既然提到了privilege搞笑句子合集 privilege句式梗汇总

最近在微博上一个很搞笑的梗火了，那就是privilege。很多朋友都开始用“既然提到privilege”造句，下面就来为大家分享一下既然提到了privilege搞笑句子合集。

既然提到privilege梗搞笑句子:

1、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我喝酸奶不舔酸奶盖，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

2、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，下月考四级，今天我在微博新学privilege特权一词，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

3、既然提到privilege，那我就来说说我的高傲在哪，我60.8%查重率的毕业论文还没有开始降重，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

4、 既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我有一只小猫咪，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

5、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我的cp是真的!写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

6、既然提到privilege ，那就来说说我的高傲在哪里，我全款买下了一份25元的奶茶，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

7、既然提到privilege，我就要说说我的高傲在哪。只要下班时间一到，我就会毫不犹豫的收拾打卡离开公司。写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

8、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我今天中午领了9块的天天神劵，满减后用8.6块点了原价14块的土豆酱肉饭，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

9、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我论文查重0%，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。