阿里巴巴招募鉴黄体验官 日薪1000元营养费

在现代化的社会里，想要不接触电子屏幕已经是很难的一件事了。很多人因为工作，每天都要面对屏幕很长时间。在这个过程中，有一双无形的黑手笼罩住了我们的眼睛健康。它就是屏幕蓝光。它对眼睛的危害大概有哪些呢？1.引起视觉疲劳相比起其它光，蓝光具有更短的波长和更容易散射的特性。当蓝光聚焦在眼底时，焦点不在视网膜上，而是在视网膜和晶状体之间。这增加了光线在眼内聚焦的色距，焦点之间的距离是视觉模糊的主要原因。所以直