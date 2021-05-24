马云退出高德地图 此前已不再担任该公司最大股东

据天眼查APP显示，5月22日，马云、侯军、成从武等从高德软件有限公司股东退出，新增股东阿里巴巴文化娱乐有限公司。
据悉，该公司成立于2001年，大股东为杭州宝轩投资管理有限公司，持股62.2642%。
早在今年4月，马云在该公司的股份就从67.00%下降为25.2830%，并不再担任该公司最大股东。
资料显示，2014年，阿里巴巴宣布对高德公司股票进行现金收购，交易完成后，高德成为阿里巴巴100%子公司。
据天眼查APP显示，5月22日，马云、侯军、成从武等从高德软件有限公司股东退出，新增股东阿里巴巴文化娱乐有限公司。
据悉，该公司成立于2001年，大股东为杭州宝轩投资管理有限公司，持股62.2642%。
早在今年4月，马云在该公司的股份就从67.00%下降为25.2830%，并不再担任该公司最大股东。
资料显示，2014年，阿里巴巴宣布对高德公司股票进行现金收购，交易完成后，高德成为阿里巴巴100%子公司。
阿里巴巴发布的2021财年第四财季及全年财报披露，2021年4月，高德地图全月平均日活跃用户数超过1亿。
高德地图发布V10.83新版本，AR驾车导航新增上线竖屏版，支持iPhone和安卓几乎所有机型。
5月20日，高德地图宣布上线汽车洗美修养”黑卡服务，首批在广州、深圳落地。无需储值，原价49元/年，现在只需1元年费即可成为高德黑卡用户！在带有黑卡联盟店”标识的门店线上下单，可享受该门店当前商品服务最低价，还可在黑卡价基础上享受平台不定期推出的满30减10、满100减25的超值优惠。以门店价60元的普洗服务为例，黑卡会员价若为35元，叠加优惠券10元，最终支付价格为25元，一次省下35元。不同于目前市面上各个车行的会员卡
4月25日，高德宣布竖屏版AR驾车导航上线，升级高德地图V10.83即可尝鲜，支持iPhone和安卓几乎所有机型。相横屏版，竖屏版更熟悉的操作方式，更直观的导航指引，一键切换经典导航模式，用着更顺手。高德表示，由于不需要变更手机方向，在驾车时使用竖屏版导航，用户可非常便捷地在经典导航和AR导航之间一键切换。一般道路上使用经典导航，也可避免AR模式下摄像头长时间开启带来的手机发热和耗电问题。视频截至目前，高德AR导航竖屏?
近日，沈阳一位新冠肺炎确诊患者的流调报告引起了网友热议，这位沈阳大爷两天三顿鸡架的记录不禁让网友发问，鸡架到底有多好吃？每回沈阳确诊人员行动轨迹里必有鸡架”，沈阳鸡架也借此冲上了微博热搜第一名。所谓鸡架，就是整只鸡去掉鸡腿、鸡爪、鸡胸等剩下的骨架，然后运用水煮、烤、炸、熏、炒等多种烹饪手法，让鸡架变得有滋有味。今天，高德地图发布全国鸡架分布图谱：全国鸡架”店最多的TOP10城市出炉！这10座城市分别是沈?
【TechWeb】5月5日消息，今年“五一”小长假时间调整为5天，加长版小长假成为民众出游的好时机。高德地图交通大数据显示，2021年5月1日至4日全国高速拥堵里程较2020年同期上升29.7%，为历年最高。数据显示，全国高速5月1日交通压力最大，10时至11时出程拥堵达高峰，而5月2日10时至11时、5月3日16时至18时、5月4日16时至18时高速拥堵程度较高，其中，北京、江苏、上海、广东、安徽、浙江、重庆等高速拥堵里程占比较高。五一小长假期
2020 年，我国商旅行业支出总量下降近40%，其中，高成长企业全年平均商旅支出下降12%。为全面捕捉2020 年我国高成长企业商旅支出变化，更好赋能高成长企业商旅支出管理，2021 年初，分贝通联合行业伙伴高德、南方航空、首旅如家等共同发布《2020 中国高成长企业商旅出行报告》（以下简称《报告》）。本《报告》以我国大商旅出行支出为背景，以全行业数千家高成长企业为报告样本，从商旅管理市场现状、商旅出行情况、商旅支出管控现
据中国交通报微信公号发布的消息，5月14日上午，交通运输部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、人力资源社会保障部、市场监管总局、国家信访局等交通运输新业态协同监管部际联席会议8家成员单位对滴滴出行
岛屿与大陆架沿线的浅水区域，对于人类活动和海洋生物种群的健康维系都有着重要的意义。但在相关区域不断发展的同时，绘图的难度和时间的密集性都是个挑战。多年来，遥感科学家们一直致力于改变这种状况。庆幸的是，由美国宇航局（NASA）资助的一项新研究，就在探索如何利用免费的卫星数据和云计算来完成这项工作。几个世纪以来，海洋测量师一直依靠船载工具（测深绳和声呐）来判断海底的深度和形状。不过 1970 年代的美国陆地（La
之前有消息称《战地6》将带来全新模式，而今天就有两张新的《战地6》截图泄露。根据泄露的截图可以看出，一张是一座海岛的俯瞰图，而另一张则是类似直升机的驾驶舱视角。屏幕中都出现了标志性的火箭发射塔，意味着两张截图所展现的都是同一张地图。根据之前博主Tom Henderson的爆料，《战地6》的主题背景将设定为2030年到2040年左右的美俄交战，而其中的一个作战地点就是日本的种子岛航天中心。玩家将扮演特工在该地图行动。海岛+?
据英国《金融时报》报道，马云将辞去湖畔大学校长职务，且马云将不会担任任何重组后的机构内任何高级职务，同时湖畔大学也将重组其教育项目。
一张包括薛定谔盆地（月球上一个重要的地质区域）漫游车路径的新地图可以指导未来的探索任务。该地图由月球和行星研究所的一个实习生团队创建，其中包括阿肯色州行星科学中心的研究员Ellen Czaplinski和发表在《行星科学杂志》上的一篇论文的第一作者。研究人员确定了位于月球南极附近的薛定谔盆地的重要地质特征。薛定谔是月球上第二年轻的撞击盆地，包括不同的地壳特征和岩石类型，对了解月球的地质历史非常重要。当薛定谔盆地形
据内部消息透露，FengMap JS SDK即将迎来重磅更新——上线全新的JavaScript SDK V3. 0 版本，相对于V2.0，V3. 0 在不减少功能的情况下，对原有的渲染内核进行了优化，使得数据加载性能提升了30%，渲染性能提升了25%，包体的大小降低了30%。此后，开发人员基于FengMap JavaScript SDK V3. 0 开发自己的应用程序，将获取更小KB的包体、更快的加载速度、更流畅的运行帧数、更简易的使用方式，提升用户体验！FengMAP SDK(蜂鸟云三维地?
史上最热五一”再现人从众。报复性”出行加上补偿式”返乡让这个五一迎来流量高峰。据交通运输部介绍，预计五一假期全国铁路、公路、水路、民航发送的客运量将达2.65亿人次，日均5304万人次，基本恢复到2019年同期水平。5月2日，根据百度地图大数据显示，从4月30日下午开始，全国高速率先开堵”，当晚10点到5月1日0点，拥堵里程均超过3000公里，高于过去两年同期水平。当日，五大热门迁入、迁出地均为北京、上海、广州、深圳、成都
五一的5天小长假正式开始了，昨晚很多人就已经出发了。五一期间注意天气冷暖，根据全国五一天气地图的数据，这次五一期间气温总体还是不错的。中央气象台预计，五一假日期间（5月1日至5日），全国大部气温总体比较适宜，空气质量较好。5月1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主，3日至4日，北方有大风降温沙尘、南方有较强雷雨天气过程；5日中东部大部地区转为晴好天气。5月1日至2日，我国中东部大部地区天气晴好。华北、东?
据外媒报道，根据VR和AR布道者Robert Scoble的说法，苹果正在准备迎接另一个3D的“模式转变”。他预测，苹果的战略包括为整个星球创建一个实时的3D地图以及在3D音频和头戴式耳机--如经常传言的Apple Galss中投入更多的精力。据信，苹果正在开发Apple Glass，这是一种可穿戴AR或智能眼镜，它可以为用户提供数字制作和真实世界的混合视图。虽然关于苹果硬件的传言和猜测很多，但Robert Scoble预测了苹果未来几年的用户体验。Scoble表
据外媒报道，据?苹果地图?专家Justin OBeirne披露，苹果今日将其Look Around功能扩展到了佐治亚州的亚特兰大。这是苹果自2019年6月发布该功能以来的第14次更新。Look Around最初是在iOS 13中引入的，它提供了类似谷歌街景的3D街道图像。在推出时，Look Around仅限于少数几个城市，但自那以后，苹果一直在扩展它，现在它已经在全球超20个城市和地区提供。苹果在其网站上有一个支持Look Around的地方列表，包括纽约、西雅图、旧金山?
在今天凌晨开幕的 I/O 开发者大会上，谷歌表示 Google Maps 应用将会在未来几个月内获得一堆功能更新。首先，去年 8 月推出的详细街道地图（detailed street maps）将会在今年年底前进入柏林、圣保罗、西雅图和新加坡等 50 个新城市。这些地图显示了人行道、人行横道和行人岛的位置，以及道路的形状和宽度的比例。这可以帮助你选择最适合步行的路线。而且，Google Maps 也会变得更加人性化，会根据一天中的时间以及用户是否在陌生?
距离《GTA5》发布整整7年后，R星终于透露了《GTA6》的进展。在接受杂志专访时，R星开发工程师Scott Butchard，未来将在游戏中加入更多的元素。至于传言《GTA6》要取消单人故事模式的说法，另一位工程师Tarek Hamad直截了当地表示，显然不会发生。上周，外界发现R星正在招募游戏测试人员，看来新作开发已经有了相当进展。最近的爆料称，《GTA6（GTA VI）》在R星内部规划的发售时间是2023年晚些时候。另外还有疑似一角地图出现，图上
近期，蜂鸟视图发布了FengMap JavaScript SDK v3. 0 版本，该版本在不减少任何功能的情况下，对原有的渲染内核进行了优化，使得数据加载性能提升了30%，渲染性能提升了25%，包体大小降低了30%。开发人员基于FengMap JavaScript SDK v3. 0 开发自己的应用程序，将获取更小KB的包体、更快的加载速度、更流畅的运行帧数、更简易的使用方式，先人一步打造前沿可视化智能应用！（这波牛了，大家赶紧去下载更新，试试最新的功能吧！）那?
荷兰科技博客 LetsGoDigital 指出，在去年 3 月发布了初代 41mm 和 46mm 的 OPPO Watch 智能手表之后，该公司近日又向欧盟知识产权局（EUIPO）提交..
饿了么今日宣布开通餐饮商家上线绿色通道，最快1小时可完成入驻。对于新开通外卖的餐饮商家，饿了么将投入10亿元的费率优惠，以及5亿量级的流量支..
最近很多戴森用户都在关注一款叫“洒拖”的戴森拖把头，爱人前些日子也被种草了一台。今天和大家分享下我的真实使用感受。戴森拖把头，顾名思义是..
在国家政策及医疗需求的推动下,我国AI医疗行业市场规模在快速扩容。 据中国电子学会统计数据显示,到2021年医疗人工智能行业市场规模将达到75.3亿元..
机器人辅助医生诊疗、AI阅片、云平台构建分级诊疗网络、预测疾病风险……近年来，医疗行业被视为人工智能、大数据技术行业应用落地的重要场景。疫..
据国外媒体报道，研究机构Counterpoint Research的数据显示，苹果在营收和销量方面都击败了其最大的竞争对手。..
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随着时间的推移，今年京东的“618”年中大促也已经正式开启!京东邀请各大品牌携手打造了京东 618 超级IP 会场。作为深受年轻群体喜爱的手机品牌，..
时值 6 月，又到了每年一度的电商平台大促时期，不少商家和品牌都瞄准了这个年中最佳的增长机会。今年从 5 月 20 日开始，快手 616 品质购物节就已..
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今年2月5日，腾讯旗下著名音乐手游《节奏大师》发布公告称，将暂停运营，对版本内容及稳定性进行优化。公告称，《节奏大师》自2012年7月上线近十年..
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电视盒子是什么,它就是电视的主机,作为主机,电视盒子要为电视提供任何信息的处理和运算,并要实现联网蓝牙信号传递等等功能,所以一个好用的电视盒子..
前段时间，魅族带来了全新的魅族 18 系列手机，这是一款支持SA/NSA的5G双模双卡双待手机，并且也是国内第一款三零旗舰，魅族为它配备了历经五百多..
网易港交所公告，拟议分拆网易云（CLOUD VILLAGE INC.）于香港联合交易所有限公司主板独立上市。港交所已确认可进行拟议分拆。..
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“在私域运营过程中，有很多的不确定因素，大家遇到的场景、面对的东西是完全不一样的，没有很多可借鉴的经验，甚至同一家公司的两个项目所面对的..
5 月 26 日，国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》，该报告中增加了关于电子烟的健康危害，报告称“有充分证据表明电子烟是不安..