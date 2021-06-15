上海市场监管局开展618促销季网络专项监测

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:今日，上海市市场监管局宣布开展“6.18”促销季网络专项监测，本次监测涉及拼多多、天猫、京东等国内主流电商平台，聚焦电器、保健品、化妆品、鞋服等行业商品，重点监测虚假宣传、虚假促销、价格欺诈等违法行为。

根据数据，上海市市场监管局本次总计监测本市网络主体902181家，发现涉嫌不合规线索117条，其中涉及违法广告占82.05%，不正当竞争占13.68%，商品经营资质信息异常占4.27%。

同时，上海市市场监管局称，本轮促销季监测对开展直播的重点商品进行了深入监测，发现绝大多数店铺的直播都能按照法律法规的要求介绍商品，但仍有极少数主播在直播时主观蓄意通过宣传“正在开展限时限量促销活动、活动即将结束、即将恢复原价”等虚假促销的方式诱导消费者下单，以达到提升交易量的目的。

最后，上海市市场监管局提示消费者:

一、 选择靠谱网购平台，注意识别卖家资质。在购物时尽量选择自己熟知的诚信度高的网购平台，注意查看网站上所公示的各种亮证亮照标识。

二、 理性对待促销宣传，注意防范低价诱惑。尽量选择正规的官方旗舰店，通过货比三家搞清商品真实信息，注意识别正规的网上促销打折行为和欺诈行为，不要盲目追求低价，因小失大。

三、 防范设置格式条款，注意了解商品信息。在实际交易中注意掌握店家的促销规则及隐藏的霸王条款，避免商家利用格式条款等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。

四、 谨慎选择甄别交易对象，注意安全支付方式。应注意识别一些“临时上线”的某些网络购物渠道，注意防范缺乏第三方支付平台做保障的购物平台，一定要拒绝微信朋友圈中私下转账个人间交易，这类交易存在较大消费安全隐患，而且消费者权益难以得到保障。

五、 留存好交易凭证，注意及时维权。无论通过何种方式购物，消费者应注意保留交易中聊天记录、购物页面、促销宣传、支付凭证、快递单等，以便出现纠纷时及时有效维权。