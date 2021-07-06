“专治”小朋友熬夜玩游戏 腾讯正式上线零点巡航功能

今天凌晨，腾讯游戏正式上线零点巡航功能。零点巡航旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
据悉该功能主要是为了解决未成年人冒用成年人身份熬夜玩游戏。
今天凌晨，腾讯游戏正式上线零点巡航功能。零点巡航旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
据悉该功能主要是为了解决未成年人冒用成年人身份熬夜玩游戏。
【TechWeb】6月12日消息，QQ安全中心今日发布关于开展“饭圈乱象”专项整治的公告，称即日起，腾讯开展“饭圈乱象”专项整治行动，清理有害信息，抵制饭圈不良风气，整治“诱导未成年人无底线追星”行为，净化网络环境。专项整治期间，腾讯公司将严厉打击水军刷榜、数据造假、诱导未成年人打榜应援等违规行为，深入清理饭圈谩骂互撕、挑动对立、刷量控评有害信息，处置职业黑粉、恶意营销群组账号，大力整治教唆过度消费、网络暴力
今日，抖音官方发布打击“无底线追星行为”的公告称，即日起将开展专项整治行动打击无底线追星行为，清理有害信息，重点整治“诱导未成年人无底线追星”行为，净化网络环境。
未成年人保护工作涉及千家万户，是关系到广大未成年人切身利益的大问题，一因此未成年人保护课题逐渐成为社会各界的关注焦点。从企业侧来看，很多头部大厂逐步升级未成人保护系统。其中，网易游戏作为国内知名游戏企业，在未成年人保护领域有着不错的表现。网易积极倡导绿色健康网络生态，为全面升级未成年人保护体系，网易游戏正式成立未成年人保护中心，成为首个专为未成年人服务的独立部门。未成年人保护中心下设不同分组，如防
今日，爱奇艺官微发布关于落实“清朗·’饭圈’乱象整治”专项行动的公告，称爱奇艺已启动“饭圈”乱象专项整治行动，重点整治“诱导未成年人无底线追星”等行为，主动清理有害信息，抵制“饭圈”不良风气，用实际行动净化网络空间。
今日，快手发布关于开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”的专项打击公告称，即日起，开展“饭圈乱象”专项整治行动，全面清理有害信息和内容，抵制饭圈不良风气，重点整治“诱导未成年人无底线追星”行为，切实营造清朗网络空间。
爱奇艺官方微博对外发布公告称，为落实2021年“清朗”系列专项行动要求，爱奇艺已启动“饭圈”乱象专项整治行动，重点整治“诱导未成年人无底线追星”等行为，主动清理有害信息，抵制“饭圈”不良风气，用实际行动净化网络空间。
对于电子烟，近期各有关部门都在出台政策，持续加强监管，尤其是强调对于未成年人的保护。近日，国家烟草专卖局、国家市场监管总局联合发布关于《保护未成年人免受烟侵害守护成长”专项行动方案》的通知，提出三个主要任务。一是认真落实校园周围不得设置销售网点要求，包括明确规范校园周围距离标准及测量标准、清理校园周围存量售烟网点。二是严格查处向未成年人售烟违法行为，包括落实警示标志设置和身份证件核验规定、切实加强
6 月 1 日起，新修订的未成年人保护法正式实施，并加入了“网络服务提供者应针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理”等条例，关心和保护未成年人已经成为全社会共同的责任。随着保护未成年人的各项法规越来越完善，各行各业也都紧跟国家步伐，承担起保护未成年人的责任，而网易游戏作为游戏行业中老牌大厂，早在新修订的未成年人保护法实施前就已经在积极探索保护未成年人成长的绿色之路，对旗下所有在线?
【TechWeb】6月10日消息，滴滴出行官微发布《2021年端午假期安全出行公告》，其中提醒广大家长关注未成年乘车安全，未成年乘坐网约车，须由监护人陪同。滴滴方面表示，端午期间，滴滴各业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度，全时待命保障高效应答，保护司乘安全。以下为滴滴公告全文：安全一直是滴滴最为重要的课题。正值端午小长假来临之际，为全力做好安全出行保障工作，进一步为广大用户提
抖音今日宣布，为加强未成年人正向引导、保护未成年群体权益，抖音直播即日起开展针对“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理，进一步加大对诱导未成年人用户进行充值打赏行为的处置力度。
今日，抖音官方宣布，即日起，开展“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理工作。本次专项审查将采用人工审查、技术过滤等方式，并综合用户举报等信息，全面清理“诱导未成年用户充值打赏”以及其他可能不良影响未成年群体身心发展的直播内容，平台将重点打击（不限于）如下违规行为︰
滴滴出行发布《2021年端午假期安全出行公告》并指出，正值端午小长假来临，为了进一步提供平安顺心的服务，滴滴网约车、花小猪打车、顺风车、橙心优选等积极配合主管部门，部署假期安全保障计划。
凤凰网科技讯 6月10日消息 今日晚间，滴滴出行发布《2021年端午假期安全出行公告》。公告指出，端午期间，滴滴各业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度。滴滴出行表示，高考刚刚结束，考生们免不了聚会游玩。请广大家长关注未成年乘车安全，未成年乘坐网约车，须由监护人陪同。据介绍，滴滴网约车及花小猪打车将通过司乘安全出行智能保障系统——图灵，针对异常停留、路线偏移的情况对用户发送?
今日，据腾讯游戏”微信公众号消息，为针对性解决未成年人冒用成年人身份在夜间偷玩游戏的问题，7月5日，腾讯游戏在现有人脸识别验证的基础上进一步强化，正式上线零点巡航”功能。据介绍，零点巡航”旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。值得一提的是，针对孩子可能盗用家长手机修改守护方案的情况，腾讯
小孩子学习语言的速度远远快于青少年或成年人，对这种学习优势的一种解释不是来自儿童和成人之间的差异，而是来自人们与儿童和成人交谈方式的差异。一个研究小组首次开发了一种方法，以实验方式评估父母在与孩子交谈时如何使用他们对孩子的语言的了解。他们发现，父母对他们孩子的语言知识有极其精确的模型，并使用这些模型来调整他们与孩子说话时使用的语言，该结果可在《心理科学》杂志的提前在线出版物中找到。卡内基梅隆大学心
腾讯在朋友APP内发布通知，称由于业务发展策略调整，2021年6月30日关闭服务器，正式停止运营。
巨人网络今日发布《巨人网络集团股份有限公司关于受赠股权资产暨关联交易的公告》，为支持巨人网络发展，公司的控股股东巨人投资拟向巨人网络无偿赠与其持有的巨堃网络1.1%股权。本次交易完成后，巨堃网络将从巨人网络的参股子公司变为控股子公司。
小灰是一位业余“改娃师”，他的爱好是“改造”盲盒中的一个个娃娃。一天夜里，他做了一个梦，梦中他身处中世纪的墓场，夜晚的天空中，乌云遮住了密布的星星，幽幽的月光被浓雾稀释，斜斜地照在一排排冰凉的石碑上，四周一片死寂，只有乌鸦在枯树上惨叫。梦的错位感让他眼前突然出现一片血红的蔷薇，他仿佛听到了鬼魅诱惑的低语。
6 月 21 日，国民租车品牌一嗨租车官宣，国民男神王凯成为一嗨租车全新品牌形象代言人，后者也同时发微官宣。消息一出，当即引爆双方粉丝群关注，微博转发、评论、点赞无数，相关视频播放量也获得极高关注度。在最新曝光代言一嗨租车的官宣图片中，王凯的形象依旧帅气、阳光、时尚、稳重，完美诠释出一嗨时尚化、年轻化且极富号召力的全新品牌形象，一方是演技传神、出道以来坚持靠作品说话的“国民男神”，一方是专注于汽车出行、
亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）今天宣布将参加旗下蓝色起源的首次“太空游”，Business Insider刊文比较了贝佐斯、埃隆·马斯克(Elon Musk)和理查德·布兰森(Richard Branson)太空游计划的异同。以下为文章全文:
据悉，滴滴官网已经下架了滴滴出行APP。此前，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App..
站长之家从蚂蚁集团消费者权益保护专项“蚂蚁315”了解到，即日起支付宝全量上线“长辈模式”，除了字体图标加大、操作页面简化外，还去除了一些老..
昨日晚间，小米社区举办第33期负责人在线活动，MIUI先锋小组四位负责人在线解答用户对于系统稳定性的各项问题。..
欧洲杯半决赛已经打响，不过，看了这么多年的比赛，你有“听”过比赛吗?在体育赛事受疫情经历了停摆、改期之后，体育赛事传播也被迫停下来，探..
但相比于前两年，平台们试图通过独立社交软件来撕开微信入口、挺进社交腹地有所不同，现在的抖音和快手，部署和完善社交产品功能的愿望或许更为朴..
小红书作为女性用户非常非常多的App（甚至多到了差点成为女性专属App），什么样的内容你在里面都能找的到。有怎么装修房子的，有怎么选餐厅吃饭的..
荣耀Magic3旗舰手机将于8月中旬发布，搭载高通骁龙888升级版芯片，该款手机产品在档次上对标华为Mate系列。..
据MacRumors报道，美国影后Reese Witherspoon旗下媒体公司 Hello Sunshine正在考虑出售，苹果是有兴趣的买家之一。..
据LG电子今天发布业绩报告显示，初步核实公司第二季度营业利润同比增加65.5%，为1.1128万亿韩元（约合63亿元人民币），销售额同比增长48.4%，为17..
据火币矿池官方公告称，火因业务结构调整优化，生态交易所将于新加坡时间 2021 年 7 月 23 日15: 00 停止向用户提供服务。同时 7 月 14 日15： 00..
过去的2020，是不平凡的一年，我们有无措，有失落，但更多的是坚守希望的勇气;这一年注定是变革的一年，营销打法在变，行业趋势在变，商业模式更是..
最近几年大家对洗碗机的认识渐渐增多，越来越多的人把洗碗机列入厨房必备大件之一。那么洗碗机除了能够洗碗还能干什么呢?果蔬清洗机需要格外购买..
2021最值得关注的人工智能平台是哪个?表现强劲的昇腾概念股告诉你答案。世界人工智能大会召开在即，人工智能被全球关注，昇腾概念股也持续活跃，..
近日，由南京市人社局指导、雨花台区人社局联合中国（南京）软件谷企服部主办的2021毕业季“+U”人才服务系列——【雨花产业链】专场招聘会+直播带..
2021年开始，店播逐渐成为抖音内品牌产品推广的重要手段，店播具有高曝光（品宣曝光渠道，品效合一）、高转化(旗舰店用户信赖度高)、高收益(议价空..
2021 年 7 月 7 日- 10 日， 2021 世界人工智能大会（以下简称“WAIC2021”）在上海召开，以“智联世界、众智成城”为主题，围绕“AI赋能城市数字..
摘要:巨米智能24小时分布式自助药房处方流转整体解决方案不仅可以实现合理合规承接院内处方，而且优化了患者院外购买处方药的体验，解决了医患“小..
7月6日，国内知名社区团购头部企业同程生活发布公告，宣布更名为“蜜橙生活”并进行业务转型。据了解，蜜橙生活将正式入局直播供应链，进一步加大..
当贝投影仪星空影院进社区公益露天电影活动，全国火热进行中!在6月28日刚刚结束的杭州站首场云厦连园小区室外露天电影活动中，现场居民们在一片欢..
鼻腔是我们人体呼吸的第一道关口，每天有大量的的灰尘和细菌，通过鼻腔进入我们的呼吸道。如果鼻腔内鼻粘膜受到疾病、环境等危害，造成鼻粘膜破损..