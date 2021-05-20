在天愿作比翼鸟在地愿为连理枝是描写谁的故事 5.20蚂蚁庄园最新答案

2021年5月20日，今天是情人节，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于爱情的，问题是“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝最初描写的是谁的故事?”这句诗想必大家都听过了，但是最初是描写谁的故事恐怕一些朋友还不清楚，下面就来为大家分享一下。

在天愿作比翼鸟在地愿为连理枝是描写谁的故事5.20蚂蚁庄园最新答案

今天问题:“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”最初描写的是谁的故事?

A、唐玄宗和杨贵妃

B、梁山伯与祝英台

正确答案:唐玄宗和杨贵妃

《长恨歌》，是唐朝诗人白居易所作的长篇叙事诗，被认为是伟大的唐诗杰作，也是白居易最为人传颂的代表作。作者白居易将《长恨歌》归为“感伤类”的诗歌，一般认为是描写唐玄宗与杨贵妃的故事，是一个将历史典故融于感性艺术中，以富层次韵味的抒写笔法，所描绘出的凄美的爱情故事。由于白居易并未明确揭示全诗的主题，因此历代学者对《长恨歌》有许多不同的看法，直到现代仍被广泛研究探讨。

典故:

唐玄宗于先天元年（712年）即位，714年改元“开元”。开元年间，唐玄宗励精图治，开创了开元盛世;而他本人又多才多艺，引导了盛唐时期的文化走向。然而晚年的唐玄宗励精图治的精神渐渐改变，对内将政权委任于权相李林甫、杨国忠，对外重用安禄山等人导致军权失衡，自己则纵情于声色。

杨贵妃父亲早逝，成长于叔父家，后来成为寿王李瑁的妻子。唐玄宗早年宠爱武惠妃，开元25年武惠妃去世，玄宗非常哀伤，后宫没有其他女性再能符合玄宗的心意。有人将杨贵妃的美貌告诉唐玄宗，玄宗以为窦太后祈福的名义，敕书杨氏出家为女道士。道号“太真”。天宝四年七月（745年）为寿王李瑁娶韦氏。一个月后，命杨太真还俗，受册封为贵妃。用当初待武惠妃的礼遇对待杨贵妃。天宝初年册封为贵妃。而后贵妃的姐姐三人分别受封为韩国夫人、虢国夫人、秦国夫人;堂兄弟杨铦为鸿胪卿;杨钊（后改名国忠）为侍御史。同时因杨贵妃之故，数名公主降嫁杨家，如:玄宗与武惠妃所生的太华公主，降嫁杨贵妃叔父杨玄珪之子杨锜;杨国忠之子杨昢，尚玄宗与杜美人所生的万春公主等。上述种种，使得杨家一时之间权倾天下，各政府官员对于杨家的要求无一不从，如同对待皇帝的旨意一般。

天宝年六年（747年）十月，唐玄宗改“温泉宫”为“华清宫”。这是玄宗时常造访的地方，天宝十四年十月唐玄宗还有巡幸华清宫的纪录，同年十一月，范阳节度使安禄山以诛杀杨国忠为理由，从河北起兵向西进攻。