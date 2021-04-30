IBM将收购云计算软件公司Turbonomic以提升AI能力

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IBM将收购云计算软件公司Turbonomic以提升AI能力

2021-04-30 16:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日消息:据路透报道，IBM今天宣布，它将收购总部位于波士顿的云计算软件公司Turbonomic。该公司此举是其不断向客户提供基于人工智能（AI）的软件解决方案的努力的一部分。

IBM

知情人士称，这笔交易对Turbonomic的估值在15亿至20亿美元之间。IBM表示，这笔交易预计将于2021年第二季度完成。通过收购Turbonomic，IBM是唯一能够为客户提供AI驱动的自动化功能的公司。

据了解，这家位于波士顿的公司的投资者包括General Atlantic、思科、贝恩、Highland Capital Partners和红帽。Turbonomic原名VMTurbo，是一家软件供应商，它为企业提供管理软件，可以帮助它们维护和优化应用程序、服务器、网络、数据库和其他基于云计算的资源。

Turbonomic首席执行官Ben Nye在一份声明中说:「企业正在寻找人工智能驱动的软件，帮助他们管理跨云运行应用程序的规模和复杂性挑战。」IBM云计算和数据平台高级副总裁Rob Thomas在一份声明中说:「IBM继续将其未来重塑为一家混合云和人工智能公司。收购Turbonomic是我们致力于进行最具影响力的投资以推进这一战略的又一例证，并确保客户找到最具创新性的方式来推动其数字化转型。」

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