播间为非遗好物带货，助力非遗商品销售。这也是一场具有公益属性的直播带货。罗永浩将在直播间带来王星记九尾狐扇和蕴含非遗技艺的皮影戏T恤。王星记的制扇技艺是国家级非物质文化遗产项目和传统工艺振兴项目，其九尾狐扇的扇骨取材于头青冬竹，扇子由匠人手工制作完成。

    罗永浩

  • 兴趣电商新机遇，抖音电商多项扶持为商家带来更多新增量

    自从抖音电商成立以来，不少人都在猜测抖音电商的定位，是直播电商还是内容电商？ 2021 年 4 月，抖音电商首届生态大会举行，在会上抖音电商总裁康泽宇给出了抖音电商的定位——兴趣电商。抖音电商给出的官方释义为：兴趣电商即一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。其核心是主动帮助用户发现他潜在的需求，然后实现与商家商品的精准匹配。应该如何理解呢？虽然抖音电商不是内容电商也?

    兴趣电商 抖音电商

  • 主播必读！抖音电商创作者管理总则发布 明确带货达人责任义务

    6月25日，抖音电商公布《电商创作者管理总则》（下称总则）阶段治理成果，有78176名带货达人因违规被平台判罚，其中百万粉丝以上的达人有2223人。

    抖音电商 带货达人 直播带货

  • 抖音电商端午趣味数据发布 咸粽子销量占比近70%

    6月12日抖音电商发布了一组趣味数据，展现“抖音618好物节”期间，该平台内以粽子为代表的端午文化消费情况。数据显示，5月25日至6月10日，嘉兴肉粽、洪湖清水白粽、山东黄米蜜枣粽、惠州碱水粽等2492款各地特色粽子，在该平台亮相。

    抖音 短视频 直播

  • 立足兴趣电商抖音电商迎接618带来增长新机遇

    618好物节作为一场年中拔草、囤货的大促购物节，一直以来备受品牌以及电商商家的关注。如何把握这一时间节点，从而获得用户的关注，以及促进成交转化，是品牌与电商商家需要解决的关键。为了帮助电商合作伙伴在618好物节获得大量关注，以及流量与转化，抖音电商为商家、达人、服务机构带来了全新的618好物节核心玩法以及各种帮扶政策，通过大量资源支持，丰富特色销售玩法，助力广大参与者们在618好物节期间，获得更多的增长机遇?

    抖音电商

  • 抖音电商发布创作者管理总则 近八万名带货达人因违规被罚

    抖音电商公布《电商创作者管理总则》（下称总则）阶段治理成果，有78176名带货达人因违规被平台判罚，其中百万粉丝以上的达人有2223人。

    带货 抖音 商品

  • 抖音电商开展手机类商品专项治理：已处罚57家违规商家

    日前抖音电商发布平台手机类商品治理公告。据公告显示，抖音电商正在开展对手机类商品的专项治理，已处理违规手机商品320款，处罚商家57家。

    抖音电商 抖音 直播

  • 蝉妈妈618抖音数据报告：抖音电商强势入局 直播时长超3000年

    6 月结束，年中最大的促销活动 618 抖音好物节也落下帷幕，在这场 618 电商狂欢中，抖音直播首次正式入场，成为新的电商增长引擎。国内知名的抖音、小红书数据分析服务平台蝉妈妈发布了 618 抖音直播电商数据研究报告，针对品牌自播、达人直播等多个维度和多个品类进行了数据分析。告别“二选一”的首个618，电商平台差异化布局告别“二选一”的首个 618 年度大促，新锐电商玩家抖音、快手齐入局，与天猫、京东等传统电商形成新老?

    蝉妈妈 抖音电商

  • 抖音电商助服饰制造业转型 推“王牌工厂”项目助工厂走向品牌化

    6 月 26 日，抖音电商推出“王牌工厂”项目，首期活动也同步在平台上线。该项目通过引入行业“大牌源头制造商”，致力于打造专注服饰鞋包领域的F2C模式（Factory to customer，即从生产制造商直触消费者的电商模式），为消费者提供高质价比的精选好物。同时，从挖掘国内服饰源头制造商的实际需求出发，帮助国内优质服饰制造商孵化并成就自有品牌，缩短消费者触达链路，重塑国内服饰制造行业新环境下的供应链条，推动产业创新发展。

    抖音电商

  • 抖音电商推出“抖品牌专项扶持计划” 帮100个新品牌销售过亿

    抖音电商宣布推出“抖品牌专项扶持计划”，目标在未来一年帮助100个新品牌在抖音销售过亿。据悉，抖品牌扶持项目为处于早期发展阶段的新消费品牌提供专项权益支持——专属服务、产品特权、流量扶持、投融资助力、品牌宣发资源及营销活动曝光等。

    抖音电商 抖音政策 抖音商家

  • 重新认识抖音

    但在2021年的今天，我会问你，你玩抖音吗?你的抖音号是什么?你怎么还没有开抖音直播?之所以有如此大的转变，都源自于我这半年多在抖音的亲身经历，所以今天村长把我对抖音的新认知和大家聊聊。

    抖音 抖音生态 抖音直播

  • 抖音电商公布618战报：直播总时长达到2852万个小时

    今日，抖音电商公布抖音618好物节战，战报显示，在抖音618好物节期间，发起直播总时长达到2852万个小时，其中商家直播总时长1647万个小时，总体累计看播人次372亿，其中单场成交额破千万（含破亿）的直播间多达153个。

    抖音电商 直播 直播带货

  • 抖音汽车logo曝光：风格与抖音APP一致

    近日，字节跳动推出了一个名为抖音汽车”的Logo，Logo以一辆汽车的图标为主体，下方带有抖音汽车”字样。与抖音APP相似，Logo整体同样为黑色调，内含红、绿元素。企查查APP显示，北京字节跳动网路技术有限公司早已申请注册字节汽车”商标，国际分类涉设计研究、通讯服务等。早在2017年，申请字节汽车”的同时，今日头条将汽车频道独立拆分，上线了懂车帝App，将个性化推荐引擎复刻到了汽车内容领域。2020年5月，字节跳动被曝正组建

    字节跳动 抖音 理想

  • 主持人王芳直播间GMV单日破1500万，抖音电商助力商家实现新增长

    6月7日，抖音618好物节中，主持人王芳直播间开启“亲子图书专场”，当天开播两场，共带货127件，总成交额达1563万。

    抖音电商

  • 抖音官方电脑网页版入口 抖音电脑端怎么登录

    2021年6月21日，抖音的电脑网页版正式的在最近上线了，相信不少的小伙伴都想要电脑网页端来刷抖音，现在是有机会了，所以今天就来为大家分享一下抖音电脑网页版入口。

    抖音

  • 巨量引擎x抖音电商服饰行业共创活动上线 850+家品牌参与创下超过4亿GMV

    随着线上销售渠道的多元露出，各个行业的生意模式也在发生改变，一组巨量算数的数据显示，早在2019年中国服饰市场线上渗透率已达到34%，经过特殊时期的刺激，2020年这一比例持续上升。服饰行业面临淘内流量触顶，存量竞争加剧的市场环境、消费者从目的式消费到场景式消费的行为转变，给服饰行业带来未来增长空间在哪儿以及如何多触角布局的思考。巨量引擎大众消费业务中心针对服饰行业的现状，从营销层面积极为品牌提供品销合一的?

    巨量引擎 抖音电商
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM