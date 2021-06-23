因违法收寄危险违禁物品 国家邮政局约谈德邦快递

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。

约谈指出，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题影响恶劣。

约谈要求，德邦快递要举一反三，深刻吸取教训，严格责任，坚守底线，全力保障人民群众生命和财产安全。

一是要立即在全网部署开展安全隐患集中整治，以案为鉴，自上而下全面排查安全风险，做到源头不查清不放过、责任不追究不放过、漏洞不堵住不放过、管理不加强不放过。

二是进一步牢固树立安全发展理念，始终把用户和员工生命安全摆在首位，健全完善安全管理组织机构，加大安全生产投入，全面落实企业总部安全保障统一管理责任。

三是强化快件寄递风险管控，严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”，坚决防范涉枪涉爆、管制刀具、涉黄涉非、涉毒涉危等禁寄物品流入寄递渠道。

四是严格落实生产安全主体责任，突出强化夏季安全生产和汛期安全防范工作，以分拣中心、营业网点、员工宿舍等人员密集场所为重点，集中整治着装不规范、现场管理不到位、设备设施不达标、作业操作不合规“四不”问题，全面加强人员、车辆、消防、用电、机械操作等安全管理。

五是全力维护网络运行稳定，落实维稳防控“四个一”机制，扎实推进快递员群体权益保障，及时排查化解各类矛盾纠纷，妥善应对处置突发情况。做好行业常态化疫情防控，加快推进从业人员新冠疫苗“应接尽接”。