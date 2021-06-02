薇娅严选被强制执行 此前擅用薇娅字样构成不正当竞争

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 薇娅最新资讯 > 正文

薇娅严选被强制执行 此前擅用薇娅字样构成不正当竞争

2021-06-02 17:29 · 稿源：站长之家

今年3月，薇娅方以不正当竞争为由将薇娅严选诉至法院，请求判决“薇娅严选”停止侵权、赔偿损失。

当时，法院认定，“薇娅严选”未经薇娅许可，擅自使用薇娅姓名已构成不正当竞争。

1.png

法院一审判决，薇娅严选停止使用含有“薇娅”字样的公司名称，并赔偿40逾万元。

据悉，今年4月，薇娅严选已被广州市白云区市场监督管理局列入经营异常名录。

6月1日，薇娅严选（广州）供应链管理有限公司新增强制执行信息，目前该公司已被强制执行40.50万元。

2.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM