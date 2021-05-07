OPPO公开新专利，可避免电子红包被漏抢

这几天，OPPO接连在线上发布了多个恶搞视频来为5月6日即将召开的OPPO K系列发布会预热。今天，它们又发布了一款新产品，首款刘海/打孔电视机OPPO K TV系列。根据视频的介绍，这款电视搭载了2000万像素AI超级夜景摄像头，可以在用户关灯看恐怖电影时，真实记录每一份感动瞬间。和Find X3同款十亿色屏幕，并且支持用户自拍，并且提供智能颜值打分功能。此外，为了满足用户不同的审美喜好，OPPO K TV还提供了三种屏幕可选。分别是经典