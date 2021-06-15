上海市场监管局开展618促销季网络专项监测

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 618最新资讯 > 正文

上海市场监管局开展618促销季网络专项监测

2021-06-15 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:今日，上海市市场监管局宣布开展“6.18”促销季网络专项监测，本次监测涉及拼多多、天猫、京东等国内主流电商平台，聚焦电器、保健品、化妆品、鞋服等行业商品，重点监测虚假宣传、虚假促销、价格欺诈等违法行为。

根据数据，上海市市场监管局本次总计监测本市网络主体902181家，发现涉嫌不合规线索117条，其中涉及违法广告占82.05%，不正当竞争占13.68%，商品经营资质信息异常占4.27%。

同时，上海市市场监管局称，本轮促销季监测对开展直播的重点商品进行了深入监测，发现绝大多数店铺的直播都能按照法律法规的要求介绍商品，但仍有极少数主播在直播时主观蓄意通过宣传“正在开展限时限量促销活动、活动即将结束、即将恢复原价”等虚假促销的方式诱导消费者下单，以达到提升交易量的目的。

京东618 (1)

最后，上海市市场监管局提示消费者:

一、 选择靠谱网购平台，注意识别卖家资质。在购物时尽量选择自己熟知的诚信度高的网购平台，注意查看网站上所公示的各种亮证亮照标识。

二、 理性对待促销宣传，注意防范低价诱惑。尽量选择正规的官方旗舰店，通过货比三家搞清商品真实信息，注意识别正规的网上促销打折行为和欺诈行为，不要盲目追求低价，因小失大。

三、 防范设置格式条款，注意了解商品信息。在实际交易中注意掌握店家的促销规则及隐藏的霸王条款，避免商家利用格式条款等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。

四、 谨慎选择甄别交易对象，注意安全支付方式。应注意识别一些“临时上线”的某些网络购物渠道，注意防范缺乏第三方支付平台做保障的购物平台，一定要拒绝微信朋友圈中私下转账个人间交易，这类交易存在较大消费安全隐患，而且消费者权益难以得到保障。

五、 留存好交易凭证，注意及时维权。无论通过何种方式购物，消费者应注意保留交易中聊天记录、购物页面、促销宣传、支付凭证、快递单等，以便出现纠纷时及时有效维权。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 拼多多618推极简玩法：不熬夜、不用算、品牌极致优惠“所见即所得”

    当 “80后”开始在微博上感慨“老年人作息不适合剁手”时，618购物节已悄悄来到第18个年头。自5月下旬始，各大电商平台开始进入618备战阶段。从陆续披露的大促玩法来看，今年618，平台普遍聚焦规则简化，关注重点重回消费体验。新电商平台拼多多也于近日“低调”开启年中大促。“拼多多618将延续百亿补贴思路，联合入驻品牌，对销量好、关注度高的产品加大补贴力度，不搞预售，直接让利，回归大促初心。”拼多多相关负责人表示。此

    拼多多 百亿补贴 苹果

  • 迎接618，“手机淘宝”更名为“淘宝

    今天上午，淘宝官方微博宣布，“手机淘宝”应用更名为“淘宝”。

    手机淘宝 淘宝

  • 淘宝618今晚开启！这次有什么新玩法？

    早上刷朋友圈的时候，我突然发现:淘宝618今天晚上就要开启了!好家伙，这么早?距离6月18日还有近一个月呢?“吓”得我赶紧去研究了一波这次618的新玩法，看看有没有什么特别优惠，生怕错过“一个亿”。

    淘宝 618 618大促

  • 今年618淘宝天猫将有这3个变化

    今天，淘宝天猫商家事业部总经理齐俊生在2021商家产品升级发布会上透露，今年618淘宝天猫将有这些变化:1、千牛工作台将进行全面升级，新版计划在7月份正式上线。升级后的千牛工作台将大幅降低商家开店门槛，提供基础物流、营销、装修等官方免费服务和工具。

    淘宝 天猫 618

  • 2021淘宝618活动什么时候开始 淘宝618年中优惠活动日历

    2021年的淘宝618的活动已经正式的开启了预热活动，不少朋友都准备在最近买买买，所以今天就来为大家分享一下淘宝618年中优惠活动日历。

    淘宝 淘宝618

  • 天猫618活动规则 2021淘宝天猫618活动详情

    2021年天猫的618狂欢节马上就要到了，目前是已经开启预售模式，很多玩家还不清楚今年的天猫618的活动到底有哪些以及规则是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

    天猫618

  • 手机淘宝正式更名为淘宝 还换上了“618”氛围皮肤

    618前，手机淘宝正式改名为“淘宝”。据悉，目前在App Store等各大应用商店里，原来“手机淘宝”APP的名称已经变成了“淘宝”。这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。

    淘宝 天猫

  • 今年618，我选择“躺平”

    不出意料的话，各家电商平台的数据会再上一个台阶。但在今年热闹的618面前，越来越多年轻人表示反对套路，坚决躺平。背后的原因是，重复着多年“雷同”剧本的618，早已不能激起他们的拼单热情和购物欲望了。

    618 躺平 京东618

  • 2021天猫618活动什么时候开始 淘宝天猫618活动时间

    2021年5月20日，在今天天猫官方宣布今年的淘宝天猫618活动即将在5月24日晚上8点开始预售，具体的活动时间是从6月1日到6月20日，优惠折扣力度持续20天！

    天猫618 淘宝618

  • 2021天猫618优惠福利活动汇总 今年淘宝天猫618活动规则

    2021年淘宝的天猫618的活动日历已经公布，今年的天猫618的规则还是比较复杂的，活动也非常的多，所以如果不搞清楚有哪些活动可能就会很迷茫，下面就来为大家分享一下2021天猫618优惠福利活动汇总。

    天猫618

  • 618福利！淘宝联盟取消微博知乎平台内容限制

    为进一步降低商家操作成本，丰富达人在内容平台可推广商品池，近日，淘宝联盟公布“星X计划2.0”，取消对微博、知乎两大平台内容库限制。

    淘宝联盟 微博 知乎

  • 天猫618红包雨活动地址 2021淘宝天猫618红包怎么领

    天猫618的活动已经开始预热了，大家非常期待的就是本次天猫618节的超级红包以及红包雨的活动什么时候开始，今天就来为大家分享一下2021淘宝天猫618红包怎么领。

    天猫 天猫618

  • 618大动作 手机淘宝正式更名为淘宝！图标也变了

    618前，手机淘宝正式改名为淘宝”。据了解，目前在App Store等各大应用商店里，原来手机淘宝”APP的名称已经变成了淘宝”。据悉，这是自淘宝推出移动端以来的首次改名。伴随着此次改名”，淘宝APP也换上了618”的氛围皮肤。更名后的淘宝APP在新功能”中介绍称：88VIP会员618期间可领520元专属消费券；天猫榜单权威发布：618期间看榜下单，不会买错。事实上，大部分人早已习惯了淘宝”这个称呼。对于突如其来的更名”，很多网友评论

    淘宝 天猫

  • 天猫618预售提前

    刚刚，天猫宣布将于5月24日晚8点开始618预售，这意味着消费者不用再像以往一样熬夜抢预售，本次天猫618折扣持续20天，从6.1-6.20。

    天猫 618 京东

  • 天猫618最新大额红包领取地址 2021淘宝天猫618超级红包在哪领

    淘宝天猫的618大促越来越近了，最近每天天猫都会送出很多大额的红包，如果运气好的话，甚至还是有618元红包，很多朋友还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。

    天猫 天猫618

  • 618我们没有最值钱的，只有最有价值的！

    618 我们没有最值钱的，只有最有价值的！618 即将来临，各路“神仙”已备下半年积蓄，决定在 618 较量一番，看谁能挥金如土还能不用吃土!观察了历年 618 过后身边“各路神仙”的“结局”，有那么一群人最完美!学生党就算背地里吃土，也要表面上坚强!平时牙缝中省下的块儿八毛，如今也堆成了一个可观的小金库，购物车塞满了半年选好的宝贝， 618 当天购物车和余额宝瞬间清空!清空购物车满足了昨天的欲望，清空余额宝断送了明天的欲?

    618

  • 围观“618沙雕新品”趣味视频 在京东618选万千家电好物

    最近，一支名为《 618 沙雕新品联播》的病毒视频受到众网友关注。视频以新闻播报的形式，介绍了一批不走寻常路的家电产品，如双开门电饭煲、桌面吸尘器、可卷曲电视和华为智慧屏等，引来网友纷纷点赞：“够奇葩，戳中我的笑点”、“双开门电饭煲yyds，乐死我了”，还有网友询问：“这么‘沙雕’的产品哪儿有卖？我要在家里摆一台！”这些家电新品“沙雕”在何处？根据《 618 沙雕新品联播》的介绍，双开门电饭煲仿佛行为艺术一般，

    京东618

  • 天猫618什么时候开始 2021天猫618活动日历安排

    2021年的618年中大促活动马上就要开启了，各大电商都会提前进行预热，其中天猫618的活动日历已经出来了，很多朋友还不清楚本次天猫618的活动安排，下面就来为大家分享一下。

    天猫618 天猫

  • 达达集团启动618：即时零售加速破圈 让618迈入“1小时达”时代

    又是一年618，迎着众人期盼来了。5 月 20 日，国内领先的本地即时零售和配送平台达达集团宣布，将在 6 月 1 日至 20 日期间，联合京东到家平台上包括超市便利、生鲜果蔬、手机数码、医药健康、家居时尚、鲜花蛋糕、母婴等各品类超过 10 万家实体门店，以及伊利集团、蒙牛集团、益海嘉里、宝洁中国等一线快消品牌，线上线下全渠道打通，并基于达达快送的即时配送能力保障，为全国约 1400 个县区市的消费者，提供 618 也能全品类 1 ?

    达达集团

  • 当“618”步入成年：京东要怎么抓住Z世代？

    当“Z世代”逐渐成长为中国“互联网+”的中坚力量，迎合这些年轻消费者的新圈层、新偏好，细分市场的新品类也迎来了发展机遇。在此情况下，以用户需求作为反向驱动的C2M产业模式，解开了摆在品牌厂商及网购平台面前，如何让新品“出道即爆款”、怎么让新品类加速“破圈”的难题。

    京东618 Z世代 京东
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM