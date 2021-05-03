特斯拉回应广州地下停车场事故：配合有关部门调取数据

站长之家（ChinaZ.com）5月3日 消息:特斯拉客户支持5月3日发布微博回应广州地下停车场。特斯拉工作人员已在第一时间到达现场协助处理事故，并将持续对客户车辆的保险维修理赔提供协助。

特斯拉方面表示，5月1日下午广州特斯拉服务中心接到保险公司报案通知，反馈客户在地下停车场发生事故。

对客户的安全问题我们一贯保持高度重视，第一时间配合有关部门调取了事发地下停车场监控录像及后台行车数据。

现在同步具体情况给大家:

1. 依据事发区域监控录像可以看出，车辆进入停车位时高位制动灯没亮起且有明显加速情况。

2. 结合后台数据，碰撞发生前，制动踏板并没有被踩下的动作。在碰撞发生前2秒左右，车辆的加速踏板被深度踩下，同时车速快速上升并很快超过18公里/小时，然后车辆记录了碰撞的发生，碰撞的时候速度不超过20公里/小时。

3. 依据驾驶员描述:在减速驶入车位时，当时没有踩刹车，车辆“突然加速”越过两个停车位的限位杆后继续向前。慌乱中客户向右打方向，与停车场柱子发生碰撞，轨迹描述与后台数据一致。

综上所述，车辆全程为驾驶员操控，事故发生前未发现车辆制动系统的故障。事故发生后，特斯拉工作人员已在第一时间到达现场协助处理事故。我们将持续对客户车辆的保险维修理赔提供协助，感谢大家的关注。