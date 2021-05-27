盒马自主研发第三代智慧价签 将于今年6月在全国门店上架

据外媒报道，著名设计师Art Gensler去世，享年85岁。他生前曾创立了世界上最大的建筑公司并帮助创建了苹果零售店。在他62年的职业生涯中，Gensler设计了从办公桌到世界第二高的建筑的一切东西。由他创立的Gensler公司则遍布50个国家，拥有5500多名员工，其以开创性的设计而闻名如上海中心大厦和首批100家苹果专卖店等。据《旧金山纪事报》报道，这位杰出的设计者在跟肺病抗争18个月后于当地时间周一在睡梦中去世。Gensler第一次见?