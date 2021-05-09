2021年5月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于母亲节的，问题是“我国古人常用哪种植物象征母爱?”这个问题属于冷知识了，很多朋友相信都不清楚是什么植物，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

我国古人常用哪种植物象征母爱 5月9日支付宝蚂蚁庄园今日答案

今天问题：我国古人常用哪种植物象征母爱

A、萱草

B、康乃馨

今日答案:萱草

萱草（学名:Hemerocallis fulva），是百合科萱草属的一种多年生宿根草本。具短根状茎和粗壮的纺锤形肉质根。萱草别名众多，有“金针”、“忘忧草”、“宜男草”、“疗愁”、“鹿箭”等名，英文中称萱草为“虎百合”（Tiger Lily，这也是卷丹的英文名）。

萱草也是中国的母亲花，中国自古就有代表母亲的花──萱草（金针花），古时游子临出门远行之前，总会先在母亲所居之后院内室前种植萱草以表达孝心，希望母亲因照顾和欣赏萱草使心灵有所寄托，并相信欣欣向荣的萱草可以象征游子在外平安健康，减轻母亲对游子的思念。

近年来，在国内开始有人倡议以夏历四月初二，即孟母诞生孟子的日子作为母亲节，并将其称为“中华母亲节”。由于“孟母三迁”的故事和传说表现了孟母养育子女、教子成材的良苦用心，至使其在中国广为流传，故孟母也常常被视作中华文化中母亲形象的典范之一。