抖音电商正式上线抖店服务市场 具备6大核心功能

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:近日，抖音电商正式上线抖店服务市场，构建起专属于商家和服务商的沟通阵地。

「抖店服务市场」包括:服务商分类、保证金、服务商服务透出、服务商标签、服务商搜索、合作评价6大核心功能，从服务商筛选到服务商选择，再到服务商评价，全链路的选择和合作机制，为合作双方打开了一条高效的撮合通道。

通过服务商分类，商家可以根据经营需求快速锁定服务商，同时通过服务透出可以直接获得服务商的详细介绍，提前了解服务商的擅长领域、案例以及业务优势，减少沟通成本。

已对服务商有基础了解的商家，则可以直接通过服务商标签和服务商搜索精准锁定目标服务商，最终找到最合适的服务，达成合作。而在合作过程中，也可以对服务商做合作评价，最终为合作画上一个完美的句号。

同样，对于服务商而言，6大功能中的「服务商透出」则是一个充分展示自身优势和实力的窗口，能够快速获得商家关注和合作机会。

当服务商可以提供6+1类目中一个或多个类目服务时，可通过「服务商透出」功能高效展示自身定位与核心服务能力，如全案运营能力、营销管理能力、直播服务等，这样一来，商家和服务商之间能够节省沟通成本，提升转化效率，实现高效撮合。

对于服务商来说，抖店服务市场是重要的经营和宣传阵地，为服务商提供入驻、资质、保证金、服务上架、订单管理、商服绑定关系管理等全流程服务，通过标准化、线上化、清晰透明的平台机制，帮助服务商更好地建立经营阵地。

同时，抖店服务市场拥有丰富的商家资源和覆盖全平台的宣发入口，是服务商重要的宣传阵地。

如服务商可在抖店服务市场专题页、商品详情页等宣传页面展示自身能力，提升曝光，多频次的平台活动也成为服务商打响品牌声量的机会。

此前，商家与服务商的合作主要在发生在“巨量百应”平台上，与达人机构共用入口，随着商家与服务商合作需求不断增加，建立起专属于商家和服务商的合作场，提供更精细化的撮合手段也被纳入抖音电商完善平台能力的规划中。

因此抖音电商专门推出「抖店服务市场」，并将以此为商家与服务商合作的唯一官方网站。