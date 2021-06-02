薇娅严选被强制执行 此前擅用薇娅字样构成不正当竞争

今年3月，薇娅方以不正当竞争为由将薇娅严选诉至法院，请求判决“薇娅严选”停止侵权、赔偿损失。
当时，法院认定，“薇娅严选”未经薇娅许可，擅自使用薇娅姓名已构成不正当竞争。
法院一审判决，薇娅严选停止使用含有“薇娅”字样的公司名称，并赔偿40逾万元。
据悉，今年4月，薇娅严选已被广州市白云区市场监督管理局列入经营异常名录。
6月1日，薇娅严选（广州）供应链管理有限公司新增强制执行信息，目前该公司已被强制执行40.50万元。
今年3月，薇娅方以不正当竞争为由将薇娅严选诉至法院，请求判决“薇娅严选”停止侵权、赔偿损失。
当时，法院认定，“薇娅严选”未经薇娅许可，擅自使用薇娅姓名已构成不正当竞争。
法院一审判决，薇娅严选停止使用含有“薇娅”字样的公司名称，并赔偿40逾万元。
据悉，今年4月，薇娅严选已被广州市白云区市场监督管理局列入经营异常名录。
6月1日，薇娅严选（广州）供应链管理有限公司新增强制执行信息，目前该公司已被强制执行40.50万元。
薇娅严选被强制执行。据天眼查显示，6月1日，薇娅严选（广州）供应链管理有限公司新增一则被执行人信息，案号(2021)粤0111执9920号，执行标的111681元，执行法院为广州市白云区人民法院。
5月21日，薇娅“521薇娅狂欢节”在杭州落幕。微博话题#薇娅直播间亿元补贴红包#阅读量达到1.4亿，讨论30万。
5月21日消息，博主Abestyle发文质疑，头部主播薇娅在直播间内售卖山寨潮牌Supreme联名商品。这款所谓Supreme与GUZI的联名商品是一个挂脖小型风扇，薇娅在直播间介绍，这是潮牌Supreme首次与国货品牌古姿”联名合作商品，售价仅为198元。Abestyle指出，正版Supreme不会和国货品牌做任何联名，就算真的联名，也不会是198价格售卖。对此，薇娅在直播间表示，因GUZI与Supreme联名的挂脖风扇产品涉及争议，因此对购买该商品的消费者做出
在最新一期薇娅直播带货中，小米11青春版在薇娅直播间上架销售。今日，雷军微博晒出了薇娅的直播带货视频，并在和网友互动中多次点赞。这款手机是目前我卖过的最轻的手机，只有159g。”薇娅在直播间说道。视频规格方面，小米11青春版采用6.55英寸90Hz AMOLED柔性屏，发高通骁龙780G处理器，最高配备8GB内存、256GB存储，前置2000万像素，后置6400万AI三摄，电池为4250mAh，支持33W闪充，机身厚度只有6.81mm，重量仅有159g。价格方?
此前在薇娅在直播间售卖一款Supreme x GUZI联名挂脖小型风扇，被公开质疑该款商品是山寨联名，对此，薇娅团队今日发表回应称:此事暴露了我们对于潮流品牌的积累和认知不足，我们深感惭愧。
最近《新财富》发布了全国富豪榜单，头部主播黄薇（薇娅）及其丈夫董海峰以90亿元财富值成功登上第490位，与“老干妈”创始人陶华碧排名相同。
5月16日晚间，小米公司官方微博宣布，知名带货主播薇娅与小米公司达成战略合作。小米表示，薇娅女士及团队莅临小米总部，与小米直播达成战略合作协议，未来双方将会进行长期、全面、深入的合作，小米直播将与薇娅一起给大家带来更多好到不用挑的科技潮品。小米集团合伙人、小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示，未来会有更多的小米公司产品登陆薇娅直播间。值得注意的是，在最新一期薇娅直播带货中，小米11青春版在薇娅
国内直播带货领域的“四大天王”大家都耳熟能详，分别是:薇娅、李佳琦、老罗罗永浩和一直处于风口浪尖并自称是农民的儿子——辛巴。
又是一年618，相比较以往，今年618预售日提前到了5月24日。与此同时，直播带货作为当下电商新潮流，自然也成为今年618的看点。
“521薇娅狂欢节”正在如火如荼地进行着，然而造节的这位“直播带货女王”近日却深陷售假丑闻。5月14日晚，薇娅直播间售卖的一款198元“潮牌Supreme与国货品牌古姿GUZI联名的挂脖小型风扇”，次日被时尚博主Abestyle爆料为山寨货。据Abestyle称，“GUZI是个很不知名的国内小牌子，且正版Supreme也从未和任何国产品牌做过联名，更不会以198（元）卖”。
小米公司昨晚宣布，薇娅与小米直播达成战略合作协议。未来双方将会进行长期、全面、深入的合作。小米集团合伙人、小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在微博上表示，未来会有更多的小米公司产品登陆薇娅直播间。
5月29日消息，知名带货主播薇娅就售卖山寨Supreme联名商品道歉。薇娅团队表示，公司与古姿GUZI达成此次合作前，双方签署了完备的法律协议，并要求GUZI及授权方提供了相关资质及授权文件，但还是出现了授权争议问题，对此向购买了此产品的消费者诚挚道歉。古姿已全渠道停止售卖该款产品，本次在薇娅直播间购买了此产品的消费者可以随时向商家申请只退款不退货。视频值得注意的是，有媒体扒出了薇娅合作的挂脖风扇品牌方的一些不为人
7个小时、25组明星嘉宾助演、45家冠名和赞助品牌，从亿元专属补贴红包、到全场秒杀福利，从歌舞、说唱，到脱口秀、相声表演，“521薇娅狂欢节”今年正式迈入了第五个年头。
“不负每一个心愿，不负自己心底最初的声音。”薇娅站在舞台上，背后是璀璨的灯光。5月21日晚，杭州奥体中心小莲花场馆内人声鼎沸，薇娅狂欢节在这里如期开场，而在线上，其直播间的观看人数也急速攀升。
就售卖售卖山寨Supreme联名商品一事，薇娅公开道歉称：很惭愧，向大家诚恳道歉，这次授权争议事件是我和我的团队永远铭记的教训，我们也绝不会回避此次事件中应该承担的责任。”5月28日，针对古姿GUZI X Supreme挂脖风扇授权争议事件，谦寻文化今日发布情况说明。公告指出，公司与古姿GUZI达成此次合作前，双方签署了完备的法律协议，并要求GUZI及授权方提供了相关资质及授权文件，但还是出现了授权争议问题，对此向购买了此产品的
5月14日，一款Supreme与国产品牌GUZI的联名款挂脖风扇在薇娅直播间售卖。售价198元。当时，有消费者指出，该款挂脖风扇是山寨Supreme联名，但薇娅声称这是和国外正版的Sup联名。
天猫618预售昨晚才刚刚开启，李佳琦，薇娅就再次创下了销售佳绩。剧天猫数据显示，618预售首日，李佳琦和薇娅的直播间场观均破亿，销售额都超过20亿。
针对古姿GUZI X Supreme挂脖风扇授权争议事件，薇娅方今日发布情况说明，用户可以随时申请只退款不退货。威亚在公告中指出，公司与古姿GUZI达成此次合作前，双方签署了完备的法律协议，并要求GUZI及授权方提供了相关资质及授权文件，但还是出现了授权争议问题，对此向购买了此产品的消费者诚挚道歉。公告称，古姿已全渠道停止售卖该款产品，本次在薇娅直播间购买了此产品的消费者可以随时向商家申请只退款不退货。此外，薇娅方面还
天猫618预售已于5月24日晚8点正式开始，李佳琦和薇娅2名头部主播的销售表现相当亮眼，24日晚他们的直播间场观均破亿，销售额都超过20亿!
5月24日消息，根据《新财富》发布的2021年财富排行榜，年仅36岁的主播薇娅与其丈夫董海锋以90亿元财富值首次登榜，排名第490位，比肩74岁老干妈”创始人陶华碧以及饿了么创始人张旭豪。报道指出，走到这一步老干妈陶华碧用了23年，张旭豪用了13年，薇娅只用了5年时间。相关数据显示，仅2020年，薇娅带货达311亿元，李佳琦带货达218亿元，辛巴带货则达121亿元，出道时间最晚的罗永浩带货19.7亿元。这直播带货的这五年时间，珍惜羽毛
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