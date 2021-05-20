realme徐起：realme中国市场单月手机销量超100万台

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realme徐起：realme中国市场单月手机销量超100万台

2021-05-20 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日，realme副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起公布数据称，realme中国市场单月手机销量超100万台!

徐起表示，这意味着，realme成为了一个主流品牌。

资料显示，realme于2018年8月28日正式创立，是一家专注于提供优质智能手机和AIoT产品的科技品牌，致力让全球年轻人以合理的价格购买到兼具越级性能和潮流设计的智能产品。

2020年11月，市场研究机构Counterpoint发布2020年第三季度全球智能手机出货量报告， realme仅用9个季度，成为全球最快突破5000万台手机的品牌。目前，realme已经覆盖中国、印度、俄罗斯、东南亚、欧洲、大洋洲、中东非等全球61个市场。

QQ截图20210520112419.jpg

以下是徐起公开信全文:

真我两周年，我想跟大家分享一个好消息:realme中国市场单月手机销量突破100万台!

团队告诉我这个消息的时候，我明显感觉到心跳加速。这意味着，我们真的成为了一个主流品牌。回顾过去的两年时光，我想，这是realme的一个里程碑!

我非常珍惜这样的心跳时刻。

前行的过程一定充满未知，需要不顾一切的勇气，需要日复一日的努力，但只有那些真正引起心跳的时刻，才是召唤我们前行的方向。

回到国内市场的两年，我们经历了太多心跳时刻。

两年前，我们面临的问题是:一个新选手，还有机会吗?在这个竞争白热化的市场，realme能有一席之地?

对我们年轻团队来说，前方的无限可能，是只要想想就觉得肾上腺素飙升的心跳时刻。两年的时间，我们把问句变成了陈述句:一个新选手还有机会。realme能有一席之地。

2020年初，我们快速调整产品战略，提出“全面5G”。从那时起，realme 中国的所有产品都是5G产品。这对当时的realme来说，意味着主动放弃一部分市场，也意味着开启了更多可能，这是一个令人心跳的决定。

去年疫情期间，我们克服了很多阻力，给用户带来了首款千元内5G手机、2000元以内首款65W闪充手机，在困难时期还保持逆势增长，从名不见经传到迈入主流阵营。我确认，我们的产品，令用户心跳。

我们还在不断打磨产品。今年以来，GT 系列、Q3系列成为更多年轻用户的选择，GT的塞纳精神、萤火青年的微光态度，也让更多年轻人成为realme的同路人。我们始终没有忘记初心:用合理的价格为全球年轻人提供兼具越级性能和潮玩设计的产品。

今年的618对realme来说，会是一个新的心跳时刻，我们把主题定为“玩的就是心跳”。希望每一位真我用户，都能勇敢追寻，那些真正让你心跳的时刻。

今天对realme来说，是一个越级里程碑。

我更加确信，改变世界，真的不需要论资排辈。我也更加确信，心跳，就是召唤我们前行的方向。

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