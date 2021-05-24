马云退出高德地图 此前已不再担任该公司最大股东

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马云退出高德地图 此前已不再担任该公司最大股东

2021-05-24 15:45 · 稿源：站长之家

据天眼查APP显示，5月22日，马云、侯军、成从武等从高德软件有限公司股东退出，新增股东阿里巴巴文化娱乐有限公司。

据悉，该公司成立于2001年，大股东为杭州宝轩投资管理有限公司，持股62.2642%。

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早在今年4月，马云在该公司的股份就从67.00%下降为25.2830%，并不再担任该公司最大股东。

资料显示，2014年，阿里巴巴宣布对高德公司股票进行现金收购，交易完成后，高德成为阿里巴巴100%子公司。

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