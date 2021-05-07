OPPO公开新专利，可避免电子红包被漏抢

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OPPO公开新专利，可避免电子红包被漏抢

2021-05-07 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:企查查APP显示，5月7日，OPPO广东移动通信有限公司与深圳市欢太科技有限公司共同公开“一种消息加载方法、消息加载装置及移动终端”专利，公开号CN112771499A，申请日期为2018年10月。

企查查专利摘要显示，本申请所述消息加载方法包括:当预设的应用程序接收到消息时，识别所述消息的类型;若识别出为电子红包消息，则将其加入预设的队列中等。本申请方案可以提高用户抢电子红包的效率，避免电子红包被漏抢。

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