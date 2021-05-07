OPPO公开新专利，可避免电子红包被漏抢

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:企查查APP显示，5月7日，OPPO广东移动通信有限公司与深圳市欢太科技有限公司共同公开“一种消息加载方法、消息加载装置及移动终端”专利，公开号CN112771499A，申请日期为2018年10月。
企查查专利摘要显示，本申请所述消息加载方法包括:当预设的应用程序接收到消息时，识别所述消息的类型;若识别出为电子红包消息，则将其加入预设的队列中等。本申请方案可以提高用户抢电子红包的效率，避免电子红包被漏抢。
站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:企查查APP显示，5月7日，OPPO广东移动通信有限公司与深圳市欢太科技有限公司共同公开“一种消息加载方法、消息加载装置及移动终端”专利，公开号CN112771499A，申请日期为2018年10月。
企查查专利摘要显示，本申请所述消息加载方法包括:当预设的应用程序接收到消息时，识别所述消息的类型;若识别出为电子红包消息，则将其加入预设的队列中等。本申请方案可以提高用户抢电子红包的效率，避免电子红包被漏抢。
企查查APP显示，4月6日，OPPO广东移动通信有限公司被授权专利“脑电波采集方法及相关产品”，专利公开号为CN108628445B。
截止至2021年3月31日，OPPO所持有专利已覆盖全球40多个国家和地区，全球专利申请量已超过61000件，全球专利授权量超过26000件。其中，发明专利申请量达到54000件以上，占所有专利申请的89%。
随着汽车逐渐趋向智能化，造车赛道早已不止属于传统车企。不久前，创维、360表示将入局汽车领域。据36氪消息，近日，有知情人士透露，OPPO正在筹备造车事项，推动者为其创始人陈明永，已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。
OPPO K9电视首发全新 ColorOS TV2.0系统，获得了 HDR10+ 显示效果认证，出厂前对每一台电视屏幕都进行了色彩校准，拥有93% DCI-P3广色域，能够呈现10.7亿种颜色，音频方面，其配备有2颗15W 大腔体全频扬声器，同时请来了 OPPO 蓝光团队调音。
据36氪消息，从多位接触到OPPO公司高层的知情人士处获悉，OPPO集团也已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者也是创始人陈明永。目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。陈明永已会见宁德时代中国乘用车事业部总裁，自动驾驶、座舱方面人选也开始招募。
据36氪报道，OPPO正筹备造车，目前公司陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。报道称，就在近两周，陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威，还带队拜访了中汽研等机构。
步入到今年以后，国内汽车圈最大的变化，不是哪家车企又推出了新车，而是各大互联网公司纷纷宣布要亲自下场造车。先有百度官宣进军汽车整车制造行业，随后小米雷军也表示，压上个人的所有声誉，为造车拼尽全力。日前，360也官宣，通过投资哪吒汽车，将切入整车制造行业。此前，虽然华为表示不直接造车，而将会通过智能驾驶解决方案，帮助车企造好车。可以说，国内的互联网巨头公司，都企图在汽车行业大有一番作为。4月28日消息，据
据36kr消息，OPPO集团也已经在筹备造车事项，该项目由创始人陈明永带队调研，已会见宁德时代中国乘用车事业部总裁，自动驾驶、座舱方面人选也开始招募。
OPPO今天宣布，正式进入智利和哥伦比亚市场。据官方介绍，自2009年开启全球业务以来，OPPO已经进入全球6大洲的40多个市场。迄今为止，OPPO已与包括美洲电信（América Móvil）、沃达丰(Vodafone)、日本KDDI电信公司(KDDI)和软银(Softbank)在内的80余家运营商建立了合作伙伴关系。
今天下午，OPPO官方正式宣布与国漫《刺客伍六七》合作，将推出多款联名产品，预计两个品牌的联名产品会在5 月6 日的OPPO K9发布会上对外公布。
企查查APP显示，4月15日，成都市美幻科技有限公司发生工商变更，新增股东OPPO广东移动通信有限公司、小米科技有限责任公司等，同时公司注册资本由1310.59万元人民币增加至1489.59万元人民币，增幅为13.66%。
日前OPPO手环新增了微信支付功能，成为全国首家支持微信、支付宝双支付的智能手环。OPPO 目前只有一款手环在国内上市，支持连续血氧监测和睡眠监测功能等，分为标准版和时尚版，标准版售价199元，时尚版支持 NFC，售价249元。
泄密者Evan Blass公布了OPPO未发布的新款TWS耳塞的泄露渲染图。OPPO Enco Buds将接替现有的OPPO Enco W11型号，虽然它们在外观设计上看起来一模一样，但新版本将支持蓝牙5.2标准。Enco Buds的风格与三星Galaxy Buds+非常相似，甚至连充电盒都是如此。渲染图中，TWS耳塞为白色，外壳正面有LED充电通知灯。新款Enco Buds预计将于本月底登陆零售市场。作为参考，Enco W11耳塞的总续航时间为20小时，每次充电可续航5小时，IP55防尘防水
4月16日消息，OPPO中国区总裁刘波入驻微博。刘波表示，第一天来微博，希望跟大家多多交流。团队给我下了个KPI，让我一个月粉丝破100万，这有点难，要不大家给我支支招？有网友支招：爆猛料、抽福利、宠粉丝。刘波于2005年加入OPPO，并于2014年升任OPPO首席采购官。2019年刘波出任OPPO新兴移动终端事业部总裁。2020年4月9日，OPPO将中国区战略地位升级，任命刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设，并向OPPO CEO陈?
今天，OPPO宣布即将发布OPPO K系列新成员OPPO K9。海报显示，OPPO K9支持65W超级闪充，充电5分钟就能开黑2小时。据悉，OPPO65W超级闪充采用了大倍率动力电芯，再通过串联的方式让电池组支持高压大电流直充。在电池技术方面，还采用了行业领先的电池工艺极耳中置（MMT）技术，降低电池内阻，让充电功率上限再度提升。为了保证大电流充电效率，OPPO65W超级闪充电路进行了重新设计，电池接口方面采用了双BTB接口设计，充放电路分离缩?
苹果和高通公司被提起诉讼，两家公司使用的特定5G技术被指侵犯了一项射频校准专利。
这几天，OPPO接连在线上发布了多个恶搞视频来为5月6日即将召开的OPPO K系列发布会预热。今天，它们又发布了一款新产品，首款刘海/打孔电视机OPPO K TV系列。根据视频的介绍，这款电视搭载了2000万像素AI超级夜景摄像头，可以在用户关灯看恐怖电影时，真实记录每一份感动瞬间。和Find X3同款十亿色屏幕，并且支持用户自拍，并且提供智能颜值打分功能。此外，为了满足用户不同的审美喜好，OPPO K TV还提供了三种屏幕可选。分别是经典
OPPO官方此前已宣布，将于5月6日召开新品发布会，正式推出K9手机、K9电视等一系列新品。今天上午，OPPO通过官微正式公布了OPPO手环活力版，并透露该产品将同样于5月6日发布会登场。官方介绍，OPPO手环活力版拥有活力撞色设计，提供橘色热浪和蓝色风暴两种配色款，支持连续血氧监测、全天睡眠监测、微信、支付宝支付等功能。根据官方公布的实拍图来看，OPPO手环活力版整体外观设计与其去年发布的标准版版基本一致，正面配备了配备2.
4月23日消息，今日，OPPO智美生活官方通过微博宣布，OPPO手环微信支付功能正式上线，成为全国首家支持双平台支付的手环。对此，有网友表示，这下出门购物支付更方便了。作为定位“时尚健康”的OPPO手环，自从去年6月上市以来，便凭借强大的健康检测功能受到诸多年轻人以及运动达人的关注。外观方面，OPPO手环配备2.5D弧面1.1英寸AMOLED屏幕，拥有标准版、时尚版两种款式，分别提供静夜黑、薄雾紫以及星空黑、流沙金配色腕带。值得?
4 月 23 日，OPPO手环新增了微信支付功能，成为全国首家支持微信、支付宝双支付的智能手环。在移动支付广泛普及的今天，智能手表、智能手环等穿戴设备已成为除手机外的新载体。OPPO手环支持微信支付，让用户在体验便捷的移动支付时多了一份选择。OPPO手环成为全国首家支持微信支付宝双支付的手环OPPO手环是OPPO重要的穿戴产品，于 2020 年 6 月上市。作为主打睡眠健康的智能穿戴设备，OPPO手环具有连续血氧监测、睡眠监测、心率监?
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