素有我国沙漠第一泉之称的是什么 5月3日蚂蚁庄园小课堂最新答案

2021年5月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于地理小知识的，问题是“素有我国沙漠第一泉之称的是什么?”这个问题算是很难回答的了，毕竟冷门一些，所以今天就来为大家分享一下蚂蚁庄园小课堂最新答案。

素有我国沙漠第一泉之称的是什么5月3日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题:素有我国沙漠第一泉之称的是什么?

A、月牙泉

B、趵突泉

正确答案:月牙泉

解析:

月牙泉素有“沙漠第一泉”之称，与鸣沙山以“山泉共处，沙水共生”的奇妙景观著称于世。趵突泉是济南第一名泉，历史悠久。

月牙泉，古称渥洼池、沙井，又名药泉，自汉朝起即为敦煌八景之一，清代后称为月牙泉。鸣沙山月牙泉风景区位于中国甘肃省酒泉市敦煌市西南5公里处。

对于月牙泉的形成曾有上升泉、断层泉、风成湖、裂隙泉、地下水溢出、古河道残留等说法，但由于缺乏资料和专门性研究，上述的泉水形成原因只是推断。

月牙泉怎么形成的？

1997年开始，甘肃地质灾害防治工程勘查设计院地质专家经过五年多时间实地调查与研究，认为处于党河洪积扇和西水沟积扇扇间洼地的月牙泉，是低洼地形条件和较高区域地下水位溢出地表所形成的。党河是流经敦煌盆地的唯一河流，也是敦煌盆地地下水的主要补给源，在天然状态下，区内地下水的水位在空间上的分布普遍较高，在这种高水位的条件下，西北部平原区的地下水通过地下水径流，在地形较低的扇间洼地溢出，形成了月牙泉。