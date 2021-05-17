马斯克澄清：特斯拉没有卖出任何比特币

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马斯克澄清：特斯拉没有卖出任何比特币

2021-05-17 14:42 · 稿源：站长之家

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉没有卖出任何比特币。

此前，有推特用户向马斯克留言称，“如果发现特斯拉已经抛售了剩余的比特币持仓，比特币人士（持有者）下个季度(季度财报公布后)肯定会扇自己一记耳光。”马斯克用“确实(Indeed)”一词回复了这条推文。

对此，外界解读为，马斯克可能是暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币在周日大跌近 10%。

马斯克、特斯拉

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