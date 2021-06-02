薇娅严选被强制执行 此前擅用薇娅字样构成不正当竞争

5月29日消息，知名带货主播薇娅就售卖山寨Supreme联名商品道歉。薇娅团队表示，公司与古姿GUZI达成此次合作前，双方签署了完备的法律协议，并要求GUZI及授权方提供了相关资质及授权文件，但还是出现了授权争议问题，对此向购买了此产品的消费者诚挚道歉。古姿已全渠道停止售卖该款产品，本次在薇娅直播间购买了此产品的消费者可以随时向商家申请只退款不退货。视频值得注意的是，有媒体扒出了薇娅合作的挂脖风扇品牌方的一些不为人