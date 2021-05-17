马斯克澄清：特斯拉没有卖出任何比特币

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉没有卖出任何比特币。
此前，有推特用户向马斯克留言称，“如果发现特斯拉已经抛售了剩余的比特币持仓，比特币人士（持有者）下个季度(季度财报公布后)肯定会扇自己一记耳光。”马斯克用“确实(Indeed)”一词回复了这条推文。
对此，外界解读为，马斯克可能是暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币在周日大跌近 10%。
特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉没有卖出任何比特币。
此前，有推特用户向马斯克留言称，“如果发现特斯拉已经抛售了剩余的比特币持仓，比特币人士（持有者）下个季度(季度财报公布后)肯定会扇自己一记耳光。”马斯克用“确实(Indeed)”一词回复了这条推文。
对此，外界解读为，马斯克可能是暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币在周日大跌近 10%。
据国外媒体报道，当地时间周日，出现了马斯克暗示特斯拉已清空或即将清空比特币的消息，比特币的价格随后也大幅下跌，但从马斯克最新在社交媒体上公布的消息来看，特斯拉还没有卖出任何加密货币。
特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）周一在推特上表示;为了澄清猜测，特斯拉没有出售任何比特币。之前，马斯克在推特暗示特斯拉出售或可能出售其持有的其余比特币后，比特币大幅下跌并跌破4.5万美元，随后马斯克在推特上发布了澄清声明。
继前不久宣布特斯拉不再接受比特币支付之后，马斯克日前再度暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币价格大跌。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在回复一条推文时暗示，特斯拉可能很快会抛售其持有的所有比特币。
据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，特斯拉将暂停接受比特币支付。
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间5月17日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日在Twitter交流中暗示，特斯拉可能或已经出售了所持有的比特币，导致比特币价格大跌。一个账号名为@CryptoWhale的Twitter用户发布推文称，下个季度，当比特币持有者发现特斯拉已经抛售了所持有的剩余比特币时，他们将会自扇耳光。马斯克随后回复称：“确实是这样。”@CryptoWhale在其个人资料中自称是“加密货币分析师”。比特币价格在周日大跌
比特币在最近24小时内又出现大跌现象，导致这次大跌的原因是，特斯拉的CEO马斯克发文，表示特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。
凤凰网科技讯 北京时间5月13日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周三发布推文称，特斯拉已停止接受把比特币作为买车的支付方式，原因是担心它会进一步消耗化石燃料。特斯拉在今年3月底才开始接受比特币买车。马斯克同时表示，对于今年特斯拉在今年稍早时候购买的15亿美元比特币，特斯拉不会再出售。今年第一季度，特斯拉出售了1亿美元的比特币，帮助公司实现了盈利。他还表示，一旦比特币挖矿程序过渡到“更加可持续的能源”
埃隆•马斯克（Elon Musk）改变对加密货币的立场后，比特币价格大幅下跌11%。特斯拉将不会接受比特币进行任何进一步的交易，因为其采矿的高环境成本。他补充说，他们正在研究其他成本更低的加密技术，并补充说，特斯拉将持有比特币供以后使用。
作为虚拟货币代言人”，马斯克的一举一动对比特币或狗狗币的走势都会或多或少的产生影响。近日，有网友在推特上表示，如果特斯拉将比特币全部抛出，会让不少人觉得挨了一记耳光，随后，马斯克在推特中对其进行了暗示性回复：是的。对此，网友猜测，马斯克暗示特斯拉或已卖出比特币。受此消息影响，比特币价格大跌近10%，24小时内最低达42204美元/枚。今日午间，特斯拉CEO埃隆马斯克通过社交平台澄清表示，特斯拉没有出售任何比特币
昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。
据国外媒体报道，在电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将暂停接受比特币支付后，比特币价格跌至5万美元以下。
在特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（Elon Musk）在推特上宣布停止使用比特币购买特斯拉后，比特币在不到两个小时内暴跌高达17%。
马斯克叫停比特币买车。日前特斯拉CEO马斯克在推特上宣布，特斯拉已经叫停用比特币购车。我们担心比特币挖矿和交易导致化石燃料、尤其是煤炭的耗用飞速增长，煤炭是所有化石燃料排放中影响最恶劣的。同时马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。
现在马斯克在周日下午在推特上暗示称，该公司已经或即将出售所持有的比特币，马斯克的这番表态也导致了比特币价格的下滑。比特币的价格下降了大约8%，至4.4万美元左右。一位名叫@CryptoWhale的用户写道:「下个季度，当比特币用户发现特斯拉抛售了他们持有的剩余股份时，他们会打自己一巴掌。鉴于@elonmusk此前已经被很多人仇视，因此我不会责怪他……」随后马斯克回复说:「的确如此。」
Chia创始人Bram今日针对埃隆·马斯克称特斯拉暂停使用比特币一事在推特评论称：“如果你担心环境影响，你应该出售你所有的比特币，这会增加供应，从而降低价格，降低采矿的回报以及能源消耗。”
现在的马斯克俨然已经成为了虚拟货币的代言人”，其对比特币价格的走势影响还是很系列的。特斯拉CEO埃隆马斯克在社交媒体上暗示：特斯拉可能会或者是已经卖出了比特币持仓”。一位推特用户向马斯克留言称：如果发现特斯拉已经抛售了剩余的比特币持仓，比特币人士（持有者）下个季度（季度财报公布后）肯定会扇自己一记耳光。”马斯克用确实（Indeed）”一词回复了这条推文。比特币价格在周日大跌近 10%，三个月来首次跌至 4.5 万美
此前曾高调宣布，特斯拉接受比特币支付，而且特斯拉已经购买持有15亿美元比特币，有这样的世界首富带货，比特币的价格再度冲高。不过，炒币已经获利颇丰的马斯克，又突然宣布拒绝比特币支付。马斯克周三通过社交平台宣布，暂停比特币购买特斯拉汽车。马斯克给出的理由可谓冠冕堂皇”，因为比特币挖矿正消耗越来越多的化石燃料。受此消息的震动，由于马斯克的突然翻脸”，5月13日，比特币行情急转直下，最低甚至失守4.7万美元，最高
今年2月，马斯克宣布特斯拉支持接受比特币付款。当时，比特币出现了短线走高的情况。今日凌晨，因认为比特币开采将加剧环境恶化，特斯拉CEO马斯克宣布特斯拉暂停比特币支付。
今日，马斯克在社交媒体上发布了比特币能耗图，称过去几个月的能源使用趋势令人疯狂。据了解，此前因比特币开采加剧环境恶化，马斯克已宣布特斯拉暂停使用比特币支付。
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