盒马自主研发第三代智慧价签 将于今年6月在全国门店上架

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今年6月起，盒马自主研发的第三代智慧价签将在全国门店陆续上架。智慧价签将显示商品上架时间、新鲜度提示、热销排行榜等信息。
据介绍，以上的服务功能是盒马技术团队自主研发，选中某种商品，路过千百件商品的货架前，电子价签的指示灯会自动亮起。
同时，有了电子价签，线上如有订单，拣货员能在4分钟之内完成拣货。
站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今年6月起，盒马自主研发的第三代智慧价签将在全国门店陆续上架。智慧价签将显示商品上架时间、新鲜度提示、热销排行榜等信息。
据介绍，以上的服务功能是盒马技术团队自主研发，选中某种商品，路过千百件商品的货架前，电子价签的指示灯会自动亮起。
同时，有了电子价签，线上如有订单，拣货员能在4分钟之内完成拣货。
时代的发展科技的进步造就了很多传奇和新生的事物，比如出行我们可以选择共享单车、uber，旅行可以选择Airbnb等共享住宿，出门在外手机没电还有共享充电宝等等，共享这经济从一开始到现在，就一路伴随着质疑与光环。也许，我们要理解它能成立背后的原因和基本商业逻辑。共享之所以能够火遍全球，是因为大幅提高了匹配效率，让闲置的资源得到充分的利用。这是一种非常了不起的商业模式但这只是共享经济里的一种形态。并非全集。随着
2021 年 4 月22- 23 日，第三届零售银行发展大会在沪召开，大会以“数智零售时代”为主题，从“多点开花新业态”与“科技赋能，行稳致远”两大专题切入，为 400 余位与会嘉宾带来20+场精彩的主题演讲。(第三届零售银行发展大会 现场图)聚焦零售银行发展战略选择，解析各家银行如何顺势而为、谋势而动展开分享与交流。零犀科技联合创始人、总裁翁绍斌先生应邀出席了本次活动，并在会上发表了题为《扩规模 ，提效率—AI智慧，精耕“?
今日，阿里巴巴宣布发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”。据介绍，“翱象”会通过构建基于用户、商品、品类、LBS（地理位置）等深度数智洞察能力，结合会员营销等SaaS基础能力，实现人、货、场充分结合，有效推进商户经营能力。
2021 年 5 月23— 25 日，由中国连锁经营协会（CCFA）、上海市商务委、浦东新区政府共同主办的“ 2021 中国国际零售创新大会”在上海隆重召开。大会以“科技让零售更高效”为主题，深入探讨零售新模式、新渠道、新商品、新格局、新变化。作为中国连锁经营协会的战略合作伙伴，数衍科技受邀参会并荣获“ 2021 年度零售行业技术新锐企业”。“零售行业技术新锐企业”评选由中国连锁经营协会（CCFA）发起，旨在展现中国零售领域最新科
凤凰网科技讯 北京时间5月15日消息，尽管美国开始放松新冠肺炎疫情管制，但是苹果公司已通知其美国零售店，强制佩戴口罩和其他与疫情相关的程序目前依旧有效。不过，苹果也表示，公司继续评估卫生和安全措施，但没有告诉员工预计何时会改变防疫程序。苹果补充称，公司的首要任务是保证员工和顾客的安全。美国疾病控制和预防中心(CDC)在周四发布最新防疫指导意见称，新冠疫苗完全接种者在大多数公共场所不再需要佩戴口罩，也不再需?
得益于国内对疫情的控制， 2020 年被疫情影响冲击最大的实体零售行业逐渐回暖，截止 21 年初，疫情影响已基本消弭， 4 月 16 日，国家统计局发布一季度社会消费品零售总额数据，同比大增33.9%约达10. 52 万亿元，今年一季度的社零总额已经超过 2019 年同期水平。此前，据中国连锁经营协会《新冠肺炎疫情对中国连锁餐饮行业的影响调研报告》数据显示，80.3%的企业表示疫情过后将以“做好准备迎接快速开店发展的窗口期”作为重点工作
近年来，国内内衣品牌，纷纷采用更丰富的尺码选择、更数字化的测量方式、更灵活的触达消费者的方式，在高度分散的内衣市场脱颖而出。在数字化的道路上，传统内衣品牌也在积极采取行动。 在新的数智化战略布局下，都市丽人逐渐转变为DTC直接面向消费者运营模式，以“1-2-3”新零售策略，通过内外合力，使得线上与线下、直营与加盟间的关系更为紧密，积极赋能线下门店，提升各渠道销售竞争力，走出了一条属于自己的“新零售之路”。
【TechWeb】5月6日消息，据苏宁官方发布的消息，江苏省国资、南京市国资与苏宁签署了组建新零售发展基金的框架协议。据介绍，新零售发展基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资，总规模200亿元。基金将以“市场化、法治化”为原则，在保障投资风险前提下，采取投资苏宁优质资产与优质业务等方式，进一步发挥苏宁现代商贸流通龙头企业的示范带动作用，实现国资、民资资源互补、合作共赢，促进现代商贸流通体系持续快速发
在广西最南端的半岛城市北海，无数人为之神往。当地说:每一条路走到最后都是通向大海，饱经风雨的黎建胜牵手零售云家电店、家居店，正不断找寻人生“航道”。无数像黎建胜的合作伙伴，编织起零售云完善的“服务网络”，4月30日零售云单天开店高达193家，全国门店突破8800店县域扩张再提速。五一期间，芝华仕合作店全国13座城市开店20家，在广东、福建、江苏等多区域重点布局。“向南走，到北海”，高管创业零售云家电、家居多业态?
凤凰网科技讯 北京时间5月27日消息，亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)周三在年度股东大会上表示，零售业的竞争要远远比智能机市场激烈。他的这一表态明显是在暗示苹果和谷歌在手机市场占据主导地位。此前，华盛顿特区总检察长对亚马逊提起反垄断诉讼，指控它推高消费者价格。股东向贝佐斯发问称，如何回应那些批评亚马逊体量过于庞大或者市场力量太强的声音。他表示，零售业正在繁荣发展。“消费者可以在几十个大型全国性零售商?
在互联网+持续赋能下，化妆品行业整体呈现数字化转型趋势，业内企业为抢占市场份额，纷纷拓展线上市场。丽人丽妆黄韬董事长创立的上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（605136.SH）作为国内领先的化妆品网络零售服务商，对行业特点、品牌特征及消费习惯有着深刻理解和洞察，拥有丰富的线上零售行业运作经验，具备数据分析及精准营销策划能力，能够为品牌方提供线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售等服务。据了解，丽人丽妆主
据AppleInsider周五报道，尽管一些零售商已经放宽了COVID-19的限制，但苹果公司将在美国的Apple Store保留其戴口罩规定和相关的保障措施。据彭博社报道，该公司通知Apple Store员工，它计划维持现有的COVID-19协议。这一立场与沃尔玛、山姆会员店、Trader Joes和好市多等其他零售商形成对比，后者最近放宽了限制，允许接种疫苗的购物者在不戴口罩的情况下进入某些商店。目前，Apple Store要求顾客和工作人员在进入前戴上口罩并接受
一家位于巴基斯坦的零售商正在接受NVIDIA即将推出的GeForce RTX 3080 Ti和GeForce RTX 3070 Ti显卡预购。该零售商提到的这些显卡将是基本型号，其价格是官方价格两倍多，这意味着这家零售商肯定在利用目前显卡短缺情况并赚取巨额利润。NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti预购价格定在2700美元以上，RTX 3070 Ti在上市前几周被零售商定在2000美元以上。NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti和RTX 3070 Ti显卡将分别于6月3日和10日登上零售货架。然而
三江并流，英雄逐浪立潮头，。在云贵川三省交界处宜宾市，得天独厚的原生态天然优势，让五粮液从这里开始香醉世界。土生土长的曾建华，亲眼见证了宜宾这个小城和自己的起伏发展。成功的起点:从白手起家到千万资产在曾建华的记忆中，小时候的南溪还是宜宾下面的一个县，一共只有两条街，一条正街一条后街，仅有区区1万多人口。2004年南溪进入大发展，曾建华的家庭却遭遇到大变动，从小成绩优异的他选择了辍学前往成都。一年的几经反
惠特利国际交易所-区块链应用将蔓延到整个新零售行业惠特利国际交易所平台具有强大的背景，可以保证平台的安全和可靠性。同时，惠特利交易所以客户为中心的原则，建立了优秀的运营团队、优秀的管理团队、优秀的风险控制团队和优秀的项目选择团队。每个项目都经过严格筛选，以供客户选择。技术上，Whately惠特利交易所充分保护客户隐私，包括保护用户的数据、资金安全，防止以任何形式窃取客户信息。惠特利国际交易所Whately---区块
阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”。阿里巴巴称，“翱象”将会为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。
福特之前承诺推出4万美元的全电动皮卡。福特今天公布了产品照片，它是2022款F-150 Lightning Pro，福特将其电动卡车技术带给普通客户和商业客户。在新车型中，这款工作用的电动卡车是最实惠的，它保留了其消费者XLT、Lariat和Platinum产品的一些特点技术，但与乙烯座椅和标准的全尺寸备胎等配置搭配。访问：天猫6·18 活动主会场 | 天猫6·18手机版 | 预售惊喜福袋京东6·18“头号京贴”已经开领：满200-30 满1000-60当然，重要的?
据外媒报道，著名设计师Art Gensler去世，享年85岁。他生前曾创立了世界上最大的建筑公司并帮助创建了苹果零售店。在他62年的职业生涯中，Gensler设计了从办公桌到世界第二高的建筑的一切东西。由他创立的Gensler公司则遍布50个国家，拥有5500多名员工，其以开创性的设计而闻名如上海中心大厦和首批100家苹果专卖店等。据《旧金山纪事报》报道，这位杰出的设计者在跟肺病抗争18个月后于当地时间周一在睡梦中去世。Gensler第一次见?
优信二手车作为中国二手车上市第一股优信集团的平台，一直主打的是线上二手车交易，满足了非常多的消费者不出门网上看车选车的需求，但对于部分用户来说，他们担心网上买车不放心，因为不能亲眼看到车、亲身体验车，因为，优信二手车平台开启了线下销售的新平台。为了更好的满足用户的需求，优信二手车西安超级卖场开业了，为客户扫除担忧，提供最优质的服务。优信二手车西安超级卖场坐落于西安市长安区公诚二手车交易市场，是第一
苹果公司已经公布了Apple Via del Corso门店的设计，这是其最新的零售店，位于意大利罗马的市中心。苹果公司说，这家商店保留了宏伟的马里诺利宫设计，向罗马丰富的艺术和文化历史致敬，并使其成为苹果最重要的修复项目之一。
近日，华为官方已公开宣布，将于6月2日召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，届时鸿蒙2.0正式版也将正式发布。此前报道显示，华为技术有限公司..
对于不少iOS用户来说，华为的AR地图也已经登陆了，其基于河图（Cyberverse）技术构建。从描述上看，华为的AR地图通过用户的相机获取取景图片进行平..
【TechWeb】据国家工商信息显示， 5月27日，浙江猫精人工智能科技有限公司新设成立。该公司法定代表人为库伟，注册资本5000万人民币，经营范围包括..
最近几个月，亚马逊一直深陷与工作环境相关的道德谴责。作为本月早些时候宣布的“Working Well”健康安全计划的一部分，其在工作场所设置的“冥想..
苹果正在准备新版的入门级AirPods，它们打算在 2021 年底前上市销售。..
随着发布日期的邻近，英伟达 GeForce RTX 3080 Ti 显卡的公版外形和完整规格也已被完美曝光。VideoCardz 指出，公版 RTX 3080 Ti 拥有 10240 个 C..
被问及平台经济领域的反垄断监管相关问题时，美团CEO王兴表示，政府强化监管，对互联网和科技行业整体有积极意义，是为了保护公平竞争和鼓励创新的..
今日，微信圈子发布公告称，因业务发展方向调整，该功能将于2021年12月28日正式停运。微信圈子的前身是“好物圈”，于2019年初上线。2019年12月，..
【TechWeb】5月29日消息，据GSMA微信公众号消息，全球移动通信系统协会GSMA宣布，中国荣耀终端有限公司（以下简称“荣耀”）正式加入GSMA，成为其..
【TechWeb】5月29日消息，据企查查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增多项专利信息，其中包括“柔性显示组件以及显示装置”专利。专利摘..
就售卖售卖山寨Supreme联名商品一事，薇娅公开道歉称：很惭愧，向大家诚恳道歉，这次授权争议事件是我和我的团队永远铭记的教训，我们也绝不会回避..
前不久，苹果举办春季新品发布会上，带来了全新的iMac、iPadPro、AirTag等产品，但外界期待的新款AirPods却没有如愿出现。甚至令人怀疑，苹果是否..
今年2月份，雷军就曾在与米粉互动时透露，今年将重启小米平板产品线，米粉们苦苦期待的小米平板5终于得到确定。不过，如今时间即将进入6月份，转眼..
根据国务院办公厅公布的2021年节假日安排，今年的端午节假期为6月12日至14日，共3天，不调休。按照目前铁路客票预售期最长为15天的规定，5月29日（..
【TechWeb】5月29日消息，万物新生（爱回收）提交赴美IPO申请，拟于纽交所上市，股票代码为RERE。此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰..
据国外科技媒体报道：世界；美国最大的加密货币比特币（Bitcoin）上周五跌至本周最低水平，本月迄今跌幅接近40%。上周五，加密货币价格下跌超过8%..
作为近年来影响巨大争议的科技企业骗局之一，血液检测初创企业 Theranos 创始人 Elizabeth Holmes 苦心经营的“女版乔布斯”形象，也在谎言破灭后..
不久前华为宣布，将会在6月2日举行发布会发布鸿蒙手机，除此之外一大波和鸿蒙系统有关的硬件也会正式登场。对中国消费者、广大科技爱好者来说，“..
苹果在 4 月的 Spring Loaded 活动期间推出了 2021 款 Apple TV 4K 机顶盒，在外观没有大改动的基础上，该公司仍为其升级了性能更佳强大的处理器。..
早在去年八月份，疫情阴云仍未散去的时候，懂懂笔记夜探华强北“鬼市”，体验了一回不一样的人间烟火。近日，有网友透露，位于深圳福田区爱华路的..