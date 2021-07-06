“专治”小朋友熬夜玩游戏 腾讯正式上线零点巡航功能

小灰是一位业余“改娃师”，他的爱好是“改造”盲盒中的一个个娃娃。一天夜里，他做了一个梦，梦中他身处中世纪的墓场，夜晚的天空中，乌云遮住了密布的星星，幽幽的月光被浓雾稀释，斜斜地照在一排排冰凉的石碑上，四周一片死寂，只有乌鸦在枯树上惨叫。梦的错位感让他眼前突然出现一片血红的蔷薇，他仿佛听到了鬼魅诱惑的低语。