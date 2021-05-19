蘑菇街调整入驻店铺名称命名规范 禁用其他电商网站旗下频道名称

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:近日，官方发布了《蘑菇街入驻店铺名称命名规范》，该规则将于2021年5月22日正式生效。

规范对旗舰店、专营店、专卖店等的命名规则都做出了明确规定，如:品牌名+（类目）+旗舰店，企业商号+类目+专营店，品牌名+企业商号+专卖店等。

如果需要将注册商标或品牌名称用作店铺名称的一部分，则商家必须向蘑菇街提供该商标的注册证明或授权证明。

此外，店铺名称还需避免使用如下文字、图形:

1、包含有损于国家、社会公共利益，或有损民族尊严的;

2、包含同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的;

3、包含同外国国家（地区）名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的;

4、包含同国际组织名称、旗帜、徽记、名称相同或者近似的;

5、包含同“红十字”、“红新月”等标志、名称相同或者近似的;

6、包含政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号，或国家领导人、老一辈革命家名字;

7、包含封建文化糟粕、有消极政治影响、或违背少数民族习俗、带有民族歧视的;

8、包含不文明、格调低级、庸俗不雅的词汇或其他引起社会公众不良心理反应的词汇;

9、未经授权的情况下，使用品牌名称、知名地区、明星或知名人士姓名（如范冰冰衣柜，西湖女装，凤凰古城精品等）

10、包含品牌名或其他公司名称相同或近似的店铺名称（如含有优衣库，优衣裤，百佳好，百加好等）

11、包含行业名称或者通用名称的店铺名称（如浙江箱包联盟，苏州丝绸商会等）;

12、包含“官方”、“授权”、“旗舰”、“专卖”、“专营”等文字或意思相近的文字的（此项对于品牌标签商家店铺不适用）;

13、包含电话、电子邮件、即时通讯工具或其他联系信息（如QQ号码、微信号等）

14、包含促销、任何不真实的或者可能误导客户的信息（如赠品、Top商家等）。

15、包含与其他网站、电商平台旗下频道相同或相似的名称（包括但不限于京东、淘宝、天猫、天天特价，试用中心，折800等），通用名称(如旅游、服装、电器)除外。

16、包含蘑菇街站内任一产品或频道的名称，包括但不限于:蘑菇、海购、店铺、菇凉、牙牙、图灵、多多、优品、优选、免检等。

17、其他法律、行政法规规定禁止的。