马云退出高德地图 此前已不再担任该公司最大股东

据外媒报道，据?苹果地图?专家Justin OBeirne披露，苹果今日将其Look Around功能扩展到了佐治亚州的亚特兰大。这是苹果自2019年6月发布该功能以来的第14次更新。Look Around最初是在iOS 13中引入的，它提供了类似谷歌街景的3D街道图像。在推出时，Look Around仅限于少数几个城市，但自那以后，苹果一直在扩展它，现在它已经在全球超20个城市和地区提供。苹果在其网站上有一个支持Look Around的地方列表，包括纽约、西雅图、旧金山?